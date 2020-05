Völler attackiert Lauterbach, Tottenham-Star überfallen

Transfers, verletzte Spieler, Verträge, die verlängert werden oder auch nicht: Nach acht Wochen Corona-Krise finden sich im Sportnachrichten-Strom mehr und mehr vertraute Schlagzeilen. Doch die Pandemie bleibt das bestimmende Thema.

Die Entwicklungen am Donnerstag, den 14. Mai 2020:

Drittligist schreibt offenen Brief an DFB

Der FC Carl Zeiss Jena hat mit einem offenen Brief auf die Forderung des DFB nach Konzepten für die Zukunft der 3. Liga reagiert. Demnach soll der Abstieg ausgesetzt und die Liga zur neuen Saison auf 24 Teilnehmer aufgestockt werden. „Ziel muss es sein, das Teilnehmerfeld mittelfristig auf 22 Mannschaften festzulegen. In der kommenden Saison steigen sechs Mannschaften ab. Ab der Saison 2021/22 wird die Zahl der Absteiger auf fünf reduziert. Dies ermöglicht ab derselben Saison, dass alle Meister der fünf Regionalligen direkt aufsteigen“, heißt es in dem Schreiben.

Die verminderten Einnahmen aus der Zentralvermarktung von 192.000 Euro könnten durch die erhöhte Zahl an Heimspielen kompensiert werden. Von einer größeren Anzahl an Spielen würden auch die TV-Partner profitieren. Pro Club wären dies in der kommenden Saison acht Partien mehr, dadurch würden dem DFB höhere Abgaben zufließen.

DFB-Vize Rainer Koch ist auf Kriegsfuß mit einigen Drittligisten.

Nach Ansicht des FCC solle die neue Saison im September starten. Das würde den Clubs ausreichend Zeit gewähren, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen. Die benötigten Corona-Tests sollen aus dem mit 7,5 Millionen Euro gefüllten Solidartopf der DFL gezahlt werden. Zudem könnten die Clubs mit Geisterspielen kalkulieren.

Der DFB hatte am Mittwoch die Abbruch-Befürworter aufgefordert, Konzepte für die Zukunft der 3. Liga vorzulegen. Außerdem sollen die Vereine mögliche Regressforderungen von Sponsoren oder TV-Partnern bei einem freiwilligen Abbruch tragen. DFB-Vizepräsident Rainer Koch hatte es als „unwürdige Schauspiel“ bezeichnet, dass einige Clubs die Saison abbrechen wollen.

BVB ohne Can und Witsel im Revierderby

Borussia Dortmund geht mit großen Verletzungssorgen ins Revierderby gegen Schalke 04. Der BVB muss am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) neben Kapitän Marco Reus (Adduktorenverletzung) und Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung) auch auf Emre Can und Axel Witsel (beide muskuläre Probleme) verzichten. „Sie werden definitiv nicht da sein. Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder anfangen“, sagte Trainer Lucien Favre.

Völler schimpft auf SPD-Politiker Lauterbach

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat den Gesundheitsexperten Karl Lauterbach (SPD) wegen dessen anhaltender Kritik am DFL-Konzept zur Fortführung der Bundesliga scharf attackiert. Völler warf dem Harvard-Absolventen und Epidemiologen ungerechtfertigte und populistische Aussagen zum Umgang der DFL mit dem Coronavirus vor. „Aber bei Herrn Lauterbach, der ja selbst Mediziner ist und auf dieser Tatsache seinen Expertenstatus begründet, waren und sind einige Behauptungen einfach nicht wahr“, sagte Völler dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Konkret nannte der 60 Jahre alte ehemalige Bundestrainer aber nur Lauterbachs Behauptungen, die DFL nehme mit ihren vielen Tests der Profis der Allgemeinheiten Test-Kapazitäten weg. „Herr Lauterbach ist nicht nur in dieser Frage schlicht und ergreifend populistisch unterwegs“, befand Völler. „Jedes Testlabor in Deutschland“ würde das Gegenteil behaupten.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich mit seinen Äußerungen in der Fußballbranche nicht beliebt gemacht.

Völler sagte indes auch, dass er Kritik der Wissenschaftler und Mediziner annehme, „wenn sie schlüssig, nachvollziehbar und auf Faktenbasis vorgebracht wurde“. Lauterbach hingegen, der seinen Wahlkreis in Leverkusen hat, brüskiere mit seiner Haltung „Top-Leute“ wie etwa DFB-Chefmediziner Tim Meyer.

Bayern fehlen zehn Millionen für Sané-Transfer

Der Transfer von Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München rückt näher. Wie der "Kicker" berichtet, soll Sané den Münchnern in der Gehaltsfrage entgegen gekommen sein. Es gehe um einen Fünfjahresvertrag. Bei der Ablöse gebe es noch eine Differenz von zehn Millionen Euro. So soll der deutsche Rekordmeister 40 Millionen Euro geboten haben, während der Club von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola 50 Millionen Euro für den Flügelstürmer haben möchte.

Mit Messer bedroht: Tottenham-Star überfallen

Der englische Nationalspieler Dele Alli (24) von Tottenham Hotspur ist in seinem Londoner Haus von Einbrechern überrascht worden. Zwei mit Messern bewaffnete Männer bedrohten kurz nach Mitternacht den Offensivspieler sowie vier weitere Personen. Dabei wurde Alli leicht im Gesicht verletzt.

Im Haus waren laut "Daily Mail" Alli, sein Bruder, deren Partnerinnen und ein Freund. Die Diebe flüchteten mit Uhren und Schmuck. Danke für all eure Nachrichten. Eine schreckliche Erfahrung, aber jetzt geht es uns allen gut. Wir schätzen die Unterstützung“, twitterte Alli.

Dele Alli (l., neben Leipzigs Upamecano) ist einer der Shootingstars des englischen Fußballs.

Erst Mitte März war die Familie von Allis belgischem Teamkollegen Jan Vertonghen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Vorfall ereignete sich, als Vertonghen aufgrund des Champions-League-Achtelfinals bei RB Leipzig (0:3) abwesend war. Damals hatten sich vier mit Messern bewaffnete Männer Zutritt zu Vertonghens Haus verschafft. Wertsachen wurden gestohlen, verletzt wurde niemand.

Premier-League-Fortsetzung erst später?

Wir bleiben in der Premier League: Die Fortsetzung des Spielbetriebs könnte sich laut Medienberichten um eine weitere Woche auf den 19. Juni verzögern. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz mit Spielern und Trainern am Mittwoch, bei dem mehrere Profis deutliche Sicherheitsbedenken geäußert haben sollen. Bisher galt ein Restart der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich.

Laut Berichten der Zeitungen „Guardian“ und „Telegraph“ kritisierten mehrere Profis, die vorgesehenen Regeln für den Re-Start enthielten keine ausreichenden Anweisungen für das Training. Außerdem sei nicht geklärt, was zu tun ist, wenn ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet wird. Offen ist demnach, ob sich dann die ganze Mannschaft oder nur der betroffene Profi isolieren muss.

Weniger Schiri-Fehlern bei Geisterspielen?

Schiedsrichter werden nach Ansicht eines Sportpsychologen von den geplanten Geisterspielen in der Bundesliga profitieren und weniger Fehler machen. „Die Unparteiischen werden besser, Fehlentscheidungen seltener. Der Einfluss der Zuschauer auf Schiedsrichterentscheidungen ist enorm“, sagte Georg Froese dem „Kicker“. Der ehemalige Regionalliga-Spieler von Union Berlin hatte demnach in seinem Studium einen Schwerpunkt auf der Erforschung sozialer Einflüsse auf die Leistung und auch ihrem Ausbleiben wie nun bei den Partien ohne Zuschauer im Stadion.