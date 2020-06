FC Schalke soll finanzielle Hilfe vom Vater Staat erhalten

Foto: Ronald Wittek/Pool via Getty Images

Schalke-Profi Juan Miranda versteckt sich lieber: Der Verein benötigt staatliche Hilfe in der Corona-Krise.

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 30. Juni 2020:

FC Schalke soll staatliche Hilfe erhalten

Der FC Schalke 04 soll laut dem „Handelsblatts“ öffentliche Hilfe erhalten. Wie die Zeitung berichtet, plant das Land Nordrhein-Westfalen eine Bürgschaft für den finanziell angeschlagenen Bundesligisten in Höhe von 40 Millionen Euro. Demnach soll die Millionen-Hilfe am Mittwoch offiziell bekannt gemacht werden. Das Landesfinanzministerium wollte mit Verweis auf das Bürgschaftsgeheimnis dazu nicht Stellung nehmen.

Der Bundesliga-Zwölfte hatte für das Geschäftsjahr 2019 Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro vermeldet. Die durch die Corona-Krise verursachten Einnahmenverluste bereiteten zusätzliche finanzielle Probleme. Zudem verpasste der Club nach zuletzt 16 Spielen ohne Sieg die Qualifikation für einen lukrativen europäischen Wettbewerb. Nicht zuletzt deshalb will der Club laut „Süddeutscher Zeitung“ eine Gehaltsobergrenze in Höhe von 2,5 Millionen Euro einführen.

Effenberg stützt Favre und zieht Klopp-Vergleich

Stefan Effenberg hat Borussia Dortmund im Meisterschaftskampf gegen Bayern München chancenlos gesehen. „Auch Jürgen Klopp wäre mit dem BVB diese Saison nicht Meister geworden. Der FC Bayern war mit Flick einfach für andere Bundesliga-Clubs nicht zu schlagen“, schrieb der „Tiger" in seiner Kolumne für „t-online.de".

Den zuletzt häufig kritisierten Trainer Lucien Favre nahm Effenberg in Schutz. Der BVB habe eine „sehr starke Saison gespielt und nahezu das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht“, so der 51-Jährige, der die Unterstützung der Dortmunder Verantwortlichen für Favre begrüßt: „Dortmund hat sich nun klar und auch zurecht zu Favre bekannt als Trainer für die kommende Saison.“

Paris bindet Thiago Silva für Champions League

Paris St. Germain kann beim Finalturnier der Champions League im August auf seinen Kapitän Thiago Silva zurückgreifen. Wie der Viertelfinalist mitteilte, wurde der ursprünglich am 30. Juni auslaufende Vertrag des 35-jährigen Brasilianers bis zum tatsächlichen Abschluss der Spielzeit Ende August verlängert.

Auch der ehemalige HSV-Profi Eric Maxim Choupo-Moting und Ersatzkeeper Sergio Rico unterzeichneten eine entsprechende Ausweitung ihres Arbeitspapiers. Dazu, ob der auslaufende Vertrag mit Stürmerstar Edinson Cavani ebenfalls bis zum eigentlichen Saisonende verlängert wird, machte der neunmalige Meister keine Angaben.

Valencia entlässt Trainer Celades

Der spanische Erstligist FC Valencia hat Trainer Albert Celades entlassen. Wie der Verein bekannt gab, übernimmt vorläufig Salvador Gonzales die Mannschaft bis zum Saisonende. Valencia hat unter der Führung des ehemaligen Barca-Profis Celades seit dem Restart in fünf Spielen lediglich einen Sieg verbuchen können und belegt den achten Tabellenplatz. Celades hatte Valencia ins Achtelfinale der Champions League geführt, scheiterte dort aber an Atalanta Bergamo.