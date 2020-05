Werder-Ikone zu Gehaltsverzicht: "Da kriege ich einen Hals"

Hamburg. Die Corona-Krise hat auch massive Auswirkungen auf die Welt des Sports.

Die Entwicklungen am 6. Mai 2020 im Überblick:

Fußball: Geisterspiele ab zweiter Mai-Hälfte

Die Erste und Zweite Fußball-Bundesliga dürfen ihre derzeit wegen der Corona-Krise unterbrochenen Spielzeiten ab der zweiten Mai-Hälfte mit Geisterspielen fortsetzen. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch. Mehr lesen Sie hier.

Borowka: "Eine Welle suchtkranker Menschen"

Der inzwischen als Suchtberater tätige Ex-Fußballprofi Uli Borowka (Werder Bremen/Gladbach) befürchtet durch die Corona-Krise gravierende Folgen in der Gesellschaft. "In den nächsten Jahren erwarten wir eine Welle von suchtkranken, psychisch kranken Menschen. Es sind verdammt viele – viel zu viele – in kurzer Zeit in die Sucht abgerutscht“, sagte 57 Jahre alte einstige Nationalspieler dem Internetportal Sportbuzzer.

Die Rückfallquote sei in den letzten Wochen enorm gestiegen. Suchtkranke und depressiv veranlagte Menschen seien besonders anfällig, in alte krankhafte Verhaltensmuster abzugleiten, so Borowka. Das gelte auch für eine Reihe von Sportlern, wie der frühere Verteidiger erklärt. "Einige Dutzend Profisportler verfallen in Zeiten der Isolation und Unsicherheit in verstärkten Alkoholkonsum."

So sei die Schließung von Sportanlagen keine gute Maßnahme gewesen. "Auch dadurch haben wir viel mehr Kranke in allen Richtungen bekommen – Übergewicht, Herz-Kreislauf- und psychische Probleme. Viele brauchen das Adrenalin beim Sport", sagt Borowka.

Auch zum Gehaltsverzicht der Profis hat er eine klare Meinung: "Die reden von 10 oder 20 Prozent – da kriege ich ja einen Hals. Wenn ich heutzutage Werder-Profi wäre, würde ich auf mein komplettes Gehalt bis Saisonende verzichten. Das wäre ich mir selber schuldig."

Fußball: Finaltag der Amateure nicht am 23. Mai

Nach der Verschiebung des DFB-Pokalfinals wird auch der Finaltag der Amateure nicht wie ursprünglich geplant am 23. Mai stattfinden. Noch sei unklar, ob und in welcher Form der Endspiel-Tag ausgetragen werden kann, heißt es in einer Mitteilung des Bremer Fußball-Verbands.

Eigentlich sollten die 21 Landespokalendspiele, in der auch die Tickets für die folgende Spielzeit im DFB-Pokal vergeben werden, am 23. Mai vor dem Finale der Profis gespielt und in einer TV-Konferenz der ARD übertragen werden. Es wäre die fünfte Auflage des Amateur-Finaltags gewesen.

Der DFB-Pokal ist aufgrund der Corona-Krise derzeit auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, der Endspieltermin ist offen. Vor einem Endspiel müssten auch die Halbfinalpartien noch ausgetragen werden. Im Hamburger Amateurpokal stehen noch die Viertelfinalspiele aus.

"Pervers": Stars kritisieren Fußball-Sonderrolle

Prominente Spitzensportler abseits des Profi-Fußballs haben den möglichen Neustart der Fußball-Bundesliga zum Teil mit drastischen Worten moniert. "Ich finde es nicht schön, dass der Fußball eine Sonderrolle einnimmt und sich über alles hinwegsetzt, nur weil die Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger stimmt“, sagte Kugelstoßerin Christina Schwanitz der Sächsischen Zeitung.

Auch Speerwerfer und Fußball-Anhänger Johannes Vetter kritisierte den möglichen Re-Start: "Wenn dem wirklich so ist, dann verkauft der Staat die Gesundheit des Volkes und der leidenden Menschen an den Fußball. Das ist pervers." Ruder-Olympiasieger Karl Schulze, der selbst Anhänger von Dynamo Dresden ist, fordert eine einheitliche Lösung: "Letztlich muss da eine politische Entscheidung fallen – entweder alle treiben wieder Sport oder gar keiner."

Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe sagte der Märkischen Allgemeinen: "Fußball ist nicht Nabel der Welt. Aber er scheint in Deutschland eine andere Priorität zu haben als Schulen und Kitas, wie ich als Familienvater gerade erfahre."

DEL: Verträge künftig mit "Corona-Klausel"

In den Spielerverträgen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden künftig wohl sogenannte "Corona-Klauseln" zur Absicherung aufgenommen. "Ich gehe davon aus, dass wir unsere Gespräche und Diskussionen in der nächsten Woche oder bis spätestens Mitte Mai abschließen werden und die 'Corona-Klauseln', so nenne ich sie jetzt mal, dann Bestandteil neu abgeschlossener Verträge sein werden", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem Fachmagazin Eishockey News.

Die Aufnahme der Klausel, die eine Kündigungsoption im Falle einer weiter grassierenden Pandemie beinhalten dürfte, stößt clubübergreifend auf Zustimmung. "Es gab unter den Teams keine unterschiedlichen Ansichten zu diesem Thema“, sagte DEL2-Geschäftsführer Rene Rudorisch.

Forscher: Fans werden sich andere Hobbys suchen

Der Fan-Forscher Harald Lange fürchtet durch Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga Probleme auf die Clubs zukommen. "Einige Vereine werden davon profitieren, die meisten aber große Probleme bekommen. Es wird die Spaltung der Liga nur noch befeuern", sagte Lange bei "Sport im Osten" (MDR). Für den Professor für Sportwissenschaft an der Universität Würzburg kommt durch die Corona-Krise das ganze Dilemma des professionellen Fußballs zum Vorschein, da der "Kernfußball auf den Kommerz reduziert" worden sei.

Dass Fußball-Anhänger oder Teile der Fanszenen in der Krise "nicht geschlossen hinter ihren Mannschaften“ stehen, ist für den Wissenschaftler durchaus erstaunlich. Dass Clubs für Geisterspiele das mögliche Einspielen von Beifall vor leeren Rängen angekündigt haben, ist laut Langes Einschätzung für die Fußball-Anhänger "einfach nur lächerlich".

Der Fan-Forscher kritisiert zudem den Umgang einzelner Clubs mit Spielern, die zur möglichen Saison-Fortsetzung öffentlich ihre Bedenken geäußert hatten. Auch dies führe dazu, dass sich viele Anhänger abwenden. "Das Produkt Fußball wird in diesem Maße an Bedeutung verlieren. Die Leute werden sich andere Hobbys suchen. Deshalb muss der Fußball in der Zukunft anders gestaltet werden", meinte Lange.

Cyclassics noch nicht im neuen Radsport-Kalender

Teammanager Ralph Denk (46) vom Profiteam Bora-hansgrohe hofft weiterhin auf Radsport-Rennen in Deutschland in dieser Saison. "Ein Wermutstropfen ist, dass Frankfurt und Hamburg wohl noch um Termine kämpfen, ich hoffe da findet man noch eine Lösung, das wäre vor allem für den deutschen Radsport wichtig“, sagte Denk, nachdem der Weltverband UCI am Dienstag seinen angepassten Rennkalender veröffentlicht hatte.

Der deutsche Klassiker Eschborn-Frankfurt und die Cyclassics in Hamburg wurden in der neuen Übersicht noch nicht aufgeführt, es werde noch ein Termin gesucht, teilte die UCI mit. Die Deutschland-Tour war wie die deutsche Meisterschaft bereits zuvor abgesagt worden.

Der angepasste Radsport-Kalender 1. August Strade Bianche (Italien) 1 von 23

5. bis 9. August Polen-Rundfahrt 2 von 23

8. August Mailand-Sanremo (Italien) 3 von 23

12. bis 16. August Criterium du Dauphine (Frankreich) 4 von 23

16. August Prudential RideLondon-Surrey Classic (Großbritannien) 5 von 23

25. August Bretagne Classic - Ouest-France (Frankreich) 6 von 23

29. August bis 20. September Tour de France (Frankreich) 7 von 23

7. bis 14. September Tirreno-Adriatico (Italien) 8 von 23

11. September Grand Prix Cycliste de Quebec (Kanada) 9 von 23

13. September Grand Prix Cycliste de Montreal (Kanada) 10 von 23

29. September bis 3. Oktober BinckBank Tour 11 von 23

30. September Fleche Wallonne (Belgien) 12 von 23

3. bis 25. Oktober Giro d'Italia (Italien) 13 von 23

4. Oktober Lüttich-Bastogne-Lüttich (Belgien) 14 von 23

10. Oktober Amstel Gold Race (Niederlande) 15 von 23

11. Oktober Gent–Wevelgem (Belgien) 16 von 23

14. Oktober Dwars door Vlaanderen (Belgien) 17 von 23

15. bis 20. Oktober Tour of Guangxi (China) 18 von 23

18. Oktober Flanden-Rundfahrt (Belgien) 19 von 23

20. Oktober - 8. November Vuelta (Spanien) 20 von 23

21. Oktober Drei Tage von De Panne (Belgien) 21 von 23

25. Oktober Paris-Roubaix (Frankreich) 22 von 23

31. Oktober Lombardei-Rundfahrt (Italien) 23 von 23

Corona: Heynckes beschwört "Katastrophe"

Trainer-Legende Jupp Heynckes hat einen eindringlichen Appell an die Gesellschaft ausgesprochen. "Wenn wir so weitermachen, endet alles in einer Katastrophe“, sagte der ehemalige Erfolgscoach von Bayern München wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag am 9. Mai dem Kicker. "Das Coronavirus wird nicht das letzte Problem bleiben, wir müssen unseren Lebensstil, der auf immer mehr Profit ausgerichtet ist, ändern", forderte Heynckes.

Er empfinde deshalb "große Sympathien" für die Fridays-for-Future-Bewegung. Manchmal denke er sich sogar, "eigentlich müsste ich bei einer Klimademonstration mitmarschieren. Missstände und Ungerechtigkeit kann ich nicht ertragen", sagte der Weltmeister (1974) und Europameister (1972).

Boris Becker & Co. wollen Vereinen helfen

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat zur Unterstützung der Sportvereine in der Corona-Krise die Kampagne "Support Your Sport“ ins Leben gerufen. "Wir alle müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die einzigartige Vielfalt von Sportdeutschland mit unseren 90.000 wertvollen Vereinen erhalten bleibt", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Sportstars wie der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker, Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann oder der ehemalige Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar werben mit ihrem Gesicht für die Kampagne. Im Zuge der Aktion werden unter anderem Spenden gesammelt und darauf aufmerksam gemacht, durch eine Mitgliedschaft lokale Vereine zu unterstützen. Vereinsmitglieder "sollten jetzt solidarisch handeln und Hilfe und Unterstützung zurückgeben, indem sie im Verein Mitglied bleiben oder sich engagieren", sagte die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.

Ende März hatte der DOSB einen Solidarfonds aufgelegt. Die Stiftung Deutscher Sport hatte nach Beschluss des DOSB einen Grundstock von einer Million Euro bereitgestellt.

Karriere-Aus durch Corona-Folgeschäden?

Eine Corona-Infektion könnte für Profisportler fatale Folgen haben. Davor warnt der Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) in einen Interview der ARD-"Sportschau". "Ein Sportler sollte sich schon Gedanken darüber machen, dass eine Infektion das Karriereende sein kann“, sagte Professor Bloch, der am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin tätig ist.

Auch bei jungen Menschen ohne Vorerkrankungen könne Covid-19 einen schweren Krankheitsverlauf nehmen. Die Gründe würden derzeit von der Wissenschaft noch untersucht. "Wenn man richtig am Schnaufen ist, erhöht sich der Gasaustausch um den Faktor 15 bis 20 - über die Atemfrequenz und dadurch, dass man 3,5 Liter Atemvolumen hat, Profisportler noch mehr. Das bedeutet, man atmet richtig tief in die Lunge hinein. Und dort ist direkt der Ort, an dem schwere Schädigungen stattfinden können.“

Mit Blick auf die Pläne für das Mannschaftstraining und den Spielbetrieb warnte Bloch: "Man muss schon den Sportler schützen. Gehe ich also das Risiko ein auf eine schwerwiegende Infektion mit Lungenbeteiligung und möglicherweise dem Karriereende? Dieses ist ja zumindest nicht auszuschließen."

Großteil der Real-Stars ohne Schutzmaske

Ende des Hausarrests für die Fußballer der Primera División: Hunderte von Profis fuhren am Mittwoch zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Clubs. Im Laufe des Tages sollten die Spieler auf das neue Coronavirus getestet werden. Auch allgemeinmedizinische Untersuchungen standen auf dem Programm, wie verschiedene Vereine mitteilten.

Die meisten Profis von Real Madrid seien ohne Schutzmaske gesehen worden, berichteten AS und andere Medien. Einen Termin für die Wiederaufnahme des Trainings gab es am Mittwoch noch nicht. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine "neue Normalität“ sollen nächste Woche je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können.

Manuel Neuer: Müssen uns Kritik stellen

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat als weiterer Fußball-Vertreter die Konsequenzen eines Scheiterns der Saisonfortsetzung in der Bundesliga aufgezeigt. "Wir tragen ebenso Verantwortung für alle Vereine, die inzwischen zu Wirtschaftsunternehmen mit vielen tausend Angestellten gewachsen sind. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass es die Bundesliga in dieser Form, wie wir sie kennen, bei einem Abbruch der Saison nicht mehr geben wird", sagte der 34-Jährige in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Natürlich nehme ich wahr, dass es manch einen gibt, der unsere Branche von außen betrachtet als abgehoben empfindet; der einen angeblichen Sonderweg anprangert; der nun ganz vereinzelt auftretendes Fehlverhalten – ein übrigens völlig normales gesellschaftliches Problem – als Beweis dafür hernimmt, dass das Papier, auf dem das DFL-Konzept geschrieben wurde, geduldig ist, die Umsetzung uns Fußballern aber nicht zutraut“, so Neuer. "Dieser Kritik, ja vereinzelt sogar Ablehnung, müssen wir uns stellen.“

Australian Open: Worse- und Best-Case-Szenarien

Auch die Australian Open der Tennisprofis im Januar 2021 könnten aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Das gab Turnierchef Craig Tiley am Mittwoch bekannt.

"Das Worst-Case-Szenario sind keine AO“, sagte Tiley laut australischen Medien. "Das Best-Case-Szenario im Moment sind AO mit Spielern, die wir mit Quarantäne-Techniken hierher holen können, und ausschließlich australischen Fans.“

3. Liga: Kurzarbeitergeld auch bei Abbruch

Die Clubs der 3. Fußball-Liga haben bei einem freiwilligen Saisonabbruch weiterhin Anspruch auf Kurzarbeitergeld für ihre Spieler und Angestellten. "Auch wenn die rechtliche Möglichkeit besteht, das Geschäft wieder zu öffnen oder in diesem Fall den Spielbetrieb in der 3. Liga mit Geisterspielen fortzusetzen, ist das ohne Belang“, sagte Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft der Sport Bild.

Entscheidend sei einzig, ob eine vorübergehende, wirtschaftlich begründete Notwendigkeit auf Kurzarbeit besteht. "Wenn das in der 3. Liga der Fall ist, weil zum Beispiel die Zuschauer-Einnahmen fehlen, und die Vereine deshalb freiwillig auf Abbruch entscheiden, verfällt damit nicht ihr Anspruch auf Kurzarbeitergeld für ihre Angestellten“, erklärte Schäfer.

Der Corona-Sportblog vom 5. Mai