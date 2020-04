Handball: Ex-Bundesligaspieler Fredrik Larsson von Lkw totgefahren

Schauspielerin Veronika Fitz stirbt am 2. Januar im oberbayerischen Prien am Chiemsee im Kreis ihrer Familie. Bekannt wurde Fitz vor allem durch ihre Hauptrolle in der TV-Serie "Die Hausmeisterin"sowie in "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz".

Foto: imago / SVEN SIMON