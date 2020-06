Corona-Verstöße: China greift bei Nationalspielern durch

Der Fußball-Ticker am Montag, den 8. Juni 2020:

Halle schmeißt offenbar den Trainer raus

Drittligist Hallescher FC hat Medienberichten zufolge Trainer Ismail Atalan freigestellt. Bereits am Montagmittag solle demnach ein neuer Trainer präsentiert werden. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Eine Bestätigung seitens des Clubs gab es noch nicht.

Atalan hatte Halle erst im Februar vom beurlaubten Trainer Torsten Ziegner übernommen, in fünf Spielen aber nur einen Punkt geholt. Nach 13 sieglosen Spielen in Serie belegt Halle derzeit Abstiegsplatz 17. Noch in der ersten Halbserie hatte das Team die dritte Liga zeitweilig angeführt.

China: Suspendierungen wegen Corona

Sechs Fußballspieler der chinesischen U19-Nationalmannschaft sind wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln für sechs Monate suspendiert worden. Wie der chinesische Verband (CFA) mitteilte, hätten die Spieler am 30. Mai den Trainingsstützpunkt verlassen, um bis spät in die Nacht feiern zu gehen. Zur Strafe mussten sie zudem selbstkritische Aufsätze verfassen.

Chinas U-19-Nationaltrainer Sun Jihai (l., Archiv)

Foto: Imago/Xinhua

Das Verhalten der Spieler wurde auch von den Vereinen sanktioniert, drei Akteuren von Shanghai SIPG sei zudem das Gehalt gestrichen worden, teilte der Verein mit. Man habe den Spielern „eine Standpauke gehalten und viele harte Worte gesagt“, erklärte U19-Trainer Cheng Yaodong.

Die U19 Chinas wird als Vorbereitung auf Olympia 2024 in Paris in der kommenden Saison in der dritten chinesischen Liga an den Start gehen.

Herrlich wegen Elfer-Szene in Rage

Trainer Heiko Herrlich hat nach einem nicht gegebenen Strafstoß für seinen FC Augsburg gegen den 1. FC Köln Schiedsrichterkritik geübt. „Einen klareren Elfmeter gibt's nicht“, monierte Herrlich nach dem 1:1 (0:0) am Sonntagabend. Der ehemalige Nationalstürmer bezog sich auf eine Szene in der 49. Minute, in der der Augsburger Noah Sarenren Bazee nach einem Duell mit den Kölnern Rafael Czichos und Ismail Jakobs im Strafraum zu Fall kam. Die Gegenspieler hätten „nicht einmal den Ball“ berührt, „der eine trifft ihn am Fuß, der andere zieht ihn mit der Hand runter“, beschrieb Herrlich die strittige Szene aus seiner Sicht.

Schiedsrichter Benjamin Cortus hielt nach dem Vorfall Rücksprache mit Video-Schiedsrichter Guido Winkmann, ein Elfmeter wurde aber auch nachträglich nicht gegeben. „Ich weiß wirklich nicht, was noch passieren muss. Da können wir wirklich aufhören mit Videokeller. So etwas ist ein Skandal. Das kann nicht sein, es geht hier darum, die Klasse zu halten“, schimpfte Herrlich bei Sky. „Da sitzt einer, der 30 Kilometer weg von Köln lebt.“ Winkmann wohnt nach DFB-Angaben in Kerken, das gut 80 Kilometer von Köln entfernt ist.

RB Leipzigs Frauen profitieren von Abbruch

Die Fußballerinnen von RB Leipzig steigen nach dem Abbruch der Saison als Tabellenführer der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. „Wir haben eine starke Saison gespielt und uns den Aufstieg verdient. Dafür haben wir in den letzten zwei Jahren ganz viel investiert. In der nächsten Saison wollen wir beweisen, dass wir zurecht in die 2. Liga gehören“, sagte Trainerin Katja Greulich.

Das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hatte den Abbruch der Regionalliga-Saison beschlossen und das Aufstiegsrecht der RB-Frauen als Tabellenführer festgelegt. Zuvor hatte der DFB-Bundestag den Weg dafür freigemacht, dass die Bewerber aus den Regionalverbänden aufgrund der besonderen Umstände in diesem Sommer ohne die sonst erforderlichen Relegationsspiele aufsteigen dürfen.

Sterling: Rassismus ist "die einzige Krankheit"

Der englische Nationalspieler Raheem Sterling (25) hat sich erneut gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen. Rassismus sei im Moment „die einzige Krankheit, die wir bekämpfen“, sagte der Angreifer von Manchester City in einem BBC-Interview: „Das ist das Wichtigste momentan, denn es ist etwas, das seit Jahren geschieht. Genau wie bei der Pandemie wollen wir eine Lösung finden, um es zu stoppen.“

Die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA unterstützt Sterling. „Sie versuchen, eine Lösung und einen Weg zu finden, die Ungerechtigkeit zu stoppen, und sie kämpfen für ihre Sache“, sagte der Spieler von Teammanager Pep Guardiola: „Solange sie das friedlich und sicher machen, dabei niemanden verletzen und in keine Geschäfte einbrechen, sollen sie weiter friedlich protestieren.“

Sterling war in der Vergangenheit bereits selbst während Spielen in England rassistisch beleidigt worden. Dagegen will er in Zukunft entschlossener vorgehen und andere Fußballer dazu bringen, „darüber nachzudenken, was sie tun können, um den Menschen in diesem Land eine gleiche Chance zu geben“, sagte Sterling. Man müsse mehr tun, als nur zu reden. „Wir müssen Veränderungen tatsächlich umsetzen und die Orte hervorheben, die Veränderungen brauchen“, sagte er.