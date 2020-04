Wegen Corona: Eurosport will wohl sofort aus Bundesliga aussteigen

Sport in der Coronakrise Eurosport will offenbar sofort aus Bundesliga aussteigen

Hamburg. An diesem Donnerstag will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Bundesländer auch über einen Neustart der Fußball-Bundesliga mit Spielen ohne Zuschauer sprechen. Ob bereits eine Entscheidung fallen wird, ist fraglich. Die Proficlubs geraten derweil unter immer stärkeren finanziellen Druck.

Die Entwicklungen am Donnerstag, den 30. April 2020:

Corona: Eurosport will Vertrag mit DFL kündigen

Eurosport will nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag) seinen TV-Vertrag mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) noch in dieser Woche kündigen. Betroffen davon wären die derzeit wegen der Coronakrise noch unterbrochene und die kommende Bundesliga-Saison. Damit könne sich ein Millionen-Rechtsstreit anbahnen und den Vereinen in der für viele aktuell schwierigen Finanzsituation ein größerer finanzieller Verlust drohen.

Eurosport wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Die Tochtergesellschaft des US-Medienkonzerns Discovery würde ihren Schritt mit einer Sonderkündigungsklausel für den Fall höherer Gewalt begründen, heißt es. Dieser Fall sei durch die Pandemie eingetreten. Die Zeitung beruft sich auf das Umfeld der Beteiligten.

Für die Fans bedeutet das: Die Austragung der noch ausstehenden 14 Spiele bei Sublizenznehmer DAZN sind in Gefahr, sollte der Spielbetrieb wie geplant im Mai wieder aufgenommen werden. Eurosport hatte 2019 seine TV-Rechte an 45 Spielen pro Saison an den Streamingdienstleister DAZN verkauft, soll aber dem Vernehmen nach weiter die Hälfte der Kosten von jährlich rund 80 Millionen Euro tragen.

Wahrscheinlich kommt es nun zu einem Rechtsstreit. Sollten am Ende die Eurosport-Rechte frei werden, könnte die DFL diese kurzfristig neu vergeben – möglicherweise sogar auch ohne Ausschreibung und Kartellamtsprüfung. Eine Variante ist auch, dass die Spiele, die eigentlich bei DAZN hätten laufen sollen, frei empfangbar in der ARD und im ZDF gezeigt werden.

Coronapandemie: Rüdiger warnt vor verfrühtem Neustart

Nationalspieler Antonio Rüdiger warnt vor einer möglicherweise verfrühten Rückkehr des Profifußballs in die Normalität. Im Falle einer möglichen Gefahr für die Gesundheit „weiterzuspielen und zum Alltag überzugehen, wenn du weißt, dass andere Menschen auf der Welt irgendwo sterben: Mit meinem Gewissen könnte ich das nicht vereinbaren. Ich will, dass alle gesund bleiben“, sagte Rüdiger in der ZDF-"Sportreportage".

Sollte die Saison in der englischen Premier League vorzeitig abgebrochen werden müssen, hätte der Profi des FC Chelsea kein Problem mit einer Meisterschaft für den FC Liverpool am grünen Tisch. „Meinetwegen können sie Liverpool die Meisterschaft geben, sie haben es verdient“, sagte er: „Sie haben eine super Saison gespielt, führen mit was weiß ich wie vielen Punkten, sie würden das Ding sowieso gewinnen - also gebt ihnen diesen Titel!“

Corona-Folge: Füchse Berlin trennen sich von Profi

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie haben Auswirkungen auf die Kaderplanung des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Der Hauptstadtclub löste den eigentlich noch bis 2021 laufenden Vertrag mit dem kroatischen Rückraumspieler Stipe Mandalinic (27) vorzeitig auf, wie Manager Bob Hanning der „Berliner Morgenpost“ bestätigte. „Das ist eine Folge der Coronakrise“, sagte Hanning und ergänzte: „Wir sind in gar keinem Fall in der Lage, mit diesem Kader in die neue Saison zu gehen.“

Der Abbruch der Bundesliga-Spielzeit und das vorzeitige Ende der Europapokal-Saison lösen bei den Füchsen finanzielle Sorgen aus, deswegen werde es „nicht das letzte Gespräch dieser Art gewesen sein“, sagte Hanning. Weitere Abgänge seien durchaus denkbar.

Corona: Zwei Länderchefs zweifeln an Bundesliga-Neustart

Stephan Weil (Niedersachsen) und Dietmar Woidke (Brandenburg) haben sich vor den Beratungen der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen in der Conorakrise skeptisch gegenüber einem schnellen Neustart der Fußball-Bundesliga geäußert.

Er halte es „nicht für angemessen, dass wir die Bundesliga wieder starten lassen, aber gar keine Perspektive für die Kinder oder für den Breitensport haben“, sagte Weil im ARD-"Morgenmagazin". Woidke gab sich ebenfalls zurückhaltend. „Spielplätze sind zu, Kitas sind zu, Bundesliga spielt wieder – das passt nicht wirklich zusammen“, sagte er im RBB-Inforadio.

Ob bereits am Donnerstag eine Entscheidung über die Fortsetzung der Bundesliga und der 2. Liga fällt, ist offen. Die Sportministerkonferenz (SMK) hatte den Wiederbeginn mit Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit für Mitte/Ende Mai empfohlen. Zuvor hatte das Bundesarbeitsministerium in Sachen Arbeitsschutz seine Zustimmung zu einem entsprechenden Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gegeben.

Ginter beklagt Schere zwischen Amateuren und Profis

Nationalspieler Matthias Ginter hofft auf Veränderungen im Fußballgeschäft nach der Coronakrise. „Ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, dass der Fußball, gerade im Profibereich, sich immer weiter von der normalen Gesellschaft entfernt hat“, sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in einem SWR-Interview. Horrende Ablösesummen von mehr als 200 Millionen Euro könne man keinem Amateurfußballer mehr erklären. „Das ist nicht mehr greifbar.“

Der Profibereich habe sich in den vergangenen Jahren „immer weiter spezialisiert“, immer mehr Gelder seien geflossen. Der Amateurbereich sei dagegen mehr oder weniger stehen geblieben. Entweder man fördere den Amateurfußball, um eine gewisse Balance wiederherzustellen, oder man schraube den Profibereich ein wenig herunter und verteile alles ein wenig um. „Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist schon mal wichtig, dass man erkannt hat, dass man sich als Profifußballer immer weiter entfernt hat.“

Corona: Mountainbike-WM in Albstadt fällt aus

Die Mountainbike-Weltmeisterschaft im schwäbischen Albstadt ist rund einen Monat nach ihrer Verschiebung endgültig abgesagt worden. Dies teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Donnerstag mit. Die Titelkämpfe hätten ursprünglich vom 25. bis 28. Juni stattfinden sollen.

„Es gab nach Bewertung der aktuellen Lage keine Alternative zur Absage. Aus der Politik gab es klare Signale, dass auch im Oktober international noch mit gravierenden Reisebeschränkungen zu rechnen ist“, sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping: „Wir haben deshalb hier in Abstimmung mit der Stadt und dem Weltverband UCI die Notbremse gezogen, aber damit gleichzeitig auch die Weichen für die Zukunft des Radsports in dieser MTB-Hochburg gestellt.“

Die Veranstalter hatten zumindest auf eine Verlegung ins Jahr 2021 gehofft. In den kommenden beiden Jahren sollen nun wie geplant Weltcups in Albstadt stattfinden.

Saisonaus wegen Corona: Eredivisie-Clubs wollen Staatshilfe

Fast alle Clubs der niederländischen Fußball-Spitzenliga hoffen einem Medienbericht zufolge auf staatliche Unterstützung bei den Lohnkosten für ihre Beschäftigten in der Coronakrise. Das berichtete am Donnerstag der Sender BNR Nieuwsradio unter Berufung auf eine eigene Umfrage bei allen 18 Vereinen der Eredisivie. Die weitaus meisten hätten angegeben, Anträge auf Staatshilfe gestellt zu haben oder dies zu beabsichtigen, um auf diese Weise ihre Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können.

Allerdings sagten Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar – die Nummern eins und zwei der wegen der Krise abgebrochenen Saison – laut BNR bislang nicht, ob auch sie die Möglichkeit staatlicher Zuschüsse nutzen wollen. Dies gelte auch für die viertplatzierte PSV Eindhoven. Die Regierung in Den Haag hatte Ende April alle Großveranstaltungen, darunter auch alle Fußballspiele, bis zum 1. September verboten.

Brasília: Fußballspiele und Coronaklinik in WM-Stadion geplant

Brasiliens Staatspräsident Jair Bolsonaro hat den Anstoß gegeben, der Gouverneur des Bundesdistriktes den Ball aufgenommen, und die Stadionbetreiber haben die Umsetzung einer absurd anmutenden Idee schon in Gang gesetzt. Während der Loungebereich der WM-Arena von 2014 in der Hauptstadt Brasília ab Mitte Mai Coronavirus-Patienten beherbergt, soll parallel auf dem Rasen professionell Fußball gespielt werden.

Seit Tagen werden in einem hinter den Sitztribünen des ersten Stocks liegenden Bereichs des Mané Garrincha 200 Betten aufgebaut, die ab dem 13. Mai an Covid-19 erkrankte, aber dann aus der Intensivbehandlung entlassene Personen aufnehmen soll. Der Stadionbetreiber bestätigte jetzt auch Verhandlungen mit dem Fußballverband des Bundeslandes Rio de Janeiro, um die regionale Meisterschaft aus der stark von der Pandemie betroffenen Stadt am Zuckerhut nach Brasília zu verlegen.

Coronavirus-Pandemie: Die Welt steht still in Rio de Janeiro Coronavirus-Pandemie: Die Welt steht still in Rio de Janeiro

„Man ist an uns herangetreten, und wir haben großes Interesse, Sportwettbewerbe in dieser Zeit zu empfangen, natürlich die Freigabe der zuständigen Behörden sowie die Erfüllung der gesundheitlichen Sicherheit vorausgesetzt“, sagte Richard Dubois, Vorsitzender der Betreibergesellschaft, die Anfang des Jahres die WM-Arena übernommen hat, in der seitdem gerade einmal zwei Spiele stattfanden.

Am vergangenen Freitag hatte der umstrittene Regierungschef Bolsonaro angekündigt: „Wir werden das Finale der Carioca-Meisterschaft nach Brasilia holen. Wir werden miterleben, wie Botafogo hier den Titel holt.“ Der 65-Jährige ist Anhänger des Traditionsclubs aus Rio und hat jüngst klargestellt, dass eine Wiederaufnahme des Fußballs im ganzen Land nicht an seinem Veto scheitern würde.

Corona: Österreichs Bundesliga darf bis Juli spielen

Die österreichische Fußball-Bundesliga könnte bis zum 31. Juli noch Spiele der aktuell unterbrochenen Saison austragen. Österreichs Verband ÖFB gab einem Antrag der Liga statt, im Fall der Notwendigkeit die Meisterschaft über den 30. Juni hinaus fortzusetzen. Zuletzt hatten die zwölf Clubs der Spielklasse in einer Videokonferenz unter bestimmten Bedingungen der Wiederaufnahme der Spielzeit in Form von Geisterspielen zugestimmt.

In der österreichischen Bundesliga stehen noch jeweils zehn Spieltage in der Meister- und Qualifikationsgruppe, das drei Spieltage umfassende Europa-League-Play-off sowie das Pokalfinale zwischen Meister Red Bull Salzburg und dem Zweitligisten Austria Lustenau aus. Zuletzt rollte der Ball in Österreich am 8. März.

Maradona bittet "Hand Gottes" um Coronahilfe

Die „Hand Gottes“ machte Diego Maradona einst zur Legende, nun hat der frühere Fußball-Weltstar Beistand von ganz oben im Kampf gegen die Corona-Pandemie eingefordert. „Ich frage nach dieser Hand, um die Pandemie zu beenden, damit die Menschen wieder ihr Leben leben können, gesund und glücklich sind“, sagte Maradona. Dass er das Bild der Hand Gottes verwendete, lag an einer Entscheidung des argentinischen Fußballverbandes zuvor.

Dieser hatte aufgrund der Pandemie die Saison abgebrochen und auf Auf- und Abstieg verzichtet. Das kam Maradona sehr gelegen; mit seinem Team Gimnasia y Esgrima hatte er in der Berechnung der vergangenen drei Spielzeiten die wenigsten Punkte pro Spiel in der Superliga geholt und hätte damit eigentlich absteigen müssen. „Viele sagen, dies sei eine neue Hand Gottes gewesen“, sagte Maradona.

Tatsächlich geht die Bezeichnung auf die WM 1986 zurück. Damals hatte Maradona im Viertelfinale gegen England ein Tor mit der Hand erzielt, das aber zählte. Argentinien gewann 2:1 und wurde später Weltmeister. Nach dem Spiel gegen England sagte Maradona, es sei „die Hand Gottes“ gewesen. Heute ist die Szene eine der geschichtsträchtigen im Weltfußball.

Sorge vor Corona: Verbeek verlässt Australien

Der ehemalige Bundesliga-Coach Gertjan Verbeek hat als Folge der Coronakrise seinen Trainerjob beim australischen Fußball-Erstligisten Adelaide United beendet. „Aufgrund der globalen Gesundheitsprobleme, der schwierigen finanziellen Situation des Vereins und der Sorge um meine Familie war meine Zukunft in Adelaide unsicher“, sagte der 57-Jährige. Verbeek ist bereits in seine Heimat Niederlande zurückgekehrt.

Verbeek hatte in Deutschland den 1. FC Nürnberg und den VfL Bochum trainiert. Im Mai 2019 unterschrieb er bei Adelaide United, im Oktober gewann er den nationalen Pokalwettbewerb. United dankte dem Coach für die geleistete Arbeit. Die Saison der australischen A-League ist seit Ende März unterbrochen. Wann der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann, ist offen.

Coronapandemie: NHL hofft auf Training im Mai

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL will im Mai die ersten Hallen für den Trainingsbetrieb öffnen. Sollten sich die Fallzahlen der Coronapandemie weiter positiv entwickeln, könnten Clubs nach Angaben eines Ligasprechers „Mitte oder Ende Mai“ wieder die eigenen Einrichtungen nutzen. Allerdings seien zunächst nur Aktivitäten in kleinen Gruppen erlaubt.

Vorausgegangen war ein Treffen eines eigens eingerichteten Komitees, das sich mit der Lage der NHL beschäftigt. Dem „Return To Play Committee“ gehören Vertreter der Spielergewerkschaft sowie der Teams an.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Liga ist seit dem 12. März unterbrochen. 189 Hauptrundenspiele stehen noch aus bis zum möglichen Beginn der zweimonatigen Play-offs, in denen der Stanley-Cup-Sieger ermittelt werden soll.

Corona: Berlins Fußballclubs für Saisonende

Im Bereich des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) zeichnet sich ein Abbruch der Saison ab. Die Klubs hätten „ein klares Meinungsbild hinterlegt, in dem die überwiegende Anzahl einen Saisonabbruch wünscht“, teilte der BFV mit. Aus juristischen Gründen müssen die Klubs dennoch bei einem außerordentlichen virtuellen Verbandstag am 20. Juni über einen Abbruch oder eine Verlängerung abstimmen.

„Das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes nimmt zur Kenntnis, dass die Mehrheit der Berliner Vereine einen Saisonabbruch favorisiert. Dieses Meinungsbild gilt es zu respektieren. Laut juristischer Einschätzung kann das Präsidium keine Entscheidung über einen Saisonabbruch oder eine Saisonverlängerung treffen. Daher werden die Vereine am 20. Juni 2020 selbstständig über den Saisonabbruch entscheiden müssen“, sagte BFV-Präsident Bernd Schultz.

Verbandschef warnt vor Abbruch der Serie A

Der italienische Fußballverbandschef Gabriele Gravina hat Aussagen der Regierung in Rom widersprochen, wonach ein Abbruch der Serie A kaum noch zu vermeiden sei. „Solange ich Verbandschef bin, werde ich nie einen Meisterschaftsstopp unterschreiben. Denn das wäre der Tod des italienischen Fußballs“, sagte Gravina.

„Ich verteidige die Interessen des Fußballs. Bei einem Abbruch würde es zu endlosen Rechtsstreitigkeiten kommen. Wer wird aufsteigen, wer wird absteigen?“, sagte Gravina. Die Regierung allein müsse die Verantwortungen für einen Stopp übernehmen. In diesem Fall werde er sich dem Regierungsbeschluss beugen müssen.

Spaziergang durch das menschenleere Rom in Corona-Zeiten Spaziergang durch das menschenleere Rom in Corona-Zeiten

Italiens Gesundheitsministerium hatte zuvor eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs als schwierig bezeichnet. „Die Wiedereröffnung der Stadien ist sicher auszuschließen, doch auch Spiele sind aus Respekt gegenüber der Gesundheit der Fußballer unrealistisch“, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri in einem Radio-Interview am Mittwoch: „Fußball ist ein Kontaktsport, es ist unvermeidbar, dass es zu Ansteckungsgelegenheiten kommt.“

Die Serie A pausiert seit dem 9. März, zwölf Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Meisterschaft. Mit mehr als 27.000 Todesopfern ist Italien eines der weltweit von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Länder.

Zeit nach Corona: Man United plant mit Stehplätzen

Nach überstandener Coronapandemie können sich einige Fans des englischen Fußballclubs Manchester United auf ein besonderes Stadionerlebnis freuen. Wie der Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, darf er in seiner altehrwürdigen Spielstätte Old Trafford 1500 „sichere Stehplätze“ errichten.

Dabei handelt es sich um Stehplätze mit einer Barriere in jeder Reihe, wie sie auch in einigen Bundesligastadien existieren. Diese Barriereplätze wurde nach einer Änderung der Vorschriften und einer vom Klub durchgeführten Machbarkeitsstudie genehmigt. Die Blöcke werden sich auf Höhe der Eckfahne befinden. An Stellen im Stadion, an denen die Zuschauer sowieso stehen, würden die zusätzlichen Barrieren die Sicherheit sogar erhöhen, sagte United-Geschäftsführer Richard Arnold

Nach dem tragischen Unglück im Hillsborough-Stadion von Sheffield mit 96 Todesfällen bei einer Massenpanik im Jahr 1989 sind Sitzplätze in den Stadien der beiden obersten Spielklassen in England seit der Saison 1994/95 verpflichtend. Zuletzt hatten sich neben United auch Tottenham Hotspur und die Wolverhampton Wanderers um die Einführung „sicherer Stehplätze“ bemüht.

Coronakrise: Freiburg-Vorstand kritisiert finanzschwache Clubs

Finanzvorstand Oliver Leki vom SC Freiburg hat die finanzielle Situation einiger Fußballclubs in der Coronakrise kritisiert. „Kein Unternehmen, man sieht das aktuell sogar bei DAX-Konzernen, kann dauerhafte Ausfälle von Einnahmen kompensieren. Trotzdem kann es nicht sein, dass einige Vereine der 1. und 2. Liga innerhalb weniger Wochen in existenzbedrohende Zahlungsnöte geraten“, sagte der 47-Jährige dem „Kicker“. „Das Thema Rücklagenbildung muss stärker in den Vordergrund rücken und möglicherweise auch in die Lizenzierungsordnung aufgenommen werden.“

Wegen der bedrohlichen Lage sorgt sich Leki, der im Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) im Präsidium sitzt, um den Fortbestand der 50+1-Regel. Die Regel besagt, dass ein Verein immer mindestens 50 Prozent plus eine Stimme halten muss und Geldgeber nie alleine über die Geschicke eines Clubs bestimmen können dürfen. Gegner der derzeit von der Liga angestrebten Geisterspiele sollten sich „darüber bewusst sein, dass ein Abbruch des Spielbetriebs und die damit verbundenen wirtschaftlichen Konsequenzen“ einige Clubs in die „Arme von Investoren treiben würden“, sagte er.

Corona: Formel-1-Start nur ohne Fans denkbar

Der geplante Saisonstart der Formel 1 am ersten Juliwochenende in Spielberg ist nur als Geisterrennen ohne Zuschauer denkbar. Das bekräftigte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwoch in einem Radiointerview. „Die Genehmigung zur Durchführung des Rennens hängt vom Sicherheitsplan der Veranstalter ab“, sagte der Grünen-Politiker.

Man werde Events wie die Formel 1 nur „unter sehr strikten Vorkehrungen erlauben, und, das muss ich ja wohl nicht extra betonen, ohne Zuschauer“. Außer den Mitgliedern der Teams sollen nur Österreicher zugelassen sein, die in den Ablauf der Veranstaltung eingebunden sind.

Aufgrund der Coronakrise wurden mittlerweile zehn der ursprünglich geplanten 22 Rennen abgesagt oder verschoben. Formel-1-Boss Chase Carey teilte zuletzt mit, dass man derzeit mit 15 bis 18 Rennen kalkuliere. Im Juli, August und Anfang September stehen Europarennen auf dem Programm, danach will die Formel 1 bis November in Asien und Amerika fahren und die Saison im Dezember in Bahrain und Abu Dhabi beenden.

Corona: Bundesligaprofis werden am Donnerstag getestet

Die Profis der 1. und 2. Fußball-Bundesliga werden angeblich am Donnerstag erstmals flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Dies berichtet der "Kicker". Es solle damit sichergestellt werden, dass die Teams gerüstet sind, sobald ein Mannschaftstraining wieder möglich sei. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte zuletzt angekündigt, dass vor Aufnahme gemeinsamer Einheiten mindestens zwei getrennte Tests erfolgen sollen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Am Donnerstag berät die Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs auch über weitere Lockerungen. Aktuell setzen die Clubs im Kleingruppentraining noch das Abstandsgebot durch, doch die positiven Signale aus der Politik bezüglich einer baldigen Wiederaufnahme der Spielzeit nehmen zu. Laut Plan der DFL soll im Mai gespielt werden.

Engmaschige Coronatests sind die Grundlage des Konzepts der DFL für die Rückkehr in den Spielbetrieb. Bei allen an Training und Wettkampf Beteiligten soll mindestens einmal wöchentlich ein Coronatest erfolgen, auf jeden Fall immer direkt am Tag vor den Spielen. Mindestens vor der Abfahrt ins Stadion soll Klarheit über den Gesundheitszustand aller Beteiligten herrschen. Die DFL rechnet mit rund 20.000 Tests, es gibt Kooperationen mit fünf Laborverbünden.

150.000 Tickets für Coronaspiel: Lok Leipzig knackt "Rekord"

Fußball-Regionalligist Lok Leipzig hat mit seiner Spendenaktion „Leute, macht die Bude voll!“ die nächste Schallmauer durchbrochen. Für das imaginäre Spiel gegen einen „unsichtbaren Gegner“ am 8. Mai haben die Sachsen inzwischen 150.058 Tickets verkauft. Damit wurde der offizielle Europarekord aus dem Jahr 1937 übertroffen, als 149.547 Zuschauer das „echte“ Duell zwischen Schottland und England im Hampden Park in Glasgow verfolgten.

Die Tickets sind im offiziellen Fanshop des Clubs zu erwerben und kosten einen Euro. Damit will der Club aus dem Leipziger Stadtteil Probstheida die Folgen der Coronakrise etwas abfedern.

Corona: Kevin-Prince Boateng erwartet sinkende Gehälter

Der frühere Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng sieht durch die Coronakrise große Veränderungen auf den Fußball zukommen. „Fußball wird, denke ich, anders sein nach Corona. Ablösesummen und Gehälter werden anders. Man wird anders mit Geld umgehen. Und das fände ich positiv“, sagte der 33-Jährige im Sport1-Interview.

Die Gehälter besonders bei jungen Spielern sind dem heutigen Akteur von Besiktas Istanbul ein Dorn im Auge. „Nur weil ein Spieler mal eine Saison gut spielt, heißt es nicht, dass er nächste Saison gleich acht Millionen netto verdienen muss. Das ist einfach übertrieben“, sagte Boateng: „Als ich 18 war, hat Niko Kovac zu mir gesagt: Wenn du einen Ferrari fährst, musst du auch wie einer spielen. Heutzutage fahren viele Ferrari und spielen aber nicht mal im Ansatz wie einer.“

Der gebürtige Berliner, der seine fußballerische Laufbahn bei Hertha BSC begann, könnte sich eine Rückkehr zu seinem Jugendclub vorstellen. „Hertha ist ein Riese, der aufgeweckt werden muss. Berlin ist mein Zuhause, meine Heimat. Wenn ich da noch mal ein, zwei Jahre kicken könnte, wäre das eine Mission, für die ich noch mal nach Deutschland kommen würde“, sagte er. Boateng war im Januar auf Leihbasis vom AC Florenz an den Bosporus gewechselt.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden