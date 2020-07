Duisburg-Trainer Lieberknecht poltert nach BVB-Los im Pokal

Torsten Lieberknecht ist bedient ob der Zuschauer-Situation in Corona-Zeiten.

Der Fußball-Ticker am Montag, den 27. Juli 2020:

Duisburg-Trainer poltert nach BVB-Los

Normalerweise bricht bei dem Underdog im DFB-Pokal großer Jubel aus, wenn in der 1. Runde das große Los einer Top-Mannschaft, die viele Fans anzieht, gezogen wird. Doch in Corona-Zeiten scheint alles anders. Torsten Lieberknecht, Trainer des Drittligisten MSV Duisburg, hat wegen der offenen Zuschauersituation nun mit überraschend großem Frust auf das eigentliche Traumlos Borussia Dortmund reagiert.

„So ein Los, dann vermutlich weiter ohne unsere Fans oder wenn überhaupt nur mit einem kleinen Teil, das ist alles Scheiße“, sagte Lieberknecht. MSV-Sportdirektor Ivica Grlic ergänzte diplomatisch: „Ich hoffe, dass bei diesem Topgegner zumindest ein Teil der Fans wieder in die Arena darf.“

Sebastian Hoeneß neuer Trainer bei Hoffenheim

Sebastian Hoeneß wird neuer Trainer von 1899 Hoffenheim. Der 38 Jahre alte Coach wechselt von der Reserve des FC Bayern München zum Europa-League-Teilnehmer, der seit der Entlassung von Alfred Schreuder kurz vor Saisonende nach einem Chefcoach sucht.

„Wir stehen schon seit längerer Zeit in Kontakt mit Sebastian Hoeneß, da uns seine Arbeit imponiert und seine Auffassung von Fußball hervorragend zur Philosophie und Strategie der TSG passt“, sagte Sportchef Alexander Rosen. „Sebastian hat eindrucksvoll bewiesen, junge Spieler zu einer leistungsstarken Einheit formen und individuell weiterentwickeln zu können. Dabei hat er einen offensiven Ansatz gewählt, der nicht nur attraktiv, sondern auch außerordentlich erfolgreich war.“

Der Sohn von Uli Hoeneß hatte den Bayern-Nachwuchs in der abgelaufenen Saison überraschend zur Meisterschaft in der Dritten Liga. Das Team ist allerdings nicht aufstiegsberechtigt. Nachfolger beim FC Bayern II könnte der bisherige HSV-CO-Trainer Tobias Schweinsteiger werden.

Mit 65 Punkten wurde die zweite Mannschaft des FC Bayern unter Trainer Sebastian Hoeneß Drittligameister. Nun wechselt der Coach zu Hoffenheim.

Foto: imago / Jan Huebner

Bundesliga: 1,4 Milliarden in zwölf Raten

Die Clubs der Bundesliga und Zweiten Liga sollen in der kommenden Saison 1,4 Milliarden Euro verteilt auf zwölf Raten aus der Vermarktung der Medienrechte erhalten. Der „Kicker" berichtet, dass die DFL alle Vereine darüber am 16. Juli informiert haben soll. Bislang hatten die Vereine das TV-Geld in vier Tranchen erhalten.

Wegen der Corona-Krise und der unsicheren Zahlung der vierten Rate hatten in der zurückliegenden Saison einige Clubs um ihre Existenz gebangt. Ähnliche Gefahren sollen durch zwölf Raten, die von insgesamt 70 Millionen Euro bis maximal 160 Millionen Euro monatlich reichen, gebannt werden.

DFL-Boss Christian Seifert verteilt die TV-Gelder.

Foto: Arne Dedert/dpa

1,2 Milliarden Euro werden dem Bericht zufolge durch die nationalen Medienrechte erlöst, 200 Millionen Euro durch die internationale Vermarktung. Für den Fall erneuter Spielausfälle wegen der Pandemie soll die DFL 45 Millionen Euro zurückhalten. Sollte diese Summe nicht benötigt werden, werde sie zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt.

Immobile mit Dreier-Pack für Lazio Rom

Der frühere BVB-Stürmer Ciro Immobile hat weiter beste Chancen, Torschützenkönig in der italienischen Serie A zu werden. Beim 5:1 (1:1)-Sieg von Lazio Rom bei Hellas Verona erzielte er drei Treffer, darunter zwei Elfmeter in den Nachspielzeiten beider Hälften. Damit hat der 30-Jährige vom Tabellenvierten zwei Saisonspiele vor Schluss 34 Saisontore auf seinem Konto – genauso viele erzielte Robert Lewandowski vom FC Bayern. In Italien folgt Cristiano Ronaldo vom alten und neuen Meister Juventus Turin mit 31 Toren.

Köln: Unverhoffte Millionen für Guirassy?

Die Transferaktivitäten des 1. FC Köln könnten durch einen unverhofften Geldsegen angekurbelt werden. Sportchef Horst Heldt bestätigte dem „Geissblog“, dass der FC eine Weiterverkaufsbeteiligung an Ex-Stürmer Serhou Guirassy besitzt.

An dem 24-Jährigen, der im Januar 2019 von Köln zum SC Amiens in seine französische Heimat gewechselt war, sollen unter anderem Olympique Marseille, der FC Chelsea, FC Arsenal und Tottenham Hotspur Interesse zeigen. Da Amiens über 20 Millionen Euro Ablöse fordert, könnte der FC mindestens zwei Millionen Euro erhalten.

Serhou Guirassy (l.) erzielte neun Tore in der 23 Spielen der abgebrochenen Saison in der französischen Ligue 1.

Foto: imago / PA Images