Überraschende Trainerentlassung in der Bundesliga

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 9. Juni 2020:

Hoffenheim trennt sich von Trainer Schreuder

Die TSG Hoffenheim hat überraschend die Zusammenarbeit mit Trainer Alfred Schreuder mit sofortiger Wirkung beendet. Wie die Kraichgauer am Dienstagmorgen mitteilten, einigten sie sich mit dem 47 Jahre alten Niederländer auf die sofortige Auflösung seines noch bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrages. Als Grund für die Trennung gaben die Hoffenheimer „Differenzen über die Ausrichtung des Clubs sowie den weiteren gemeinsamen Weg“ an.

Das Spiel in Düsseldorf (2:2) war das letzte für Alfred Schreuder als Trainer der TSG Hoffenheim.

Foto: Imago/Poolfoto

Schreuder war erst im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam zur TSG gestoßen und hatte die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten. Von Oktober 2015 bis Januar 2018 hatte er jedoch bereits als Co-Trainer in Hoffenheim gearbeitet. Vier Spieltage vor Saisonende hat der Club auf Rang sieben noch gute Chancen auf das Erreichen des Europapokals.

"In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, so dass eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus keinen Sinn mehr macht“, erklärte Sportchef Alexander Rosen. Schreuder sagte: „Ich bedauere diese Entwicklung. Dass man unterschiedliche Meinungen hat, ist im Berufsleben aber nun einmal nicht ungewöhnlich. Man muss dann ehrlich miteinander sein und die entsprechenden Konsequenzen ziehen.“ Auch dessen Bruder und Co-Trainer Dick Schreuder (48) verlässt den Club.

Für den Rest der laufenden Saison verteilt Hoffenheim die sportliche Verantwortung auf mehrere Schultern. Das aktuelle Trainerteam um Matthias Kaltenbach, Michael Rechner und Timo Gross wird um den Fußballlehrer Marcel Rapp sowie den ehemaligen TSG-Profi Kai Herdling aus der clubeigenen Akademie erweitert.

Die Bundesliga-Trainerwechsel in der Saison 2019/20:

Niko Kovac (Bayern München): 3. November 2019. Nachfolger: Hansi Flick Achim Beierlorzer (1. FC Köln): 9. November 2019. Nachfolger: Markus Gisdol Sandro Schwarz (FSV Mainz 05): 10. November 2019. Nachfolger: Achim Beierlorzer Ante Covic (Hertha BSC): 27. November 2019. Nachfolger: Jürgen Klinsmann Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf): 29. Januar 2020. Nachfolger: Uwe Rösler Jürgen Klinsmann (Hertha BSC): 11. Februar 2020. Nachfolger: Bruno Labbadia Martin Schmidt (FC Augsburg): 9. März 2020. Nachfolger: Heiko Herrlich Alfred Schreuder (TSG Hoffenheim): 9. Juni 2020. Nachfolger: Matthias Kaltenbach, Michael Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp, Kai Herdling

Italien: Liga-Ausschluss bei Corona-Verstößen

Der italienische Fußballverband FIGC hat strenge Strafen für Clubs beschlossen, die gegen die Anti-Corona-Regeln verstoßen. Sollten Vereine keine Tests bei ihren Spielern durchführen, die Resultate verheimlichen oder sogar manipulieren, drohen hohe Geldstrafen bis hin zum Ausschluss aus der Meisterschaft.

Die FIGC benannte 31 Ärzte, die die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle kontrollieren sollen. Der Verband hatte die Richtlinien gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Komitee CTS entworfen, das die Regierung in Rom im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie berät.

Die restlichen zwölf Spieltage der Serie A sollen ab dem 20. Juni nachgeholt werden. Zuvor soll der Pokal-Wettbewerb beendet werden.

Flamengo-Talent: BVB-Tauziehen mit Chelsea

Borussia Dortmund streitet mit dem FC Chelsea um das brasilianische Talent Gerson. Dies berichtet der Pay-TV-Sender SporTV unter Berufung auf den Vater des 23-Jährigen. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler war im vergangenen Jahr eine der Stützen von CR Flamengo beim Gewinn des Meistertitels und der Copa Libertadores.

Beide Clubs würden bereits mit Spielerberater Giuliano Bertolucci verhandeln. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro. Gerson war 2016 nach Italien zum AS Rom gewechselt und in der Vorsaison an den AC Florenz ausgeliehen worden. Im Juli 2019 holte ihn Flamengo für 11,8 Millionen Euro nach Rio de Janeiro zurück.

Kniefall-Verbot: US-Weltmeisterinnen fordern Rücknahme

Die US-amerikanischen Weltmeisterinnen haben ihren Verband aufgefordert, seine umstrittene Hymnenpolitik aufzuheben. Zugleich solle er seine falsche Politik eingestehen und sich bei schwarzen Spielern und Fans entschuldigen. „Darüber hinaus glauben wir, dass der Verband seine Pläne darlegen sollte, wie er nun die Botschaft und die Bewegung unterstützen wird, die er vor vier Jahren zum Schweigen bringen wollte“, schrieb die Spielergewerkschaft des US-Teams in einer am Montagabend auf Twitter veröffentlichten Erklärung. Die Männer-Gewerkschaft schloss sich der Forderung an.

Am Dienstag soll sich US Soccer mit dem Thema befassen. Vorstandsmitglied Steve Malik spricht sich für eine Aufhebung aus. „In dieser Sache auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, macht für mich sehr viel Sinn“, sagte Malik dem „Inquirer“.

Kapitän Megan Rapinoe (34) hatte im Jahr 2016 als Unterstützung für den schwarzen Ex-Quarterback der San Francisco 49ers Colin Kaepernick während der Hymne bei zwei Länderspielen niederkniet. Daraufhin erließ der Verband eine Bestimmung, wonach alle Teams bei der Hymne „respektvoll stehen sollen“.

Kaepernick, seitdem arbeitslos, demonstrierte mit der Geste gegen die Polizeigewalt gegen Schwarze und gegen Rassismus. In den USA gilt es als einer der schlimmsten Frevel, sich während der Hymne nicht patriotisch zu verhalten. Seit dem Erlass des Verbandes singt Rapinoe die Hymne aus Protest nicht mit.

Lesen Sie auch:

Die Hymnenpolitik des Verbandes halte „die Missverständnisse und Ängste aufrecht, die die wahre Bedeutung von Colin Kaepernick, Megan Rapinoe und anderen Athleten, die nicht knien, trüben“, hieß es in der Erklärung. Schwarze hätten in Amerika weiterhin nicht die gleichen Rechte wie Weiße, Polizeibrutalität und systemischer Rassismus seien im Land allgegenwärtig.

„Wir hätten in der Vergangenheit mehr tun können und sollen. Aber wir sind entschlossen, uns gegen rassistische, hasserfüllte und ungerechte Handlungen zu erheben, um Veränderungen herbeizuführen“, hieß es in dem Schreiben. Unter dem Motto „Black Lives Matter“ demonstrieren in den USA und weltweit seit Tagen tausende Menschen nach dem durch Polizeigewalt verursachten Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd.

Dieter Hecking: "Ich befürworte jede Aktion gegen Rassismus" Dieter Hecking: "Ich befürworte jede Aktion gegen Rassismus"

Hansi Flick: Keine Erlaubnis für Kinder-Besuch

Bayern-Trainer Hansi Flick hat seine Kinder und Enkel wegen der Corona-Pandemie längere Zeit nicht persönlich treffen können. „Die Zeit wäre sogar da gewesen“, sagte der 55-Jährige der Frankfurter Rundschau. „Aber die Erlaubnis nicht. Auch wir Trainer unterliegen den Quarantäne-Bestimmungen des medizinischen DFL-Konzepts. Das heißt: Nur die wirklich notwendigen sozialen Kontakte am Wohnort sind gestattet. Daran halten wir uns bei Bayern München sehr gewissenhaft.“

ManUnited trauert um ehemaligen Star-Verteidiger

Manchester Uniteds ehemaliger Star-Verteidiger Tony Dunne ist im Alter von 78 Jahren verstorben. United beschrieb ihn in einem Tweet als „einen unserer größten Verteidiger. Unser herzliches Beileid gilt den Angehörigen von Tony Dunne. Möge er in Frieden ruhen.“

Dunne war Teil der legendären United-Mannschaft um George Best und Bobby Charlton sowie Trainer Matt Busby, die im Endspiel im Europapokal der Landesmeister 1968 Benfica Lissabon mit 4:1 besiegte. Dunne spielte 13 Jahre für die Red Devils und absolvierte 535 Partien. Die 33-malige irische Nationalspieler gewann mit ManU zudem zweimal die Meisterschaft und einmal den FA Cup.

RB verliert Nachwuchscoach nach Belgien

Mit Alexander Blessin hat ein weiterer Nachwuchstrainer von RB Leipzig den Sprung zu einem Erstligisten geschafft. Der U19-Coach der Sachsen übernimmt den belgischen Erstligisten KV Oostende.

Blessin tritt die Nachfolge von Adnan Custovic an und erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Der gebürtige Stuttgarter arbeitete seit Sommer 2012 als Trainer im Jugendbereich von RB Leipzig, zuletzt als Coach der U19.

( HA/sid/dpa )