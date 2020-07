Seifert spricht über Start der Bundesligasaison 2020/21

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 1. Juli 2020:

Bundesliga: Seifert über Start-Szenarien

Die DFL will die neue Bundesliga-Saison entweder am 11. oder 18. September starten. Entschieden sei es noch nicht, „wir sind noch in Gesprächen mit dem DFB“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in einem Interview der Welt auch mit Blick auf die erste Runde des DFB-Pokals. Aber es sei „sicherlich so“, dass eines der beiden Daten für den ersten Spieltag vorgesehen sei. Die Möglichkeit, dass die Europapokal-Starter wegen der Final-Turniere im August in Portugal (Champions League) und Deutschland (Europa League) erst später einsteigen, schloss der 51-Jährige nicht aus.

„In diesen Zeiten ist eine gewisse Flexibilität erforderlich, das gilt für Verbände genauso wie für Clubs. Wir suchen nach einem für alle gangbaren Weg, das schließt die Spieler mit ein“, sagte Seifert. „Das kann in außergewöhnlichen Zeiten auch zu ausnahmsweise ungewöhnlichen Entscheidungen führen.“

Dass zum Liga-Start im September wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, bleibe das Ziel. Bis zum 31. Oktober sind in Deutschland allerdings noch Großveranstaltungen verboten, für die kein Hygienekonzept vorliegt und bei denen eine adressenseitige Nachverfolgung der Besucher nicht möglich ist. „Es liegt also im Aufgabenbereich der DFL, einen Rahmen zu entwickeln, wie ein übergeordnetes Hygienekonzept aussehen kann“, sagte Seifert. Die Clubs müssten dann die standortspezifischen Inhalte einfügen. „Es kann keine Lösung von der Stange geben, auch weil ein Stadion in einer Region mit mehr oder weniger Neu-Infektionen und Maskenpflicht liegen kann - und ein anderes nicht“, erklärte Seifert.

Lewandowski: "Wir können den Henkelpott holen"

Robert Lewandowski (FC Bayern München) glaubt fest an seinen ersten Sieg in der Champions League. „Ich sehe klar die große Chance, dass wir diese Saison den Henkelpott holen können! Wir sind gut drauf, haben eine gute Chemie in der Mannschaft“, sagte der 31-Jährige der Sport Bild. Zuvor wollen die Münchner am Sonnabend aber noch den DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen gewinnen und damit zumindest das nationale Double perfekt machen. Bei einem Triumph auch in der Champions League wäre es das zweite Bayern-Triple nach 2013.

Ab Sonntag schickt Bayern-Coach Hansi Flick seine Spieler für zwei Wochen in den Urlaub, ehe die Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea beginnt. Dieses ist für den 7. oder 8. August terminiert, das Viertelfinale beim Finalturnier in Lissabon beginnt am 12. August.

Der fünfmalige Bundesliga-Torschützenkönig geht trotz der Pause mit einem guten Gefühl in die Spiele der Königsklasse. „Das ist natürlich ungewohnt vor solch wichtigen Spielen. Aber: Wir haben schon Erfahrung mit der Vorbereitung, schließlich haben wir die Corona-Pause auch gemeistert“, sagte der polnische Nationalspieler. Mit der „Erfahrung von heute“ und dem „Gefühl nach dem ersten Spiel nach der Corona-Pause“ gegen Union Berlin glaubt Lewandowski: „In ein, zwei Testspielen wärmen wir uns für die Champions League auf. Zudem ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir das Rückspiel gegen Chelsea noch haben, um wieder in Fahrt zu kommen.“ Das Hinspiel in London hatten die Bayern 3:0 gewonnen.

Eintracht Frankfurt „glättet“ Fanshop-Preise

Im Fanshop von Eintracht Frankfurt sollen in Zukunft glatte Preise dominieren und die unrunden „95er“-Preise ablösen, um eine reibungslosere Bargeldzahlung zu gewährleisten. „Durch diese Glättung sind die Preise intuitiver verständlich und das Münzgeldhandling minimiert“, heißt es in einer Mitteilung des Bundesligisten.

Im Zuge der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer im Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember habe die Eintracht entschieden, die Bruttopreise im Fanshop beizubehalten. Um die Vorteile der Mehrwertsteuersenkung an die Fans dennoch weiterzugeben, werden die Trikotpreise in der Saison 2020/21 gesenkt und rund fünf Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) liegen, hieß es weiter.

Barça-Trainer trotzig nach erneutem Rückschlag

Der Trainer des spanischen Meisters FC Barcelona fürchtet trotz des neuerlichen Punktverlustes keinen Rauswurf. Nach dem 2:2 gegen Atlético Madrid am Dienstagabend antwortete Barça-Coach Quique Setién: „Nein, überhaupt nicht.“ Er räumte mit Blick auf das Titelrennen allerdings ein: „Es wird immer schwieriger.“

Dem Titelverteidiger nutzte auch das 700. Karrieretor von Lionel Messi nichts, der fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung verwandelt hatte. Barcelona ist mit einem Punkt weniger Zweiter hinter Real Madrid, das am Mittwochabend am 33. von 38 Spieltagen die Chance besitzt, mit einem Sieg gegen den FC Getafe auf vier Zähler davon zu ziehen. Zudem hat Rekordmeister Real den direkten Vergleich gewonnen, der in der spanischen Liga bei Punktgleichheit den Ausschlag gibt.

BVB: Bürki verteidigt Favre gegen Klopp

Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki hält Vergleiche von Trainer Lucien Favre mit BVB-Ikone Jürgen Klopp für völlig unangebracht. „Du kannst einem Trainer keine faire Chance geben, wenn jedes Mal von einem anderen geredet wird“, sagte der 29-Jährige der Bild-Zeitung. Klopp sei ein Top-Trainer, habe viele Titel gewonnen und viele Emotionen in der Region ausgelöst. „Aber man kann ihn nicht mit Lucien Favre vergleichen. Und nochmal: Der Trainer, den wir jetzt haben, hat den Punkterekord beim BVB aufgestellt - nicht Jürgen Klopp!“

Klopp (53) führte Dortmund 2012 zum Double, zudem 2011 zur Meisterschaft. Dann wechselte er zum FC Liverpool, mit dem er vergangene Woche die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren holte, zudem im Vorjahr die Champions League.

Während Klopp sowohl in Dortmund als auch Liverpool fast schon grenzenlos verehrt wird, steht Favre (62) immer wieder in der Kritik. „Ich kann nicht nachvollziehen, wie man einen Trainer in Frage stellen kann, der den Vereins-Punkterekord pro Spiel aufstellt. Ich habe überhaupt keine Zweifel am Trainer“, sagte Bürki.

Chinesische Super League soll Ende Juli starten

Der wegen des Coronavirus verlegte Saisonstart in der chinesischen Super League soll mit fünfmonatiger Verspätung am 25. Juli erfolgen. Der nationale Fußballverband CFA betonte, die Liga werde sich „streng an die nationalen Vorgaben zur Pandemieprävention halten“. Zuletzt hatte Peking wieder steigende Infektionszahlen verzeichnet. Die Behörden schickten knapp eine halbe Million Menschen in der Nähe der Hauptstadt in einen Lockdown.

Schmadtke und Wolfsburg einigen sich

Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat sich mit dem Aufsichtsrats des VfL Wolfsburg mündlich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2022 geeinigt. Das bestätigte der 56-Jährige der Sport Bild. „Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Und wir sind noch nicht am Ende. Ich bleibe gerne beim VfL, weil ich Lust darauf habe, den Verein weiter voran zu bringen und Projekte umzusetzen“, sagte Schmadtke.

Die kurze Laufzeit werde bewusst gewählt, erklärte er: „Wir haben besprochen, dass wir uns jeweils im Winter erneut zusammensetzen und dann wieder gemeinsam entscheiden wie es weitergehen soll.“ Als Ziel formulierte Schmadtke, „dauerhaft mit dem VfL europäisch vertreten zu sein“.

Havertz: Leverkusen „auf alles“ vorbereitet

Trotz der in diesem Jahr bis zum 5. Oktober offenen Transfer-Periode hat Bayer Leverkusen seinem Nationalspieler Kai Havertz (21) kein Zeitfenster fü​r einen möglichen Wechsel in diesem Sommer eingeräumt. „Eine Deadline gibt es nicht“, sagte Club-Chef Fernando Carro der dpa: „Aber wir sind auf alle Szenarien vorbereitet.“

Havertz wird seit langer Zeit von Bayern München und vielen Top-Clubs aus dem Ausland umworben. Wegen der verlorenen Einnahmen aus der Corona-Zeit ist das von Leverkusen erhoffte dreistellige Ablöse-Angebot aber noch nicht eingegangen. In jedem Fall sei die Qualifikation für die Champions League - die nach Platz fünf in der Bundesliga noch mit einem Europa-League-Sieg möglich wäre - laut Carro keine Voraussetzung für einen Verbleib von Havertz, der noch einen Vertrag bis 2022 hat. „Das spielt keine Rolle“, sagte der 55-Jährige: „Wir haben schon mehrfach die Bedingungen deutlich gemacht, zu denen wir ihn gegebenenfalls ziehen lassen würden. Und ich kann im Moment nicht abschätzen, ob einer der Vereine, die an ihm interessiert sind, diese Bedingungen in diesem Sommer erfüllt.“

Klar sei jedoch, dass Havertz beim Final-Turnier der Europa League im August in Nordrhein-Westfalen in jedem Fall noch für Bayer spielt, selbst wenn ein Wechsel und der neue Verein dann schon feststünden. „Das steht nicht zur Diskussion“, stellte Carro klar.