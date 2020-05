Begeisterung über Weltpremiere mit virtuellen Fans

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 29. Mai 2020:

Werder: Kohfeldt in vollem Angriffsmodus

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat nach den beiden guten Leistungen in Freiburg (1:0) und gegen Mönchengladbach (0:0) seine Mannschaft vor Zufriedenheit gewarnt. Mit der Partie beim FC Schalke 04 am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) habe der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga "sieben Finals" zu spielen. "Wir haben nur noch Schlüsselwochen vor uns", sagte der Coach des stark abstiegsbedrohten Traditionsvereins in einer Online-PK. Es zähle jetzt nur noch, "im Tunnel, gallig und griffig zu bleiben“, sagte Kohfeldt: "Nichts mehr weggeben, gar nichts!"

Fünf Zähler beträgt derzeit der Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Durch die guten Auftritte zuletzt habe seine lange Zeit stark verunsicherte Mannschaft "ein etwas besseres Gefühl“ bekommen. "Wir können mit dem Druck umgehen“, sagte Kohfeldt. "Und ich bin mir sicher, wenn wir die restlichen vier Wochen in diesem Tunnel bleiben, werden wir über dem stehen, was unangenehm ist." Es gehe auf Schalke "nur darum, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Wir wollen und müssen dieses Spiel gewinnen", sagte Kohfeldt.

Bei dem Vorhaben kann er wieder auf Defensivallrounder Kevin Vogt setzen, der seine Hüftblessur auskuriert hat. Den gelb-gesperrten Abwehrspieler Milos Veljkovic wird voraussichtlich Christian Groß ersetzen. Auch Sebastian Langkamp oder Marco Friedl seien Kandidaten, merkte Kohfeldt an.

Weltpremiere: Aarhus spielt vor virtuellen Fans

Der dänische Erstligist Aarhus GF hat beim Restart der 3F Superliga für eine viel beachtete Weltpremiere gesorgt. Beim 1:1 (0:1) im Lokalderby gegen Randers FC konnten die Fans im Stadion Ceres Park live dabei sein - über eine 40 Meter breite Videoleinwand.

Mittendrin statt nur dabei: Die Videotafeln mit den zugeschalteten Fans im Stadion von Aarhus.

Foto: Imago/Ritzau Scanpix

Das spanische Sportblatt Marca nannte die Idee "bahnbrechend", Medien in den USA sehen darin die Lösung, um bei Geisterspielen für Atmosphäre zu sorgen. Auch Aarhus wertete die Aktion als Erfolg. "Es gibt keinen Zweifel darüber, dass es geholfen hat", sagte Trainer David Nielsen und sprach von einer "alternativen 2020-Stimmung".

Aarhus und seine Fans konnten gegen Randers in der letzten Minute noch den Ausgleich bejubeln.

Foto: Imago/Ritzau Scanpix

Rund 200 Anhänger konnten sich gleichzeitig über eine digitale Plattform (Zoom) von zu Hause aus kostenlos zu der Begegnung im normalerweise 20.000 Plätze bietenden Stadion zuschalten. Im ersten Erstligaspiel in Dänemark nach 80 Tagen Corona-Pause bejubelten sie den späten Ausgleich für Aarhus durch Patrick Mortensen (90.+2).

Aarhus vs. Randers mit virtuellen Fans

Paderborn will den BVB erneut ärgern

Paderborns Trainer Steffen Baumgart geht trotz der schlechten Ausgangslage im Abstiegskampf kämpferisch in die Partie am Sonntag (18 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund. "Unsere tabellarische Situation hat sich nicht verändert, aber wir sind noch dabei. Und das wollen wir gegen den BVB zeigen. Wir machen immer weiter“, sagte der 48-Jährige.

Der BVB habe eine gute Entwicklung genommen, sagte Baumgart und ergänzte: "Sie sind sehr stabil. Sie spielen komplett nach vorne und sind in der Lage, aus jeder Situation Tore zu schießen.“ Trotzdem ist die Marschroute der Ostwestfalen klar: "Wir wollen mutig spielen, wie auch im Hinspiel“, betonte Baumgart. Im November hatte der SCP ein 3:3 beim BVB erkämpft.

Nicht bei der Mammutaufgabe am Sonntag helfen können wird dem Schlusslicht Kapitän Klaus Gjasula. Der 30-Jährige sah in Augsburg (0:0) seine 15. Gelbe Karte und ist dadurch gesperrt.

Meyer "schockiert" über Vaters Protz-Video

Der frühere Schalke-Profi Max Meyer hat sich klar und deutlich von einem Protz-Video seines Vaters distanziert. "Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video", schrieb der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler vom englischen Erstligisten Crystal Palace auf Instagram: "Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit."

Auf Twitter erzürnt ein Video die Schalker Fangemeinde, auf dem Hans-Joachim Meyer in einem Cabrio sitzend und sich selbst filmend im typischen Ruhrpott-Deutsch sagt: "Besser geht nicht, Männer! Besser geht nicht! Durch die verbotene Stadt Gelsenkirchen ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteclub. Herrlich!"

Max Meyer trägt seit zwei Jahren das Trikot von Crystal Palace.

Foto: Imago/PRiME Media Images

Meyer war neun Jahre in Schalkes Jugend- und Profiabteilung aktiv, ehe er den Club 2018 nach einem gescheiterten Vertragspoker im Unfrieden ablösefrei verließ. "Ich habe Schalke 04 sehr, sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und dem Inhalt dieses Videos", schrieb Meyer.

Wann das Video aufgenommen wurde, ist offen. Ebenso unklar ist, zu welchem Zweck es entstanden ist, ob es möglicherweise nur als Spaß für einen kleinen Kreis gedacht war und wie es in die sozialen Medien gelangt ist.

Bayern bieten offenbar Hernandez an

Bundesliga-Rekordtransfer Lucas Hernandez steht bei Bayern München angeblich schon zum Verkauf. Der Rekordmeister soll den französischen Weltmeister sogar schon mehreren europäischen Topclubs zum Kauf angeboten haben. Das berichten Münchner Merkur und tz.

Sowohl in den Verhandlungen mit Manchester City um Nationalspieler Leroy Sane, als auch bei Inter Mailand, mit dem die Bayern wegen Leihspieler Ivan Perisic in Verbindung stehen, sei der Name Hernandez gefallen. Weil der Transfermarkt wegen der Corona-Krise aktuell weitgehend still steht, sei es jedoch noch nicht konkret geworden.

Hernandez scheint weiter fest entschlossen, sich in München durchzusetzen. "Lucas wird nicht wechseln und definitiv bei den Bayern bleiben", sagte sein Berater Manuel Garcia Quilon kürzlich bei Sky Sport News HD.

Doch unter Trainer Hansi Flick spielt der 80 Millionen Euro teure Abwehrspieler nur eine Nebenrolle, auch bedingt durch verschiedene Verletzungen in seiner kurzen Bayern-Zeit. An Shootingstar Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite ist für ihn momentan ebenso kein Vorbeikommen wie an David Alaba oder Jerome Boateng im Zentrum.

Schweden: Ligastart ab 14. Juni möglich

Auch in Schweden können die Profifußballer wieder zurück in die Stadien. Sportministerin Amanda Lind gab am Freitag bekannt, dass Sportveranstaltungen aller Art ab dem 14. Juni wieder zugelassen werden. Voraussetzung sei, dass sie sich an die Regeln zur Vorbeugung von Ansteckungen halten und dass sie draußen stattfinden. Die Versammlungsgrenze von 50 Personen bleibe bestehen. Publikum sei in den Stadien deshalb nicht zugelassen.

Die schwedischen Fußballligen Allsvenskan und Superettan hatten bereits im April angekündigt, den Spielbetrieb am 14. Juni wieder aufnehmen zu wollen. Doch das OK der Gesundheitsbehörde stand noch aus. Mitte Mai legten sie ein Konzept vor, wie Spiele und Training aussehen sollen. Nur symptomfreie Spieler und Funktionäre, die an jedem Spieltag unter anderem ihre Körpertemperatur messen und die Werte in ein Formular eintragen, sollten zu den Partien anreisen, Auswärtsteams nur in maximal halbvollen Bussen. Corona-Tests der Spieler sind demnach nicht vorgesehen.

WM-Affäre: Zwanziger setzt DFB unter Druck

Ex-Präsident Theo Zwanziger fordert vom DFB eine intensive und zielgerichtete Aufklärung der Sommermärchen-Affäre. "Ich begreife nicht, dass die in einer Vereinbarung des DFB vom 1. März 2019 mit mir eingegangene Verpflichtung, Mohammad bin Hammam über die Fifa zum Reden zu bringen, offenbar nicht verfolgt wird“, sagte Zwanziger der dpa.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll der DFB bereits im vergangenen Jahr eine Berliner Detektei damit beauftragt haben, Licht ins Dunkel um die dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro aus dem Jahr 2005 zu bringen. Zwanziger räumt diesen Bemühungen aber nur wenig Erfolgsaussichten ein.

"Ich habe überhaupt nichts gegen Aufklärung, habe diese schon 2012 verlangt und hätte auch nichts dagegen, wenn der DFB noch Wahrsager und Hellseher einsetzen würde", sagte der 74-Jährige. "Schließlich hat man schon fast zehn Millionen Euro ausgegeben, da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht an."

Das im April 2005 vom DFB an die Fifa als Beitrag für eine später ausgefallene Gala überwiesene Geld war auf den Konten von Bin Hammam verschwunden. Nach Ansicht Zwanzigers liegt der Schlüssel zur Aufklärung daher in Katar, wo der in der Causa bis heute nicht vernommene frühere Fifa-Vizepräsident residiert, und bei Fifa-Präsident Gianni Infantino.

Drittliga-Spiel läuft im Autokino

Drittligist Viktoria Köln hat sich für seine Fans etwas Besonderes einfallen lassen und zeigt das erste Heimspiel nach der Corona-Pause gegen den FSV Zwickau am 2. Juni (19 Uhr) im Autokino. So können die Viktoria-Anhänger live dabei sein, auch wenn im Sportpark Höhenberg keine Zuschauer zugelassen sind.

"Wir sind sehr froh, dass wir den Viktoria-Fans diese Möglichkeit bieten können. Wir waren seinerzeit der erste Drittligist, der mit dieser Anfrage auf den DFB zugekommen ist“, sagte Geschäftsführer Eric Bock. Die Übertragung wird von MagentaSport präsentiert. Der Eintrittspreis für das Autokino „Car Watch“ im Girlitzweg beträgt 19,04 Euro pro Auto (für zwei Personen).

Sollte die Veranstaltung ein Erfolg werden, werde Viktoria weitere Heimspiele auf der Leinwand anbieten, so Bock.

Völler gehen Profi-Luxusallüren zu weit

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler geht der ausschweifende Lebensstil einiger Fußballprofis zu weit. "Ich bin kein Moralapostel. Aber Profis sind Vorbilder. Hier mal ein Goldsteak, da mal ein paar Spieler, die sich am Tag vor dem Spiel noch schnell einen Frisör ins Hotel einfliegen lassen – das geht nicht", sagte der Weltmeister von 1990 dem Focus.

Völler hofft, dass sich die Sportler nach dem Ende der Corona-Krise wieder mehr auf ihre Vorbildfunktion besinnen. Er sieht in dem Zusammenhang auch die Clubs in der Pflicht. "Ich habe als junger Profi auch Fehler gemacht. Nur sind die nie rausgekommen", sagte der 60-Jährige: "Mich wundert, dass die Spieler heute nicht cleverer sind. Letztlich profitieren nur Frisör und Steakbrater von der billigen Werbung."

Reck: Schalke vs. Werder im Geister-Vorteil

Vor dem Duell seiner beiden Ex-Clubs Werder Bremen und Schalke sieht Ex-Nationaltorwart Oliver Reck die besondere Atmosphäre der Geisterspiele als Vorteil für Gastgeber Schalke. Angesicht der sportlichen Talfahrt mit zuletzt zehn Partien in Serie ohne Sieg wäre die Stimmung mit Zuschauern am Sonnabend sehr angespannt. "Wenn jetzt das Publikum in der Arena sein könnte, dann würde es ein riesiges Pfeifkonzert auf Schalke geben, und zwar garantiert schon vor dem Spiel, für diese Leistung der letzten Wochen“, sagte Reck im Interview des Weser Kurier.

Reck, derzeit Trainer beim Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II, erwartet eine spannende Partie. "Für beide Vereine geht es in diesem Spiel wirklich um unwahrscheinlich viel", sagte Reck. Zu einem möglichen Werder-Abstieg sagte er: "Das wäre wirklich ein Desaster, nicht nur für den Verein Werder Bremen, sondern für die ganze Stadt, für die gesamte Region."