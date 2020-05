1. FC Köln atmet nach zweitem Corona-Test auf

Die Corona-Krise hat auch massive Auswirkungen auf die Welt des Sports.

Die Entwicklungen am 4. Mai 2020 im Überblick:

Köln atmet nach zweitem Corona-Test auf

Aufatmen beim "Effzeh": Nach den drei Corona-Fällen ist bei einer zweiten Testrunde beim 1. FC Köln kein weiterer Spieler positiv getestet worden. Das gab der Club am Montagmorgen bekannt. Trainer Markus Gisdol wird am Montagnachmittag wieder ein Training in Gruppen abhalten. Das medizinische Konzept der DFL sieht engmaschige Tests als Voraussetzung für den Sonderspielbetrieb in der Liga vor. Nur Spieler, die zwei aufeinanderfolgende negative Tests auf Covid-19 aufweisen, dürfen trainieren und spielen.

Heynckes mit Transfer-Rat an Bayern

Trainer-Ikone Jupp Heynckes rät den Clubs angesichts der Coronakrise, auf bestehendes Personal zu setzen. Der Fußball dürfe „nicht nur an den Profit denken“, sagte der Ex-Bayern-Coach wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag im "kicker". „Ich würde auf junge Spieler setzen, wie Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic jüngst sagte. Ganz große Transfers würde ich jedoch ausschließen.“

Auch große Clubs würden angesichts der Viruskrise „wirtschaftliche Probleme bekommen“, sagte Heynckes. „Deshalb würde ich als Verantwortlicher lieber meine Spieler halten, statt teure Stars zu holen. Sicher müsste ein Kai Havertz in der Bundesliga bleiben, aber nicht für einen utopischen Preis, das wäre nicht zu verantworten. Grundsätzlich war die bisherige Entwicklung im Fußball sowieso unmoralisch.“

Corona-Streik bei Spielern? Anwalt klärt auf

Star-Anwalt Horst Kletke sieht keine rechtlichen Chancen für Profis, die aus Angst vor Ansteckung nicht spielen wollen. „Wenn keine Kontaktverbote oder andere Einschränkungen das Trainieren oder Spielen verbieten, muss die Arbeitsleistung erbracht werden“, sagte der Arbeitsrechtler der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Falls der Spieler einer Risikogruppe angehöre, hänge das „doch sehr vom Einzelfall ab und ob eine ganz konkrete, besondere Gefährdung trotz aller getroffenen Hygiene- und anderer Maßnahmen besteht“.

Rechtsanwalt Horst Kletke ist Experte für Fußball-Arbeitsrecht.

Auf die Frage, ob eine vom Verein verordnete „totale Quarantäne“ für einen gesunden Spieler arbeitsrechtlich erlaubt sei, sagte Kletke: „Insbesondere in diesem Punkt ist auch eine freiwillige Akzeptanz und ein Miteinander gefragt, denn der Arbeitsvertrag hat keine zeitliche Reichweite 24/7.“ Hier werde man aber zusammenstehen müssen, damit der Spielbetrieb und damit die gemeinsame Arbeitsgrundlage wenigstens wieder als Geisterspielbetrieb in Gang kommen könne.

Belgische Liga vertagt Entscheidung

Die endgültige Entscheidung über einen vorzeitigen Saison-Abbruch der belgischen Fußball-Liga ist zum vierten Mal verschoben worden und fällt frühestens Mitte Mai. Man warte noch immer auf eine Stellungnahme des Nationalen Sicherheitsrats, teilte die Pro League mit. Der Verband erhofft sich Klarheit von der Politik.

Die Vollversammlung sei zunächst auf den 15. Mai verschoben worden. Diese soll darüber abstimmen, ob sie dem Vorschlag der Liga-Kommission folgen und die Spielzeit abbrechen will. Die französische Ligue 1 entschied vergangene Woche, die Saison vorzeitig abzubrechen.