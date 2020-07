Messi attackiert Mitspieler: „Inkonsequent und schwach“

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 17. Juli 2020:

„Sehr Schwach“: Messi kritisiert Mitspieler

Nach dem verpassten Gewinn der spanischen Meisterschaft hat Barcelonas Superstar Lionel Messi die Leistungen seiner Mitspieler scharf kritisiert. „Wir haben nicht erwartet, dass es so endet, aber das spiegelt das ganze Jahr wider. Wir waren sehr inkonsequent und sehr schwach“, sagte der Argentinier nach dem 1:2 gegen CA Osasuna. Real Madrid sicherte sich durch das 2:1 gegen den FC Villarreal den 34. Meistertitel.

„Wir haben viele Spiele verloren, die wir nicht hätten verlieren dürfen, und wir müssen selbstkritisch sein. Wir sind Barcelona und wir sind verpflichtet, die Spiele zu gewinnen“, sagte der 33-Jährige, der dem Rivalen dennoch gratulierte: „Nach der Pause hat Madrid keine Spiele verloren, und dafür gebührt ihnen Anerkennung, aber wir haben ihnen auch sehr geholfen.“

Messis kongenialer Partner Luis Suárez wurde bei der Pleite gegen Osasuna nur eingewechselt. Genauso wie die Starspieler Sergio Busquets, Frenkie de Jong und Arturo Vidal.

Foto: imago / Xinhua

Im Hinblick auf die Champions League fordert Messi eine Steigerung. „Wenn wir um den Titel kämpfen wollen, müssen wir viel ändern“, sagte er. Am 8. August treffen die Katalanen im Achtelfinal-Rückspiel auf den SSC Neapel. Das Hinspiel vor der Coronapause endete 1:1.

Klopp will Bayerns Thiago

Jürgen Klopp soll sich endgültig für eine Verpflichtung von Bayern Münchens Thiago ausgesprochen haben. Der Teammanager des FC Liverpool soll sich laut der „Bild“ mit dem Mittelfeldspieler einig sein. Nun geht es noch um die Ablöse, im Gespräch sind rund 30 Millionen Euro. Thiago steht bei Bayern noch ein Jahr unter Vertrag. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte vor zwei Wochen gesagt, dass es so aussehe, dass Thiago „zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte“.

BVB-Profi Balerdi kurz vor Leihe

Dortmunds Innenverteidiger Leonardo Balerdi (21) soll kurz vor einem Wechsel zu Olympique Marseille stehen. Laut der „L'Équipe“ soll der Argentinier zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden, anschließend soll sich Marseille eine Kaufoption von rund 15 Millionen Euro gesichert haben.

Balerdi war im Januar 2019 für 15,5 Millionen Euro von Boca Juniors verpflichtet worden, kam aber in Dortmund kaum zum Einsatz. Sein Startelf-Debüt beim 0:4 zum Saisonabschluss gegen Hoffenheim verlief enttäuschend. Sollte Balerdi gehen, würde der BVB laut Sportdirektor Michael Zorc keinen neuen Defensivspieler verpflichten: „In der Abwehr sind wir relativ gut aufgestellt.“

Leonardo Balerdi konnte sich beim BVB nicht durchsetzen und versucht nun sein Glück in Frankreich.

Foto: dpa

Leipzig-Torhüter Mvogo zu Hertha?

Hertha BSC hat offenbar Interesse an einem Transfer von Leipzigs Ersatztorwart Yvon Mvogo. Wie die „Bild“ berichtet, sollen die Sachsen über das Interesse der Berliner nicht abgeneigt sein. Die neureiche Hertha wäre zudem imstande, die Ablöseforderungen von RB zu erfüllen. Mvogo steht in Leipzig noch ein Jahr unter Vertrag, sein Marktwert liegt bei 2,4 Millionen Euro. Der Keeper will sich als Bundesliga-Stammkeeper für den Schweizer EM-Kader für das kommende Jahr empfehlen.

Wechselt Leipzigs Nummer zwei Yvon Mvogo zu Hertha BSC?

Foto: Peter Steffen/dpa

Italien: Inter zurück auf Platz zwei

Im Kampf um die Meisterschaft in der Serie A hat sich Inter Mailand wieder die beste Ausgangslage unter den Verfolgern verschafft. Der 18-malige Champion gewann zum Abschluss des 33. Spieltages beim Schlusslicht Spal Ferrara mit 4:0 (1:0) und eroberte den zweiten Platz hinter Juventus Turin zurück.

Die Alte Dame (77 Punkte) liegt fünf Partien vor dem Saisonende sechs Zähler vor Inter (71). Auf den Plätzen drei und vier folgen Atalanta Bergamo (70) und Lazio Rom (69). Die Champions-League-Tickets sind den drei Juve-Verfolgern angesichts des großen Rückstandes des Fünften AS Rom (57) nur noch theoretisch zu nehmen.