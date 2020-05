"Wahnsinn", "unerträglich": Profi keilt gegen DFB und Clubs

Großer Streit um die Rückkehr der Dritten Fußball-Liga, die Rückkehr der Doping-Kontrollen und ein Anti-Masken-Wunsch von Donald Trump im Golf - das und mehr sind am Montag die Themen im Sport während der Corona-Krise.

Die Entwicklungen am 18. Mai:

Torjubel: Schiedsrichter ohne Handhabe

Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner hat beim Torjubel in Corona-Zeiten an die Eigenverantwortung der Fußball-Profis appelliert und darauf verwiesen, dass die Unparteiischen im Falle eines zu engen Körperkontaktes keine Sanktionsmöglichkeiten wie Gelbe Karten haben. "Die Empfehlung, Abstand zu halten und Körperkontakt zu vermeiden, steht nur in den Hygiene-Empfehlungen der DFL, sie ist nicht Bestandteil des Regelwerks“, sagte Wagner dem Kicker.

Deswegen könne "es keine persönlichen Strafen für die Spieler geben. Die Schiedsrichter können nur präventiv tätig sein und die Spieler auf ihre Eigenverantwortung hinweisen", betonte Wagner.

Bei den Geisterspielen müssten auch die Schiedsrichter ihr Verhalten ändern, sagte Wagner. "Es gibt normal schon Gelegenheiten, bei denen der Schiedsrichter einem Spieler mal die Hand auf die Schulter legt oder ihn aus kurzer Entfernung anspricht. Das sollte er jetzt nicht tun", sagte der 56-Jährige.

"Wahnsinn": Drittliga-Profi kritisiert DFB

Kapitän Christian Beck von Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat die DFB-Pläne scharf kritisiert. "Wenn es nach dem DFB geht, hätten wir bis zum 30. Juni elf Liga- und möglicherweise noch zwei Landespokalspiele. Der Spielplan ist Wahnsinn", sagte der Stürmer der Magdeburger Volksstimme. Da der DFB am vergangenen Freitag die geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum 26. Mai bereits verschoben hat, wird die Zeitspanne ohne Verlängerung in den Juli nahezu unmöglich.

Kapitän Christian Beck (M.) und der 1. FC Magdeburg können derzeit nur in Kleingruppen trainieren.

Foto: Imago/Christian Schrödter

Da in Sachsen-Anhalt das Mannschaftstraining und der Wettkampfbetrieb bis zum 27. Mai untersagt sind, befürchtet Beck aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit gesundheitliche Probleme. "Verletzungen lassen sich kaum vermeiden. Wir haben schließlich so gut wie keine Vorbereitung, keine Testspiele", meinte der 32-Jährige und betonte: "Das ist doch alles nicht vertretbar."

Seit vergangenen Dienstag dürfen die FCM-Spieler in Kleingruppen trainieren. Andere Teams, wie Viktoria Köln oder der MSV Duisburg, stehen bereits seit mehreren Wochen auf dem Platz. Weil sich der Drittligist aus Sachsen-Anhalt an die Vorgaben der Landesregierung hält, wird er von anderen Konkurrenten kritisiert. "Es ist unerträglich, wie sich manche Vereins- und Verbandsfunktionäre über den Rest der Gesellschaft stellen. Der FCM macht es aus meiner Sicht komplett richtig und versucht nicht, irgendwelche Sonderrechte zu beanspruchen", erklärte Beck.

Bremer Innensenator: "Polizei wird vor Ort sein"

Trotz der ersten Erfahrungen vom Wochenende bleibt der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer bei Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga weiter skeptisch. "Es ist erfreulich, dass sich die Fans an das Versammlungsverbot gehalten haben. Aber man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben", sagte der SPD-Politiker am Montag.

Für das Heimspiel von Werder Bremen am Montagabend gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/DAZN) bedeutet das konkret: "Die Polizei wird vor Ort sein“, sagte Mäurer, um mögliche Fan-Ansammlungen vor dem Weser-Stadion zu verhindern. Bedenken bei der Austragung des Spiels hat er aber nicht: "Jedes Verbot bedarf einer Rechtsgrundlage. Nach heutigem Stand gibt es für Bremen aber keine Hinweise auf eine größere Ansammlung. Insofern kann das Spiel stattfinden.“

Für den Fall, dass es rund um die Spiele ohne Zuschauer doch zu Fan-Ansammlungen vor dem Weser-Stadion kommen sollte, hatte der große DFL-Kritiker in einem Spiegel-Interview sogar mit der Absage von Spielen in Bremen gedroht. "Wenn viele Fans kommen und dann die Abstandsregeln nicht einhalten, hätte das Konsequenzen für das nächste Spiel“, sagte Mäurer.

DFB-Vize sieht 3. Liga "hochgradig gefährdet"

Bei einer länger anhaltenden offenen Debatte um die Saisonfortsetzung der 3. Fußball-Liga sieht DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Existenz der Spielklasse bedroht. "Eine Profiliga, die ein Jahr mit dem Spielbetrieb aussetzt - ich glaube, da kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Die gesamte Zukunft der 3. Liga als Profispielklasse wäre hochgradig gefährdet, inklusive ihrer Teilnehmer“, sagte Frymuth im Kicker. "Ich halte den Ansatz, dass die 3. Liga im zweiten Halbjahr 2020 nicht spielt, für fast nicht vorstellbar. Dann würden alle Verzahnungen im Profibereich, Stichwort Aufstieg in die 2. Liga, und eine saubere Spielplangestaltung nicht mehr passen."

Für ihn komme "die Frage zu kurz, wie es weitergehen soll bei einem selbst gewählten Saisonabbruch", sagte Frymuth. "Diejenigen, die dieses Szenario vehement fordern, müssen sich fragen lassen: Habt ihr dann bestimmte Partner noch? Und wenn ja, in welcher Form?", sagte Frymuth und verteidigte die Vorgehensweise des DFB. "In einer Diskussion, die zu entgleisen droht, muss es auch dem Dachverband erlaubt sein, klare Kritikpunkte zu benennen und inhaltliche Pflöcke einzuschlagen."

Selbst ein Spielbetrieb über das bisherige Saisonende ist nicht mehr ausgeschlossen. "Wir versuchen, den 30. Juni zu realisieren“, sagte der 63 Jahre alte Frymuth. "Wir packen die Sorgen aller Beteiligten in ein Gesamtbild. Wenn die Clubs der Bundesliga und 2. Liga den Juli ins Auge fassen, müssen wir das auch."

3. Liga: Waldhof schlägt Taskforce vor

Im Streit um eine Saisonfortsetzung in der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim Kritik des DFB zurückgewiesen und die Gründung einer Taskforce angeregt. "Wir möchten an dieser Stelle vielmehr zur Rückkehr zur Sachlichkeit beitragen, die Forderung der Bundesregierung an den DFB aus der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz aufnehmen und unsere Unterstützung anbieten“, heißt es in einem öffentlichen Brief auf der Facebook-Seite des Traditionsclubs.

Mithilfe der Taskforce soll an Zukunftskonzepten für die 3. Liga gearbeitet werden. "Denn es wird auch eine Zeit nach der Corona-Krise geben, auf welche wir uns bereits heute vorbereiten sollten“, schrieb Geschäftsführer Markus Kompp. Für die Kostenübernahme der Erarbeitung des Konzepts hat sich laut Kompp SVW-Präsident Bernd Beetz bereiterklärt.

An der "Task Force Zukunft 3. Liga“ sollen nach den Vorstellungen des SVW-Geschäftsführers Experten für Ethik, Wirtschaft, Politik, Sportrecht, Marketing sowie Fanvertreter beteiligt werden.

Bundesliga: Heldt freut "Bewunderung aus aller Welt"

Manager Horst Heldt vom 1. FC Köln freut sich über den aus seiner Sicht gelungenen Neustart der Fußball-Bundesliga. "Wir haben die größten Kritiker in Deutschland, aber eine Bewunderung in der ganzen Welt erfahren. Made in Germany war lange Zeit etwas ganz Besonderes“, sagte er nach dem 2:2 des FC gegen den FSV Mainz 05: "Die Liga hat eine Blaupause geschaffen.“

"Wir haben es geschafft, mit Unterstützung von vielen Menschen und der Politik ein Konzept auf die Beine zu stellen, was durchdacht und intensiv ist“, führte Heldt aus: "Jetzt müssen wir gucken, dass wir das weiter so durchführen. Ich bin optimistisch, dass es klappt, wenn wir uns daran halten."

Internationale Pressestimmen zum Bundesliga-Neustart BBC (England) "Die deutsche Bundesliga ist am Samstag wieder gestartet und hat einen Einblick gegeben, wie die Premier League und andere Topligen aussehen könnten, wenn sie zurückkommen." 1 von 20

The Guardian (England) "Der Restart der Bundesliga nach einer neunwöchigen Pause war eine seltsam klinische Sache, die wahrscheinlich eher für ungewohnte Hygiene-Routinen, eine gespenstische Atmosphäre und seltsame Ellbogen-Checks in Erinnerung bleibt." 2 von 20

The Daily Mail (England) "Besonders in einer Liga mit einer solch lebendigen Fankultur war es eine traurige Angelegenheit. Aber auch unterhaltsam, dieser erste Versuch, Fußball zu spielen in Zeiten des Coronavirus." 3 von 20

De Volkskrant (Niederlande) "Die Tribünen sind leer, wo sonst die Gelbe Wand schwingt, singt und brüllt. Aber was wahrscheinlich das Wichtigste ist: Der Fußball ist zurück mit Vorbildland Deutschland als Kapitän. Die Welt der Bundesliga muss auch weiterlaufen, sonst rollt aus dem Geldhahn kein klingender Euro mehr. Es mag ein Ersatz ohne Zuschauer sein, aber Ersatz ist besser als nichts." 4 von 20

AD (Niederlande) "Der Fußball ist zurück, das Fußballgefühl leider noch nicht." 5 von 20

De Telegraaf (Niederlande) "Einstudierte Tänzchen, Mundschutz und leere Stadien. In Deutschland haben sie einen Weg gefunden, um auf verantwortungsvolle Weise die Bundesliga wieder beginnen zu lassen. Das geschah am Samstag in einer fremden Stimmung." 6 von 20

Gazzetta dello Sport (Italien) "Der Ball rollt in der Bundesliga wieder. Tore und Show: Wir haben auf euch gewartet! Die Bundesliga wird zur Protagonistin des Weltfußballs." 7 von 20

Tuttosport (Italien) "Die Bundesliga gibt dem europäischen Fußball den Neustart, einen Neustart mit Atemschutz, Handschuhen und ohne Fans, aber immerhin einen Neubeginn mit dem historischen Ruhr-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, einem Duell, in dem man wieder einen Eindruck von Normalität nach dem Orkan Coronavirus genießt." 8 von 20

Corriere dello Sport (Italien) "29 Minuten lang muss man auf das erste Tor in der Coronavirus-Ära warten, die Fußballer feiern, ohne sich zu umarmen. Auch ohne Zuschauer wird das Derby Borussia-Schalke zu einer Show, die fußballhungrige Fans auf der ganzen Welt befriedigt." 9 von 20

Marca (Spanien) "Glückwunsch Bundesliga! Das Konzept scheint auf den ersten Blick zu greifen, die Fußballfans haben weltweit nach Fußball gelechzt, trotz der Geisterkulissen. Viele hatten eine Vorfreude, als würde die WM beginnen. Deutschland hat den weltweiten Fußballtest eingeführt. Die Bundesliga versüßt uns über die nächsten Wochen das Wochenende." 10 von 20

AS (Spanien) "Der erste Bundesliga-Spieltag beim Restart lieferte viele Antworten auf die Zweifel bezüglich einer Rückkehr des Fußballs. Es gibt kein Virus, das so viele Emotionen und Leidenschaften wie beim Fußball bremsen kann." 11 von 20

Sport (Spanien) "Die Bundesliga stillt den Fußballhunger. Die Rückkehr der Bundesliga hat weltweit ein außergewöhnliches Interesse geweckt. Es ist Balsam auf die Wunden der fußballlosen Zeit. Die Bundesliga versüßt uns die Wartezeit auf die spanische Liga, die möglicherweise Mitte Juni wieder startet." 12 von 20

El Mundo Deportivo (Spanien) "Der Neustart der Bundesliga zeigt, wie der Fußball in der nahen Zukunft sein wird: Es wird gespielt, aber ohne Leidenschaft. Es kehrt eine Liga zurück, aber nicht der Fußball. Die Leidenschaft ist durch die Stille ersetzt worden. Wir müssen uns auf absehbare Zeit an solche Umstände gewöhnen. Es wäre gut gewesen, wenn in der Bundesliga eine Schweigeminute für die Corona-Opfer gehalten worden wäre." 13 von 20

Globoesporte (Brasilien) "Es darf gejubelt werden! Haaland leitet Neustart der Torfeste in Deutschland ein, fast ohne Umarmungen ... Aber es gab auch jene, die der Freude in Zeiten der Covid-19-Pandemie gesetzte Grenzen vergaßen." 14 von 20

Estadao (Brasilien/Sao Paulo) "Die Bundesliga hat gezeigt, wie der Sport bei seiner Rückkehr anders sein wird. Das Spiel hat seinen Charme verloren, die Spieler sind weniger enthusiastisch und mehr robotisiert. Die Angst, sich anzustecken, läuft mit auf. Und so wird es bleiben, bis man einen Impfstoff gegen Covid-19 findet." 15 von 20

Zero Hora (Brasilien/Porto Alegre) "Als Pionier unter den großen Ligen Europas trägt die Bundesliga die Verantwortung, den Weg zu zeigen. Der Erfolg oder das Scheitern ihres Versuchs, die Meisterschaft zu Ende spielen zu wollen, dürfte für die Pläne der andere Ländern entscheidend sein. Eine Situation, die weltweit beobachtet wird, aber mit einer verstörenden Stille auf den leeren Rängen der Stadien." 16 von 20

Ole (Argentinien) "Sie haben es nicht ausgehalten. Es wurde sich umarmt, gar Küsse verteilt. Der Fußball ist in Deutschland zurück, und mit ihm die Tore. Folglich auch die Jubelszenen." 17 von 20

Clarin (Argentinien) "Die Bundesliga spielt den Vorreiter mit einigen Polemiken. Es gab keine Schweigeminute für die Verstorbenen, und einige vergaßen die Vorgaben und umarmten sich beim Torjubel. Der Fußball ist in seiner neuen Version zurück. Trotz vieler atypischer Eindrücke ist es der gleiche Fußball wie immer. Deshalb schürt er so viele Erwartungen." 18 von 20

CNN (USA) "Die Bundesliga ist die erste große europäische Fußball-Liga, die wieder den Spielbetrieb aufnimmt, vielleicht bietet sie in mancher Hinsicht eine Vorlage, wie die amerikanischen Sportligen weitermachen können." 19 von 20

Sports Illustrated (USA) "In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob es funktioniert, ob Fußball mit all den Protokollen sicher ist. Aber psychologisch und symbolisch war das ein großer Moment. Es gibt nun ein Modell, dem der Rest Europas folgen kann. Als Spektakel mag es nicht perfekt sein, aber es ist das, was wir haben. Mit oder ohne Fans, Fußball ist Fußball.“ 20 von 20

Rebensburg sorgt sich um Chancengleichheit

Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg fürchtet wegen der andauernden Ski-Zwangspause in der Corona-Krise Nachteile in der kommenden WM-Saison. "Einschränkungen im Mai sind noch okay. Aber wenn das länger dauert und ein Ungleichgewicht zu anderen Ländern entsteht, dann kann das schon so sein, ja“, sagte die beste deutsche Skirennläuferin dem Kicker: "Ich hoffe einfach auf Chancengleichheit.“

Rebensburg stand nach ihrer Anfang Februar erlittenen Verletzung im linken Knie (Tibiakopfimpressionsfraktur mit Innenbandüberdehnung) noch nicht wieder auf Ski. "Für mich wäre es wichtig, Ende Mai, Anfang Juni mit dem Skifahren zu beginnen. Natürlich auch vor dem Hintergrund meiner Verletzung. Deshalb hoffe ich, dass wir schnellstmöglich wieder ins Ausland, sprich nach Österreich, reisen dürfen“, sagte sie.

In der Vorbereitung sollte Rebensburg mit dem deutschen Team Ende August, Anfang September zum Schneetraining nach Chile reisen, doch "das schaut derzeit nicht gut aus", meinte sie. Andere Nationen wie Österreich oder Norwegen dagegen können aktuell in heimischen Sommer-Skigebieten trainieren.

Braunschweig nimmt Teamtraining auf

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig startet heute nach langer Pause wieder ins Mannschaftstraining. "Die Freigabe der örtlichen Behörden liegt vor, zudem haben wir die im DFB-Hygiene-Konzept vorgeschriebenen Testungen auf das Covid19-Virus vorgenommen“, wird Eintracht-Sportdirektor Peter Vollmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Wir freuen uns, dass damit der Rückkehr ins Mannschaftstraining nichts mehr im Weg steht.“

Die Tests aller Spieler, Trainer und Betreuer sind negativ ausgefallen. Das Training findet aber weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

French Open: Fans können Klassiker wählen

Der TV-Sender Eurosport überträgt vom 25. Mai bis zum 7. Juni zwei Wochen lang Spiele der French Open - allerdings nur aus dem Archiv. Das Grand-Slam-Turnier war auf Ende September verschoben worden. Nun können Fans auswählen, welche Klassiker der traditionellen Sandplatz-Veranstaltung in Paris zum Zeitpunkt des ursprünglichen Termins gezeigt werden sollen.

Wie der Sender mitteilte, werde jeder Tag einem bestimmten Thema rund um die French Open gewidmet. Dabei stehen immer fünf Top-Spiele zur Auswahl.

Bei der #YouSayWePlay-Initiative können Zuschauer im Internet abstimmen, welche Matches sie sehen wollen. Thementage sind unter anderem "Die größten Überraschungen“, "Hart umkämpfte Matches“ oder "Best of Rafael Nadal“ und "Best of Serena Williams“. Vom 25. bis 31. Mai werden von 19 Uhr bis 22 Uhr bis zu zwei Spiele, vom 1. bis 7. Juni von 14 Uhr bis 19 Uhr bis zu drei Spiele pro Tag gezeigt.

Schiedsrichter mit Kommunikationsproblemen

Jhon Cordoba hatte Schmerzen. Der kolumbianische Stürmer des 1. FC Köln hielt sich den Oberschenkel und wälzte sich auf dem Rasen. Schiedsrichter Guido Winkmann, der das Bundesligaspiel der Kölner gegen den FSV Mainz 05 (2:2) leitete, eilte heran und fragte Cordoba, ob dieser denn medizinische Hilfe benötige. Auf Deutsch. Auf Englisch. Doch Cordoba antwortete nicht - da schritt Mainz-Coach Achim Beierlorzer ein.

"Er versteht Sie nicht“, rief der ehemalige Kölner Trainer in Richtung des Schiedsrichters und riet ihm im leeren Stadion gut hörbar, „es auf Spanisch zu versuchen“. Damit stieß Winkmann, hauptberuflich Polizist, an seine Grenzen. "Auf Spanisch“, sagte er lächelnd, "kenne ich nur Cerveza“. Nach kurzer Unterbrechung konnte Cordoba dann auch weiterspielen - ganz ohne Bier. Das gute alte Eisspray half dem 27-Jährigen wieder auf die Beine.

Lemke sieht Neustart als Werder-Chance

Der frühere Werder-Manager Willi Lemke sieht im Bundesliga-Neustart für die stark abstiegsbedrohten Bremer eine Chance. "Wir waren in einem regelrechten Negativstrudel drin mit neun Heimspielen ohne Sieg. Und jetzt gibt es keine Heim- und keine Auswärtsspiele mehr“, sagte der 73-Jährige der Sendung "buten un binnen" von Radio Bremen.

"Es sind immer eine Art neutrale Trainingsspiele. Die ganze Leidenschaft, das Temperament, die Begeisterung - das spüre ich nicht. Das Salz in der Suppe fehlt einfach. Ohne die Fans bringt es kaum Spaß. Aber es kann trotzdem auch für Werder ein Vorteil sein, denn die Karten werden komplett neu gemischt."

Die Geisterspiele schaue sich Lemke nur an, weil Werder vom Abstieg bedroht ist. "Dass Augsburg gepatzt hat, war sehr, sehr wichtig“, sagte Lemke mit Blick auf die 1:2-Niederlage des FCA gegen Wolfsburg. "Aber sobald der Abstiegskampf entschieden ist - entweder haben wir uns gerettet oder sind abgestiegen - werde ich wahrscheinlich überhaupt kein Geisterspiel mehr schauen."

Anti-Doping-Agentur kontrolliert wieder

Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) nimmt die klassischen Urin- und Blutkontrollen im Training und Wettkampf wieder auf. Bereits am Wochenende habe die in Bonn ansässige Agentur erste Wettkampfkontrollen in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga unter den in der Corona-Krise geltenden Hygiene- und Abstandsstandards vorgenommen. Seit knapp zwei Monaten hatte die Nada das Doping-Kontrollsystem weitgehend heruntergefahren.

"Mit Wiederaufnahme klassischer Dopingkontrollen wird die Nada zudem alle Möglichkeiten ausschöpfen, um auch den Zeitraum ohne herkömmliche Kontrollen genau zu untersuchen“, hieß es in der Mitteilung. Die Analytik biete hier verschiedene Möglichkeiten, unter anderem im Rahmen des biologischen Athletenpasses und der Re-Analyse langzeitgelagerter Proben, um mögliche abweichende Entwicklungen der letzten Wochen recherchieren zu können.

Zugleich verfolge die Nada weiterhin das Pilotprojekt zur Nutzung des Dried-Blood-Spot-Tests (Analyse getrockneter Bluttropfen) im Rahmen der Kontrollmaßnahmen. Die Nada hatte das Projekt im März gestartet, um die sauberen Athleten während der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen und sie an der Weiterentwicklung des Kontrollsystems zu beteiligen.

An dem Pilotprojekt nehmen laut Nada Sportler teil, die unter anderem zum Perspektivkader für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 gehörten. Außerdem habe die Nada weitere Möglichkeiten, Dopingverstößen nachzugehen, hieß es weiter. Das Intelligence- und Investigationsteam führe die Ermittlungen weiter fort, verstärke das allgemeine professionelle Monitoring und gehe weiterhin allen Hinweisen nach, die bei der Nada über das Whistleblower-System (Sprichs's an) eingehen würden.

Eredivisie plant Saison nach Bundesliga-Vorbild

Nach dem Saisonabbruch in der Eredivisie will sich Sportdirektor Eric Gudde vom niederländischen Fußballverband (KNVB) beim Start in die neue Spielzeit an der Bundesliga orientieren. "Wir denken über die Organisation nach. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nach dem 1. September nach dem Vorbild der Bundesliga ohne Zuschauer den Spielbetrieb wieder aufnehmen“, sagte Gudde in der TV-Sendung Studio Voetbal. Er gehe davon aus, dass bis dahin die nötigen Testkapazitäten vorhanden seien.

Den Restart der Bundesliga verfolgte Gudde am vergangenen Wochenende mit Wohlwollen. "Ich habe mir im TV das Spiel Frankfurt gegen Mönchengladbach angesehen. Es war wirklich schön, wieder ein richtiges Spiel zu sehen“, sagte er.

Die niederländische Meisterschaft war am 24. April abgebrochen worden. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Regierung alle Großveranstaltungen bis zum 1. September verboten. Nach diesem Datum hofft der KNVB auf weitere Lockerungen, um die neue Saison ohne Zuschauer beginnen zu können.

Aus für Triathlon-Bundestrainer Al-Sultan

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) trennt sich zum 30. September von Bundestrainer Faris Al-Sultan. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag aufzulösen, teilte die DTU mit. Der 42 Jahre alte Münchner hatte den Posten erst im November 2018 übernommen.

In den Gesprächen nach der Verschiebung der Olympischen Spiele hätten beide Seiten festgestellt, "dass unsere Vorstellungen über die weitere Zusammenarbeit sehr unterschiedlich sind“, erklärte DTU-Sportdirektor Jörg Bügner. Die DTU wird den Posten als Bundestrainer bis Olympia in Tokio im Sommer kommenden Jahres nicht nachbesetzen. "Ich hatte eine sehr lehrreiche Zeit bei der DTU und bin dankbar für die Erfahrungen, die ich machen konnte“, wurde Al-Sultan in der Mitteilung des Verbandes zitiert.

Der Ironman-Weltmeister von 2005 hatte zuletzt mit kritischen und teilweise verwirrenden Aussagen über den Umgang der deutschen Regierung mit der Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt. "Ich schäme mich für eine Bundeskanzlerin, die wider aller Fakten etwas vom Verlust der Liebsten faselt, statt auf die organisatorische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft hinzuweisen, um sämtliche Probleme mit Vernunft anzugehen“, schrieb Al-Sultan in einem Spiegel-Leserbrief.

Frauen-Bundesliga: Existenzen "sichergestellt"

Der Vorsitzende des DFB-Ausschusses für die Frauen-Bundesligen sieht durch die Corona-Pandemie keinen der zwölf Erstligisten in der Existenz bedroht. Durch den Solidarfonds der DFL sei "sichergestellt“, dass die sechs Nicht-Lizenzvereine der Frauen-Bundesliga "die Corona-Mehrkosten und die fehlenden Zuschauereinnahmen sowie mögliche Sponsorenausfälle kompensieren können. Ein Verein, der auf der Kippe stand, ist mir aber auch nicht bekannt“, sagte Siegfried Dietrich dem Kicker.

Auch für die Lizenzclubs wie Wolfsburg, Hoffenheim oder den FC Bayern rechnet Dietrich nicht mit finanziellen Kürzungen. „Ich gehe davon aus, dass der Frauenfußball weiterhin ein wichtiges Thema für diese Vereine bleibt und die Frauen mit Blick auf Wachstumspotenzial und gesellschaftliche Bedeutung keine Kürzungen zu erwarten haben“, sagte der Manager des 1. FFC Frankfurt, der zur kommenden Saison mit dem Männer-Bundesligisten Eintracht Frankfurt fusioniert.

Die DFL unterstützt die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga mit einer Zahlung von 7,5 Millionen Euro.

Serie A: Trainings-Comebacks vertagt?

Die für diesen Montag geplante Rückkehr der italienischen Fußball-Erstligisten in das Mannschaftstraining muss laut Medienberichten noch einmal vertagt werden. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, hat die Regierung nicht rechtzeitig die Freigabe für die Regelungen zur Wiederaufnahme des Teamtrainings in der Serie A erteilt. Wie es weiter mit Verweis auf Quellen aus dem Sportministerium hieß, werde das neue Coronavirus-Protokoll "wahrscheinlich“ am Montag genehmigt, so dass die Teams einen Tag später als geplant wieder trainieren dürften.

Golf: Trump wünscht Masken-Lockerung

Bei einem Anruf in einer Golf-Sendung auf NBC hat US-Präsident Donald Trump von seinen Vorstellungen der Zeit nach dem Coronavirus berichtet. "Wir wollen nicht, dass sie (die Zuschauer, Anm.) Masken tragen müssen, so wie wir das in den vergangenen Monaten getan haben", sagte Trump während der TV-Übertragung einer Golf-Partie für den guten Zweck zwischen Rory McIlroy und Dustin Johnson gegen Rickie Fowler und Matthew Wolff. "Wir wollen zurück zu der Normalität mit großen Zuschauermengen, wenn sie praktisch übereinander stehen und Spaß haben und sich keine Sorgen machen."

Das Benefiz-Spiel war am Sonntag das erste live im Fernsehen zu sehende Golf-Match, seit die PGA Tour wegen der Pandemie ihre Saison unterbrochen hat. Am kommenden Wochenende kommt es ebenfalls für den guten Zweck zu einer Neuauflage des Golf-Duells zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson, die dieses Mal auch in Teams antreten und mit den Football-Stars Peyton Manning und Tom Brady spielen. Das erste Turnier auf der PGA Tour ist für den 11. Juni im texanischen Fort Worth geplant. Zuschauer wird es für mindestens einen Monat nicht geben.

Spielergewerkschaftler neidisch auf Ausland

Spielergewerkschaftler Jonas Baer-Hoffmann sieht großen Nachholbedarf beim Mitspracherecht der Fußball-Profis. "Es gibt leider weder rechtlich noch kulturell im deutschen Fußball eine verfestigte Teilhabe der Spieler wie in anderen Ländern“, sagte der Vorsitzende der Spielergewerkschaft FIFPro der FAZ. „Deutschland steht ein ganzes Stück zurück, wenn es um die Beteiligung der Spieler an Entscheidungsprozessen geht."

Deshalb habe es bei der Entscheidung zur Saison-Fortsetzung während der Corona-Krise auch keine "gefestigte Struktur“ oder "Aufmerksamkeit“ für eine solche Beteiligung gegeben. In anderen Ländern sei man diesbezüglich deutlich weiter. In England, Spanien oder Italien "arbeitet eine Generation für die nächste. So ein Erbe fehlt in Deutschland“, erklärte Baer-Hoffmann.

"Es gab den entscheidenden Push bislang nicht. Jetzt gibt es eine sehr gute Gelegenheit, das zu überwinden“, sagte Baer-Hoffmann. Wenn kein ständiger Dialog da sei, brauche "es oft eine gewisse Krise, bevor eine große Gruppe Sportler merkt: Wir müssen uns kollektiv in Bewegung setzen. Vielleicht hat es die Krise jetzt gebraucht, um auch im deutschen Profifußball zu sehen, dass es die Notwendigkeit gibt".

Schiri Aytekin: Geister-Derby "herausfordernd"

Die Spielleitung des Revierderbys BVB gegen Schalke war für Fußball-Schiedsrichter Deniz Aytekin ohne Zuschauer nicht leichter als üblich. "Ich würde sagen: Es war auf eine andere Art herausfordernd. Sicher gab es Situationen auf dem Rasen, die mit Zuschauern hektischer geworden wären. Aber generell ist das Spiel nicht weniger intensiv gewesen“, sagte Aytekin dem Kicker.

Nach der langen Pause sei es auch eine Herausforderung gewesen, über die ganze Spieldauer "mental total präsent zu bleiben, nicht einen Sekundenbruchteil abzuschalten. Dabei kann es manchmal schon helfen, wenn auch von außen ein bisschen Leben reinkommt. Das sind wir schließlich gewohnt", sagte Aytekin.