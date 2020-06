US-Nationaltorwart und Bundesligaprofi attackiert Trump

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 3. Juni 2020:

US-Nationaltorwart attackiert Trump

Düsseldorfs Torhüter Zack Steffen hat Präsident Donald Trump Scheinheiligkeit vorgeworfen und will sich zukünftig stärker sozial engagieren. „Sie sind ein widerlicher Heuchler“, schrieb der derzeit verletzte 24 Jahre alte US-Nationaltorwart auf Twitter zu einem alten Tweet Trumps von Januar. Darin hatte der US-Präsident die Regierung des Iran dazu aufgefordert, Menschen demonstrieren zu lassen und weder zu verhaften noch umzubringen.

In den USA gibt es derzeit zahlreiche Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Trump hatte den Demonstranten mit einem Einsatz des US-Militärs gedroht. In weiteren Beiträgen in den sozialen Netzwerken kündigte Steffen zudem an, sich mit einer Initiative für die Bewegung „Black lives matter“ (Schwarze Leben zählen) zu engagieren. Details nannte Steffen nicht, dem Hashtag #Athletes4BLM zufolge scheint er aber Sportler versammeln zu wollen.

Özil verliert Sponsor Adidas

Adidas lässt offenbar seinen seit 2013 gültigen Ausrüster-Vertrag mit dem früheren Nationalspieler Mesut Özil (31) auslaufen. Dieser werde nach dem Saisonende nicht verlängert, berichtet die „Bild“. Adidas hatte nach Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft an dem Arsenal-Spieler festgehalten. „Als Markenbotschafter bleibt er selbstverständlich ein Mitglied der Adidas-Familie“, hieß es 2018.

Heldt vor Verlängerung in Köln

Trainer Markus Gisdol (r.) und Manager Horst Heldt bilden das Erfolgsgespann beim 1. FC Köln.

Foto: Imago/Jan Hübner

Der Vertrag von Manager Horst Heldt (50) beim 1. FC Köln soll laut der „Sport Bild“ noch in diesem Monat verlängert werden. „Ich stehe in einem sehr guten Austausch mit unserem Vorstand“, sagte Heldt. „Wir verfolgen einen klaren Plan und haben ein Zeitfenster definiert.“

Jena muss schon wieder umziehen

Drittligist FC Carl Zeiss Jena muss für sein Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern erneut umziehen. Das berichtet die „Ostthüringer Zeitung“. Demnach will der Freistaat Thüringen seine geltende Corona-Verordnung bis zum 12. Juni verlängern. In diesem Zeitraum sollen sowohl Fußballspiele als auch Mannschaftstraining im Ernst-Abbe-Sportfeld verboten bleiben.

„Die Situation ändert sich nicht. Es wäre eine Lex Profifußball nötig, die genau darauf zugeschnitten ist, die Partie nach den Vorgaben des DFB stattfinden zu lassen“, sagte der Jenaer Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe. Eine Sondergenehmigung für den FC Carl Zeiss schloss er aus: „Der DFB hat sich über die Köpfe der Entscheider in den Bundesländern hinweggesetzt, um die Politik auf Linie zu bekommen und seine eigenen Interessen durchzusetzen.“