Manuel Neuer verlängert bei Bayern München bis 2023

Hamburg. Der Bundesliga-Neustart schlägt weiter hohe Wellen. Jürgen Klopp schwärmt von der Qualität des ersten Geisterspieltags. Die italienische Liga hat zumindest ihren Superstar wieder zurück. In Tschechien gibt es dagegen einen Corona-Rückschlag.

Die Entwicklungen am Mittwoch, den 20. Mai 2020:

Manuel Neuer bleibt bei Bayern

Endlich Klarheit für Deutschlands besten Torwart: Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Manuel Neuer (34) nach langwierigen Verhandlungen bis 2023 verlängert. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich „sehr glücklich und zufrieden“ über die Einigung. „Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän.“ Neuer war im Sommer 2011 für rund 30 Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Im Bayern-Trikot peilt er gerade den achten Meistertitel nacheinander an. Neuers Verlängerung ist auch ein Signal an Alexander Nübel (23). Der ehemalige U21-Nationaltorhüter wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Schalke nach München.

Illegales Fußballturnier: Schalke bestraft Talente

Wegen ihrer Teilnahme an einem illegalen Fußballturnier mit mehr als 100 Jugendlichen bekommen einige Talente des FC Schalke 04 vom Verein eine Strafe aufgebrummt. Das sagte eine Clubsprecherin der „WAZ“. Mit den betreffenden Jugendlichen aus der sogenannten Knappenschmiede, der Schalker Jugendabteilung, sei bereits gesprochen worden, hieß es von Vereinsseite. Diese müssten mit erheblichen Sanktionen rechnen. Zudem drohen den Organisatoren, wenn sie von den Behörden ausfindig gemacht werden können, Bußgelder.

Polizei und Ordnungsamt hatten das offenbar von Jugendlichen aus verschiedenen Ruhrgebietsstädten selbst über die sozialen Netzwerke organisierte Turnier am Sonnabend auf der Anlage des Oberhausener Amateurclub Post SV gestoppt. Der ansässige Sportverein hatte von dem Ganzen keine Ahnung und bemerkte das Treiben nur, weil Mitglieder zu Renovierungsarbeiten auf das Vereinsgelände gekommen waren.

Hertha-Fans protestieren gegen Geisterderby

Ein großer Teil der Fans von Hertha BSC lehnt die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga unter den derzeitigen Bedingungen auch nach dem ersten Geisterspieltag strikt ab. „Dieses ganze Schauspiel hat nichts mit dem Fußball zu tun, den wir lieben und unterstützen“, erklärte der Förderkreis Ostkurve des Berliner Erstligisten vor dem Derby am Freitagabend gegen den 1. FC Union, das wegen der Corona-Pandemie ebenfalls ohne Zuschauer stattfindet.

Es sei zudem offen, „ob mit den Geisterspielen das Überleben der Vereine oder doch schlichtweg die Rettung der bestehenden Gehaltsstrukturen in Millionenhöhe gesichert werden soll“, schrieb die Hertha-Fanorganisation auf Twitter. „Die Bundesligen sind abhängig von den TV-Geldern. Deshalb soll nun allein für das Fernsehen Fußball gespielt werden“, erklärte der Förderkreis Ostkurve, ein Zusammenschluss verschiedenster Fanclubs.

Drei Corona-Verdachtsfälle in Kaiserslautern

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt vorerst das Mannschaftstraining aussetzen. Grund dafür sind drei Corona-Verdachtsfälle bei den Pfälzern, die bei der Testreihe am Dienstag aufgetreten sind. Um wen es sich konkret handelt, ließ der Club offen.

Laut Verein werden die „drei betroffenen Personen“ am Mittwoch einem weiteren Test unterzogen, um das Ergebnis zu verifizieren. Die Verdachtsfälle sowie die direkten Kontaktpersonen begeben sich in häusliche Quarantäne. Wie es danach weitergeht, hängt maßgeblich vom Ergebnis des zweiten Tests ab.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die nach wie vor unterbrochene Saison der 3. Liga am 30. Mai fortsetzen. Die Klubs sind in dieser Frage zerstritten. Einige Vereine plädieren für den Abbruch der Spielzeit. Nach Angaben des DFB ist die deutliche Mehrheit aber für einen Wiederbeginn mit Geisterspielen.

Corona: Xhaka sieht Bundesliga als "Super-Signal"

Arsenal-Profi Granit Xhaka sieht den Neustart in Deutschland als Mutmacher für andere Fußball-Ligen in Europa. „Wenn das Hygiene-Konzept der DFL in Deutschland trägt, ist das ein Super-Signal an die anderen Ligen und macht uns allen Mut, dass wir bald wieder spielen können“, sagte der 27 Jahre alte Schweizer in einem Interview der „Sport-Bild“. „Das ist ein positives Hoffnungszeichen für den Sport.“

Bilder vom ersten Geisterspieltag der Bundesliga:

Herthas Profis suchten beim Torjubel allzu große Nähe. Foto: Thorsten Wagner / imago images/Poolfoto

Schiedsrichter Deniz Aytekin (M.) bereitet sich auf das Revierderby vor. Foto: Martin Meissner / dpa

Journalisten und Medienvertreter finden sich vor dem Dortmunder Signal-Iduna-Park ein. Die Polizei wacht über die Einhaltung der Abstandsregeln. Foto: Rauch / imago images/Nordphoto

Ein Balljunge von Jahn Regensburg desinfiziert beim Zweitligaspiel gegen Holstein Kiel einen Ball am Spielfeldrand Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Einer Medienvertreterin wird am Eingang zur Leipziger Red-Bull-Arena das Fieber gemessen. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Leipzigs Profis Kevin Kampl (r.) und Timo Werner besichtigen mit Maske das Spielfeld. Foto: Jan Woitas / dpa

Auf der Bank des Karlsruher SC wird beim Zweitligaspiel gegen Darmstadt 98 vorschriftsmäßig Maske getragen. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Hinter der Karlsruher Bank herrscht gähnende Leere. Foto: Matthias Hangst / dpa

Heidenheims Torwart Kevin Müller (r.) zeigt im Zweikampf mit Bochums Anthony Losilla keine Berührungsängste, kann das Tor aber nicht verhindern. Foto: Lukas Schulze / dpa

Beim Torjubel mit Vassilios Lambropoulos (l.) belässt es Losilla bei einem Faustkontakt. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Auf der Bochumer Tribüne bleibt der Sicherheitsabstand gewahrt. Auch VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz hält sich an die Hygieneregeln. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Darmstadts Sportdirektor Carsten Wehlmann kommt ins Karlsruher Stadion. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Bei einem Mitglied einer TV-Crew wird vor dem Einlass in den Dortmunder Signal-Iduna-Park die Temperatur gemessen. Foto: Martin Meissner / dpa

Eine Trinkhalle vor der Merkur-Spiel-Arena, an der sich normalerweise vor dem Spiel viele Düsseldorf-Fans treffen, muss geschlossen bleiben. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Regensburgs Stadionsprecher Christian Sauerer muss sich beim Spiel gegen Holstein Kiel nicht verausgaben. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Vor dem Spiel geegen Heidenheim werden in Bochum alle Bälle desinfiziert. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Ein Aushang erinnert die Ordner in Aue an die Verhaltensregeln. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Ein medizinischer Mitarbeiter in Aue misst die Temmperatur bei Sandhausens Pressesprecher Markus Beer. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Aue-Fans grüßen vor dem Spiel gegen Sandhausen auf Bildern und Plakaten ihre Mannschaft. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto

Sandhausens Philip Türpitz (r.) bekommt auf dem Weg in die Kabine eine Maske gereicht. Foto: Poolfoto via www.imago-images.de / imago images/Poolfoto



Ein Ordner steht einsam auf der verwaisten Tribüne des Auer Sparkassen-Erzgebirgsstadions. Foto: Robert Michael / dpa

Aues Pascal Testroet (2. v. l.) nutzt die Maske, um das Spiel gegen Sandhausen nicht mit ansehen zu müssen. Foto: Robert Michael / dpa

Heidenheims Spieler wärmen sich vor dem Spiel gegen Bochum in sicherem Abstand zueinander auf. Foto: Lukas Schulze / dpa

Vor Spielbeginn werden in Bochum die Spielerbänke desinfiziert. Foto: Lukas Schulze / dpa

Auch der Schriftzug auf den Aufwärmshirts des VfL Bochum wurde den Umständen angepasst. Foto: Lukas Schulze / dpa



Die Trainer Christian Eichner (Karlsruher SC, l.) und Dimitrios Grammozis (Darmstadt 98) begrüßen sich per "Ellenbogen-Check". Foto: Matthias Hangst / dpa

Aues Präsident Helge Leonhardt hat sich gut getarnt. Foto: Robert Michael / dpa

Auch die Pressevertreter im Auer Sparkassen-Erzgebirgsstadion gehen auf Distanz. Foto: Robert Michael / dpa

Demonstrativer Jubel: Ein Mitarbeiter von Holstein Kiel hät ein Schild mit der Aufschrift "Tor!" in die Höhe. Foto: Alexander Hassenstein / dpa

Bei Journalisten, die ins Regensburger Stadion kommen, wird die Körpertemperatur gemessen. Foto: Alexander Hassenstein / dpa



Erstmals in der Bundesliga-Geschichte fand ein ganzer Spieltag ohne Zuschauer statt. Foto: Alexander Hassenstein / dpa

Die Anzeigetafel der Red-Bull-Arena Leipzig weist auf die Hygienevorschriften hin. Foto: Jan Woitas / dpa

Auch wenn die Anzeigetafel in Regensburg ihr bestes gab: Der Jubel blieb verhalten. Foto: Alexander Hassenstein / dpa



Der frühere Mönchengladbacher hat sich am vergangenen Wochenende alle Bundesliga-Spiele im Fernsehen angeschaut. Geisterspiele, räumte er ein, seien nicht optimal und können ohne Fans die Atmosphäre und Emotionen nicht vermitteln. „Aber die Bedingungen sind nun mal so, und wir können froh sein, dass wir überhaupt wieder unserer Leidenschaft nachgehen können“, meinte der Mittelfeldspieler des FC Arsenal, der von 2012 bis 2016 in Gladbach kickte.

Rüdiger: Corona verändert Gesellschaft nicht

Fußballnationalspieler Antonio Rüdiger glaubt nicht an nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft nach der Coronakrise. „Ich glaube, dass sehr schnell alles ist wie vorher“, sagte der Verteidiger des FC Chelsea dem Portal „Sportbuzzer“: „Jetzt bedanken sich alle bei den Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die Menschen sterben sehen – aber die arbeiten da immer, die sehen jeden Tag Leute sterben. Man sollte sich immer bei ihnen bedanken, sie immer respektieren.“

Kritisch sieht der 27-Jährige zudem die Forderungen nach einem Gehaltsverzicht von Fußballern. Vor allem in England waren Profis teils nicht dazu bereit gewesen. „Sind Fußballer eigentlich die einzigen Menschen, die gutes Geld verdienen?“, sagte Rüdiger: „Ich glaube nicht. Da gibt es auch noch sehr viele andere Branchen. Aber es ist wie immer sehr einfach, auf uns mit dem Finger zu zeigen.“ Insgesamt warnte er vor vorschnellen Urteilen. Jeder solle sich „zunächst mal um sich selbst kümmern“, so Rüdiger.

Brych: Umgang mit Spielern angenehmer als vor Corona

Für Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych war der Umgang mit Spielern und Schiedsrichtern „angenehmer als vor der Pause“. Der 44-Jährige hatte am ersten Geisterspieltag der Fußball-Bundesliga die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg geleitet. „Ich möchte die Situation noch nicht verallgemeinern, weil wir erst ein paar Wochen abwarten müssen, um uns ein gefestigtes Bild zu machen“, sagte Brych der „Sport Bild“.

„Aber ich habe in kurzen Small Talks beim Warmmachen schon gemerkt, dass sich alle Beteiligten auf das Spiel gefreut haben – wohl wissend, dass es ein Privileg ist, so schnell wieder Fußballspielen zu dürfen“, sagte Brych. Diese positive Grundstimmung habe sich auf das Spiel übertragen. Mit dem Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin geht es in der Bundesliga am Freitag weiter.

Bund schnürt angeblich Corona-Hilfspaket für Proficlubs

Der Bund will nach den Worten des Berliner CDU-Abgeordneten Frank Steffel in der Corona-Krise auch schwächelnden Profisportvereinen helfen. „Wir wollen jetzt ein Paket für den Profibereich, dem wahrscheinlich in der kommenden Saison normale Spiele mit normaler Zuschauerbeteiligung unmöglich sein werden, auf den Weg bringen“, sagte der CDU-Obmann im Sportausschuss des Bundestages dem Berliner Radiosender 105,5 Spreeradio. Das Volumen solle „bei 100 Millionen Euro liegen“.

Bei der Hilfe denkt Steffel aber offenbar eher nicht an den Profifußball. In der Hauptstadt würde das „Basketball, Volleyball, Eishockey und Handball betreffen und zwar für Männer und Frauen in Erster und Zweiter Bundesliga“, sagte der CDU-Politiker dem Sender. Den Clubs würden Zuschauereinnahmen, Sponsorengelder und Einnahmen aus Bandenwerbung und Catering wegbrechen. „Mit Bundeswirtschafts- und Bundesinnenministerium streben wir ein Paket an, das den Vereinen hilft, die in den nächsten Monaten leiden werden.“

Kommende Woche werde es weitere Gespräche geben, sagte Steffel. Das Vorhaben solle in das „große Rettungspaket des Bundeswirtschaftsministeriums integriert werden“, das Anfang Juni für viele Branchen kommen solle. Man gehe davon aus, dass die Einnahmen der betroffenen Clubs bei etwa 500 Millionen pro Spielzeit liegen. „Wir glauben, dass es hilfreich ist, ihnen 25 Prozent dieser zu erwartenden Einnahmeausfälle zu ersetzen.“

Corona: UEFA-Chef zweifelt nicht an EM

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin würde eine Million Dollar darauf wetten, dass die um ein Jahr verschobene Fußball-Europameisterschaft 2021 ausgetragen wird. „Ja, ich würde – ich weiß nicht, warum es nicht so wäre. Ich glaube nicht, dass dieses Virus für immer dauert. Ich denke, es wird sich früher ändern, als viele denken“, sagte der 52-Jährige in einem Interview der Zeitung „The Guardian“.

Er sei trotz der nun schon lange anhaltenden Corona-Krise optimistisch und sich persönlich „absolut sicher, dass der gute alte Fußball mit Fans sehr bald wiederkommen wird“, meinte Ceferin. Er sei ein optimistischer Mensch. „Ich mag diese apokalyptische Sichtweise nicht, dass wir auf die zweite und dritte Welle oder sogar auf eine fünfte Welle warten müssen“, meinte der Slowene.

Ceferin hatte zuletzt eine Reduzierung der Gastgeberländer für die EM nicht ausgeschlossen. Einige Gastgeberstädte wie Bilbao hatten zuletzt Probleme geäußert, den neuen Termin gewährleisten zu können. Das Turnier mit zwölf Gastgeberstädten war wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt worden und soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

Hamilton: Corona-Pause gut für Körper und Kopf

Für Weltmeister Lewis Hamilton soll der Neustart der Formel 1 so sein, als hätte es die Corona-Zwangspause nie gegeben. „Wir müssen so in Fahrt kommen, als hätten wir keines dieser Rennen verpasst“, sagte der 35-Jährige in einem Video seines Mercedes-Teams. Er sei deshalb im engen Austausch mit dem Rennstall. „Unsere Herausforderung ist, wie wir das hinbekommen. Wir müssen dafür alle Werkzeuge nutzen, die wir haben“, sagte Hamilton. Auch zu den von ihm ungeliebten Einsätzen im Simulator sei er deshalb bereit.

Die Formel 1 hat seit dem ausgefallenen Auftakt in Australien Mitte März alle WM-Läufe bis Ende Juni wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verschoben. Die Saison soll nun mit zwei Grand Prix vor leeren Rängen im österreichischen Spielberg im Juli beginnen. „Im Freitagstraining werden wir wohl alle verdammt eingerostet sein“, sagte Hamilton.

Der sechsmalige Champion nutzt die Auszeit für intensive Arbeit an seiner Fitness. „Es ist eine gute Phase für meinen Körper und meinen Kopf“, sagte Hamilton. Dennoch sorge er sich ständig um seine Form. „Dann denke ich, da ist wieder ein bisschen Fett, ich muss unbedingt laufen gehen“, sagte der Brite.

Neustart der 3. Liga – Magath kritisiert DFB

Felix Magath, als Chef von Flyeralarm Global Soccer unter anderem für den Drittligisten Würzburger Kickers mitverantwortlich, hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen des Hin und Her beim Restart der 3. Liga kritisiert. „Ich habe absolut null Verständnis dafür, dass der ursprünglich für den 26. Mai geplante Neustart verschoben wurde. Je länger man etwas Notwendiges aufschiebt, desto größer werden doch die Probleme und sind es schon jetzt. Sportlich, wirtschaftlich und rechtlich“, sagte Magath der „Bild“-Zeitung.

Es sei nicht zu verstehen, „warum die ersten beiden Profi-Ligen ein Konzept vorgelegt haben und längst wieder spielen – die dritte Profi-Liga aber nicht“, ergänzte der 66-Jährige. Der DFB hatte am Dienstag mitgeteilt, mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga am 30. Mai zu planen. Gedankenspiele über die Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison am 26. Mai waren zuvor verworfen worden.

„Es hätte längst Klarheit geschaffen werden müssen. Stattdessen schiebt der DFB die Verantwortung hin und her. Wenn es keine klare Linie gibt, muss man sich nicht wundern, dass einzelne Vereine versuchen, eigene Wege zu gehen“, betonte HSV-Idol Magath, der in seiner Funktion bei Flyeralarm nicht nur bei Würzburg, sondern auch dem österreichischen Erstligisten Admira Wacker mitbestimmt. Ein Abbruch, wie ihn zum Beispiel der 1. FC Magdeburg fordert, „kann nicht die Lösung für die 3. Profi-Liga sein“, betonte der ehemalige Bundesliga-Trainer.

Kleber: Corona-Meisterschaft hat Beigeschmack

Für NBA-Profi Maxi Kleber ist die geplante Fortsetzung der Saison in der Basketball-Bundesliga mit einem Quarantäne-Turnier in München ein zweischneidiges Schwert. „Es hätte so einen Beigeschmack, wenn man jetzt die Meisterschaft gewinnt. Man kann sagen, es ist schwieriger geworden. Man kann aber auch sagen, es ist leichter geworden. Es ist immer eine Corona-Meisterschaft. Da frage ich mich, wie das von Fans und allen gesehen wird. Aber es ist glaube ich die einzig sinnvolle Möglichkeit“, sagte der 28-Jährige von den Dallas Mavericks der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin hin- und hergerissen. Auch bei uns in der NBA.“

Die bayerische Staatsregierung hatte in einer Sitzung des Kabinetts den Plänen der BBL zugestimmt, die Saison nach der Corona-Pause vom ersten Juni-Wochenende an mit einem Turnier mit zehn Teams in München fortzusetzen. Während der gesamten Turnierdauer werden Spieler und Betreuer aller Mannschaften in einem Hotel nahe des Olympiaparks in Quarantäne zusammengezogen. Bevor das Turnier beginnen kann, werden die zehn Teams an ihren jeweiligen Standorten eine rund dreiwöchige Vorbereitung absolvieren.

TuSEM feiert Bundesliga-Rückkehr in Autokino

Traditionsclub TuSEM Essen will sich nach der Rückkehr in die Handball-Bundesliga (HBL) die Aufstiegsfeier trotz der Coronakrise nicht nehmen lassen. Nach sieben Jahren der Zweitklassigkeit veranstaltet der dreimalige deutsche Meister eine Party im Autokino, um den Erfolg zusammen mit den Fans feiern zu können. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison der 1. und 2. Bundesliga Ende April abgebrochen. Als Tabellenzweiter stand der TuSEM daraufhin als Aufsteiger fest.

Die Feierlichkeiten, die am 3. Juni unter dem Motto „TuSEM goes 1. Liga“ stattfinden, sollen mit der Ehrung durch Oberbürgermeister Thomas Kufen eröffnet werden, ehe Spielszenen der Aufstiegssaison und unveröffentlichtes Bildmaterial zu sehen sind. Der Rahmen soll zudem für einige Verabschiedungen genutzt werden, darunter die von Trainer Jaron Siewert. Der erst 26 Jahre alte Siewert wechselt zur kommenden Saison zum Ligakonkurrenten Füchse Berlin.

Corona: Sané verlangt von Bayern angeblich weniger Gehalt

Leroy Sané und der FC Bayern haben sich angeblich finanziell angenähert.

Foto: Martin Rickett / dpa

Nationalspieler Leroy Sané und der FC Bayern München sollen sich im Poker um einen Wechsel laut eines Berichts der „Sport-Bild“ weiter angenähert haben. Demnach soll der Flügelstürmer von Manchester City auf bis zu 30 Prozent seiner noch vor der Corona-Pause aufgerufenen Gehaltsvorstellung verzichten wollen. Der FC Bayern habe dem 24-Jährigen die Rückennummer 10 in Aussicht gestellt.

Derzeit spielt der vom FC Barcelona ausgeliehen Brasilianer Coutinho mit der Nummer. Dessen Leihvertrag läuft im Sommer aus. Sané steht in Manchester noch bis Ende Juni 2021 unter Vertrag.

Herrlich übt nach Quarantäne-Verstoß Selbstkritik

Der Augsburger Trainer Heiko Herrlich bewertet seinen Verstoß gegen die Quarantäne-Maßnahmen im Nachhinein als „doppelt dumm“. „Ich war naiv, dumm oder doof, wie auch immer Sie das bezeichnen möchten“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten der „Bild“-Zeitung. „Es war gleich doppelt dumm von mir. Dass ich während der Quarantäne einkaufen war – und es in der Pressekonferenz frei heraus erzählt habe“, sagte der 48-Jährige.

Herrlich hatte in der vorigen Woche die Quarantäne im Teamhotel gebrochen und einen Laden aufgesucht, um Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen. Das erzählte der Trainer selbst bei einer Pressekonferenz und entschied sich danach, die Mannschaft im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) am Sonnabend nicht auf der Bank zu betreuen.

„Es gab zu Recht Kritik. Auch den Hohn und Spott kann ich ertragen. Ich selbst hätte wahrscheinlich ebenfalls über mich geschmunzelt“, sagte Herrlich zu den Reaktionen auf sein Malheur. Er blicke nun nach vorne auf das Spiel gegen den FC Schalke am Sonntag. „Wenn Sie wissen wollen, ob ich noch am Boden liege, mir Blut aus der Nase läuft wie einem angeschlagenen Boxer: Nein! Ich bin in guter Verfassung.“

Corona: Serie-A-Clubs wieder im Gruppentraining

Nach langem Hin und Her hat Italiens Regierung den Serie-A-Vereinen die Erlaubnis zum Gruppentraining gegeben. Das sagte Sportminister Vincenzo Spadafora am Dienstagabend. Der Fußballverband FIGC sprach von einem „entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Neustart des Fußballs in Italien“ nach der Corona-Pause. Das Datum für die Fortsetzung der Saison – vermutlich im Juni – steht aber noch nicht fest. Das Einzeltraining der Vereine der Topliga läuft schon seit dem 4. Mai.

„Ich denke, dass es gute Nachrichten sind, dass sie wieder loslegen können“, sagte Minister Spadafora dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai 2. Eigentlich wollten die Clubs schon am Montag mit den Gruppentraining beginnen. Doch die Regierung hatte gebremst. Jetzt wurde den Angaben zufolge vereinbart, dass die Beteiligten nicht die ersten zwei Wochen im Trainingslager bleiben müssen, was die wissenschaftlichen Berater der Regierung anfangs gefordert hatten.

Über den Termin für den Neustart der Serie A solle bei einem Treffen am 28. Mai entschieden werden, hieß es. Zuvor hatte der Fußballverband die Spielpause wegen der Corona-Pandemie, einem Erlass der Politik folgend, zunächst bis 14. Juni verlängert. Eigentlich hatten die Clubs der Regierung vorgeschlagen, die Saison am 13. Juni wieder zu starten.

Corona: Estland nimmt Spielbetrieb wieder auf

Auch in Estland rollt nach einer gut zweimonatigen Corona-Zwangspause der Fußball wieder: Mit drei Begegnungen ohne Stadionpublikum nahm die Premium Liiga am Dienstagabend unter strengen Gesundheitsregeln und Hygienevorschriften wieder den Spielbetrieb auf. Die aktuelle Saison der höchsten Spielklasse in dem baltischen EU-Land war wegen des Mitte März verhängten Notstands im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zunächst ausgesetzt worden.

Für den Liga-Neustart wurden alle Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Sportdirektoren der Teams auf Covid-19 getestet. Angesichts der erzwungenen Pause wurde die Saison von regulär 36 auf 27 Spieltage verkürzt. Danach werden Playoffs über Meisterschaft und Abstieg entscheiden. Saisonende soll am 12. Dezember sein. Estland mit seinen rund 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 1791 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 61 Todesfälle.

Corona-Fall stoppt Slavia Prag

Wenige Tage vor der geplanten Saisonfortsetzung am Sonnabend ist ein Fußball-Profi des tschechischen Erstligisten Slavia Prag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Mannschaft soll nun zunächst bis Donnerstag nicht gemeinsam trainieren, wie der Hauptstadtverein am Dienstagabend mitteilte. „Der positiv getestete Spieler bleibt ohne weiteren Kontakt zu anderen Spielern und Mitarbeitern der ersten Mannschaft zu Hause“, informierte der Club.

Für die Mannschaftskollegen gebe es bis Donnerstag eine Pause, dann sollen bis zum 1. Juni drei weitere Tests folgen, erklärte Slavia unter Berufung auf das Prager Gesundheitsamt. Das Sinobo-Stadion sei „komplett desinfiziert“ worden. Jugendmannschaften, die dort trainiert hatten, unterbrachen zunächst auch ihren Betrieb.

Ein für diesen Dienstag (19. Mai) geplantes Freundschaftsspiel von Slavias Profi-Mannschaft wurde verschoben. Ursprünglich sollte der Club am 26. Mai mit einem Spiel bei Mladá Boleslav die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison fortsetzen.

Klopp lobt Bundesliga-Geisterspiele

Die Geisterspiele der Bundesliga haben Jürgen Klopps Lust auf Fußball in England noch einmal verstärkt. „Die Spiele waren wirklich gut“, sagte der 52 Jahre alte Teammanager des FC Liverpool den clubeigenen Medien. Er habe „super Tore, enge und klare Partien“ und „richtigen Kampf“ gesehen. Es gehe für viele Teams in Deutschland „um so ziemlich alles“ – exakt so, wie es beim Restart in England sein werde.

Die Werte der Spieler und Mannschaften seien „unglaublich hoch gewesen“, sagte Klopp und verwies auf Laufleistungen der Teams von 117, 118 Kilometer. Sobald es auch in England wieder losgeht, werde auch Liverpool „rennen und kämpfen füreinander, zu 100 Prozent.“

Die Premier-League-Clubs hatten am Dienstag nach wochenlanger Coronapause wieder das Training in Fünfergruppen starten dürfen, was Klopp laut eigener Aussage „überglücklich“ aufgenommen habe. Die Vereine hoffen auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Juni. Den Reds fehlen zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren bei noch neun verbliebenen Partien noch zwei Siege.

Corona: NFL prüft Helme mit Atemschutzmaske

Die Football-Profis der NFL könnten in der kommenden Saison modifizierte Gesichtsmasken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen. Das sagte Thom Mayer, medizinischer Direktor der NFL Player Association (NFLPA), in einem ESPN-Podcast. Der Ausrüster Oakley teste demnach bereits Prototypen, bei denen das Material im Helm hinter dem Schutzgitter angebracht ist. Die Saison in der nordamerikanischen Profiliga soll im September starten.

Laut Mayer werde es „wahrscheinlich eine Empfehlung“ an die Spieler geben, die Masken zu tragen. „Die Experten der Liga testen die Prototypen, sie schauen sich alle Probleme an, auch das Beschlagen der Masken“, so Mayer.

Die Gesichtsabdeckung könnte einer N95-Maske ähneln, einer Atemschutzmaske, die kleinste Partikel aus der Luft filtert. Auch chirurgisches Material könnte zur Herstellung verwendet werden.

Stabhochspringen im Autokino

Drei der besten deutschen Stabhochspringer wollen am 12. Juni im Autokino Düsseldorf einen Wettkampf vor Zuschauern bestreiten. Wie Das Portal „Leichtathletik.de“ am Dienstag mitteilte, werden der deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech (beide Leverkusen) und Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) an den Start gehen.

Die Athleten sollen von Zuschauern umgeben sein, die in Autos sitzen. Sie können den Wettkampf sowohl auf der Anlage als auch auf einer Leinwand verfolgen. Der Ton von Moderation und Musik kommt wie im Autokino über das Autoradio über die UKW-Frequenz 92,6 MHz.

Ronaldo nach Quarantäne zurück im Training

Fußball-Star Cristiano Ronaldo ist wieder ins Training des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin eingestiegen. Der 35 Jahre alte Portugiese war noch vor Inkrafttreten der Ausgangssperre in seine Heimat Madeira geflogen. Nach seiner Rückkehr befand sich Ronaldo zunächst in einer 14-tägigen Quarantäne, ehe er am Dienstag wieder zur Mannschaft stieß. Schon am 4. Mai hatten die in Turin verbliebenen Juve-Profis das Einzeltraining wieder aufgenommen.

„Wenn wir geduldig und konsequent bleiben, finden wir einen Weg, die Schwierigkeiten hinter uns zu lassen“, twitterte Ronaldo am Dienstagabend. Wann es in der Serie A weitergeht, ist noch offen. Die italienische Regierung hat Sportevents bis zum 14. Juni verboten. Erst danach soll beschlossen werden, ob die Fußballsaison zu Ende gespielt werden kann.

