Nächster Sieg für Hamilton: Schumacher-Rekord eingestellt

Budapest. Sonnenkönig Lewis Hamilton hat auf seiner atemberaubenden Jagd nach sämtlichen Bestmarken der Formel 1 einen weiteren Rekord von Michael Schumacher eingestellt und dabei nicht nur Sebastian Vettel und Ferrari auf Platz sechs zu Statisten degradiert. Mit erdrückender Dominanz gewann Hamilton in seinem unschlagbaren Mercedes zum achten Mal den Großen Preis von Ungarn - acht Siege auf derselben Strecke hatte zuvor nur Schumacher in Magny-Cours geholt. Kaum vorstellbar, dass dessen Rekord von sieben WM-Titeln Hamiltons Ansturm über das Saisonende hinaus standhält.

Für Vettel, der zwölf Runden vor Ende des Rennens von Hamilton überrundet wurde, sich trotz der Unterlegenheit des Ferrari aber bravourös schlug, war das Podium in unerreichbarer Ferne. Bezeichnend: Rang sechs bedeutet das beste Saisonergebnis des viermaligen Weltmeisters. Vettel erklärte am RTL-Mikrofon säuerlich: „Ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr drin ist, ich hätte am Schluss gern mehr dagegengehalten. Aber im Moment ist es das, was möglich ist für uns.“ Die Plätze zwei und drei belegten Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull und Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland).

Ferrari-Pilot Vettel schöpft Hoffnung

Dennoch schöpfte Vettel nach desolaten Spielberg-Tagen neue Hoffnung. „Es war ein besseres Wochenende als zuletzt, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Vettel: „Mercedes fährt nicht auf einem eigenen Planeten, sondern in einem ganz anderen Universum.“

Das Universum bedankte sich gewohnt wortreich bei seiner Crew. „Es erfüllt mich mit Demut, weil ich mit so einer fantastischen Gruppe zusammenarbeiten darf“, sagte Hamilton: „Vielen, vielen Dank an jeden Zuhause und hier an der Strecke, mein Auto läuft wie auf Schienen.“ Auf dem nur 4,3 km langen Kurs hatte der sechsmalige Champion lange Zeit mehr als 25 Sekunden Vorsprung, sodass er sich kurz vor Rennende noch bequem einen weiteren Reifenwechsel leisten konnte - um den Rundenrekord zu brechen.

Heftiger Regen in Ungarn

90 Minuten vor dem Start hatte heftiger Regen über dem Hungaroring eingesetzt, die Strecke trocknete nicht rechtzeitig ab, sodass fast alle Fahrer auf Intermediate-Reifen setzten. Bottas und Perez kamen beim Start überhaupt nicht vom Fleck, dafür machten Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) richtig Tempo.

Nach vier Runden hatten sich die Verhältnisse so verändert, dass die Mehrzahl auf Slicks wechselte. Der Verkehr in der Boxengasse kostete vor allem Vettel viel Zeit, er brauchte danach einige Runden, um sich wieder heranzukämpfen, steckte aber nie auf.

Verstappen-Crash vor dem Start

An der Spitze zog Hamilton mit einer Rundenbestzeit nach der anderen einsam seine Kreise. Dahinter etablierte sich Verstappen, dessen Teilnahme nach einem Crash in der Anfahrt zur Startaufstellung in Frage gestanden hatte. „Es ist die Aufhängung, alles“, funkte Verstappen in die Box, rettete sein demoliertes Auto aber an den Start, wo die Mechaniker in einer Hau-Ruck-Aktion den Boliden klar machten.

Mit dem reparierten Auto biss sich Verstappen dann entschlossen hinter Hamilton fest, ohne den Weltmeister zu irgendeiner Zeit gefährden zu können. „Wir können uns eigentlich nur selbst gefährlich werden“, hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem Start bei Sky gesagt.

Vettels Zukunft weiterhin offen

Vettel gelang es, vor Leclerc ins Ziel zu kommen. Im nächsten Jahr sind die beiden Ferrari-Fahrer voraussichtlich Konkurrenten in verschiedenen Farben, welche Vettel dann vertreten wird, blieb auch in Ungarn offen. Seinen Flirt mit Racing Point, das 2021 im Aston-Martin-Werksteam aufgehen wird, wollten weder er selbst noch RP-Teamchef Otmar Szafnauer bestätigen.

„Es ist gerade aufregend, es ergeben sich immer neue Möglichkeiten“, sagte der Hesse im Gespräch mit Sky: „Was es dann am Ende wird, weiß ich wirklich noch nicht, vielleicht bleibe ich in der Formel 1, vielleicht fahre ich in einer anderen Rennserie, vielleicht ziehe ich mich auch eine Weile zurück.“ (sid)