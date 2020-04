Coronavirus: Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann litt an Covid-19

Sport in der Coronakrise Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann litt an Covid-19

Hamburg. Wird in dieser Saison trotz der Coronapandemie noch einmal Fußball gespielt? Die Clubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga halten sich die Option zumindest offen, auch die Vereine der 3. Liga sind mit knapper Mehrheit für eine Fortsetzung. Im nördlichsten Bundesland ist die Saison bereits abgepfiffen. Auch die DTM muss einen schweren Nackenschlag verkraften, der populären Rennserie droht das Aus.

Die Entwicklungen am Dienstag, den 28. April 2020:

Corona: Eishockey-Champions-League startet später

Die Champions Hockey League (CHL) verzichtet aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf Gruppenspiele und verschiebt den geplanten Saisonauftakt um gut einen Monat. Statt wie geplant am 3. September sollen die ersten Spiele in dem Wettbewerb mit den Eisbären Berlin nun am 6. Oktober stattfinden. Zudem treten die 32 Teilnehmer überraschend von Beginn an in K.o.-Runden mit Heim- und Auswärtspartien an, wie die CHL am Dienstag mitteilte. Die Paarungen stehen noch nicht fest. Aus der Deutschen Eishockey Liga treten neben den Eisbären auch die Teams aus München, Mannheim und Straubing an.

„Die Champions Hockey League ist ein paneuropäischer Wettbewerb mit 13 involvierten Ländern, was bedeutet, dass wir von den Entscheidungen und Regeln von 13 Regierungen abhängig sind“, begründete CHL-Präsident Peter Zahner die Entscheidungen. „Unsere teilnehmenden Teams müssen reisen können, und unser Ziel ist, dass die Spiele nur mit Zuschauern in den Arenen gespielt werden.“ In Berlin sind nach einem Beschluss des Senats bis zum 24. Oktober keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen erlaubt. Das Endspiel ist für den 9. Februar geplant.

Coronakrise: Leupolz glaubt an Saisonabbruch

Fußballnationalspielerin Melanie Leupolz hat große Zweifel an einer Wiederaufnahme der Saison in der Frauen-Bundesliga geäußert. „Generell bin ich sehr optimistisch, deshalb hoffe ich auch, dass wir noch einmal spielen können“, sagte die 25-Jährige in einem „Omnisport“-Interview, betonte aber auch: „Wenn man realistisch ist, dann wird es sehr, sehr schwierig.“

Derzeit ist der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hatte zuletzt einen Außerordentlichen Bundestag angekündigt. Damit wäre der Weg geebnet, sollte über einen Saisonabbruch entschieden werden müssen.

Leupolz wechselt nach dieser Saison vom FC Bayern zum FC Chelsea. Ob sie noch einmal für die Münchnerinnen auflaufen wird, scheint derzeit fraglich. „Letzten Endes wird der gesundheitliche Aspekt überwiegen“, sagte Leupolz. „Bei uns sind die Testungen nicht möglich. Bei uns ist es auch nicht möglich, dass die gesamte Mannschaft in Quarantäne geht oder der Spielbetrieb ohne eine entsprechende Vorbereitung einfach wieder aufgenommen werden kann. Das Verletzungsrisiko wäre dann einfach enorm hoch. Das alles sind Punkte, die ich bis dato noch versuche zu verdrängen“, sagte die Bayern-Spielführerin.

Ex-Nationaltorwart Lehmann litt an Covid-19

Der frühere Fußballnationaltorwart Jens Lehmann hat sich Mitte März mit dem Coronavirus infiziert. „Ich litt anderthalb Tage an Husten und leichtem Fieber“, sagte der 50-Jährige der "Bild"-Zeitung: „Nach zwei Wochen Quarantäne wurde ich von den Behörden wieder für gesund erklärt.“ Der Krankheitsverlauf sei „leichter als bei einer Grippe“ gewesen, „aber gefährdete Menschen müssen natürlich aufpassen. Es hilft wahrscheinlich auch, einigermaßen gesund zu leben.“

Lehmann wiederholte indes seine zuletzt bereits geäußerte Forderung, bei einer Fortsetzung der Bundesliga-Saison die Stadien teilweise für Fans zu öffnen. „Ich habe bisher noch kein vernünftiges Gegenargument gehört“, sagte er: „Wenn nur jeder vierte Platz besetzt wird, ist genug Distanz untereinander. Wer gegen die Abstandsregel verstößt, fliegt raus und bekommt Stadionverbot.“ Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hofft derzeit auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Generell unterstütze Lehmann die Aussagen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. „Wir müssen Deutschland wieder hochfahren, damit die Wirtschaft überlebt. Das gilt für alle Wirtschaftszweige, auch für die Bundesliga“, sagte Lehmann.

Corona: Italienischer Minister weist Lazio-Kritik zurück

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hat den Vorwurf von Fußball-Erstligist Lazio Rom zurückgewiesen, die Regierung wolle einen Neustart der Serie A verhindern. „Laut Umfragen ist die Mehrheit der Italiener gegen eine Wiederaufnahme der Meisterschaft, doch ich lasse mich nicht beeinflussen. Die soziale Bedeutung des Fußballs und seine positiven Auswirkungen auf andere Sportarten ist mir bewusst, doch wir können nur bei höchsten Sicherheitsbedingungen neu starten“, sagte der Sportminister der "Gazzetta dello Sport".

Der Chef der Schiedsrichtervereinigung AIA, Marcello Nicchi, sieht die Chance, dass die Serie-A-Saison abgebrochen wird, bei 50 Prozent. „Wenn die Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu groß ist, dann sollte man die Meisterschaft aussetzen, wenn nicht, sollte man uns klar sagen, wann wir wieder spielen können“, sagte Nicchi.

Verbandschef Gabriele Gravina führt am Donnerstag Beratungen mit der Liga fort und will den Druck auf die Regierung für den Neustart erhöhen. Das Kabinett in Rom will nach dem 18. Mai prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Neustart der Meisterschaft vorhanden sind.

Corona: Lazio Rom beklagt "Diskriminierung"

Lazio Rom hatte die Regierung scharf dafür kritisiert, immer noch kein Datum für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Serie A bekannt gegeben zu haben. „Wir respektieren jede Entscheidung der italienischen Regierung, aber für den 4. Mai hatten wir mit dem Neustart gerechnet. Wir fühlen uns diskriminiert“, sagte Lazios Sportdirektor Igli Tare im Interview mit dem „Lazio Style Radio“ am Montag.

„Der Sport ist seit zwei Monaten im Coronavirus-Lockdown, das ist eine viel zu lange Zeit. Ich weiß nicht, was das Ziel von Sportminister Vincenzo Spadafora ist“, sagte Tare und kritisierte weiter: „Sicherlich nicht, dem Fußball zu helfen. Seine drastischen Beschlüsse sorgen dafür, dass wir nicht wieder spielen können. Etwas stimmt hier nicht.“

Lazio habe die Möglichkeit, den Titel zu gewinnen, es fehlen noch zwölf Spiele. „In Deutschland haben sich der Präsident des Fußballverbandes und die Chefs der größten Clubs klar für den Neustart ausgesprochen. Ich frage mich, warum Clubs wie Inter und Juventus in Italien keine Position zum Neustart beziehen“, klagte Tare. Lazio hat auf Rang zwei nur einen Punkt Rückstand auf Rekordmeister Juventus Turin.

Australian Open bangen um Pandemie-Versicherung

Die Organisatoren der Australian Open sorgen sich um ihren Versicherungsschutz für das Tennis-Grand-Slam-Turnier im Januar 2021. „Neben Wimbledon waren wir wohl eine der wenigen Sportveranstaltungen, die eine Pandemie-Versicherung abgeschlossen hat. Aber im Juli läuft sie aus. Wir führen Gespräche, wie die Zukunft aussehen könnte“, sagte Turnierdirektor Craig Tiley den australischen Zeitungen "The Age" und "Sydney Morning Herald".

Der Versicherer der Australian Open zögert nach Tileys Angaben wegen der Corona-Pandemie mit der Verlängerung der Police, da den Organisatoren durch die Gefahr einer Absage oder zumindest Geisterspielen wirtschaftliche Einbußen drohen. „Wir brauchen ein Finanzmodell für alle möglichen Szenarien. Wir haben etwas Geld, aber das ist schnell aufgebraucht, wenn wir keinen Umsatz machen“, sagte Tiley.

Bolsonaro will trotz Corona bald wieder spielen lassen

Brasiliens umstrittener Staatspräsident Jair Bolsonaro, in der Coronapandemie erklärter Kritiker einer strikten Isolation, hat sich für die baldige Wiederaufnahme des Fußballs in seinem Land ausgesprochen. „Wenn es von meiner Stimme abhängt, genehmige ich es“, sagte der 65 Jahre alte Rechtspopulist am Montag vor seinem offiziellen Wohnsitz in der Hauptstadt Brasília.

Voraussetzung für Lockerungen sei für ihn ein technisches Gutachten des Gesundheitsministeriums, das laut Bolsonaro der Initiative jedoch positiv gegenüberstehe. An seiner Seite bestätigte Gesundheitsminister Nelson Teich Überlegungen in diese Richtung, weil der rollende Ball „den Leuten eine leicht bessere Routine zurückbringe, da Klausur und Beschränkungen negative Wirkungen auf das Wohl der Menschen hätten“.

Teich sprach gar von einer laufenden Anfrage des Verbandes CBF, Spiele ohne Publikum zu prüfen. Das Internetportal UOL vermeldete jedoch, dass Verbandspräsident Rogério Caboclo ebenfalls am Montag den Clubs in einer Videokonferenz mitteilte, keinen Druck auf die Regierung für eine schnelle Rückkehr der Ligen auszuüben und gesundheitliche Belange über alle anderen zu stellen.

Eishockeyverband hält trotz Corona an Deutschland-Cup fest

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) rechnet aufgrund der Absage der Länderspiele und der Weltmeisterschaft mit einem Verlust in „einer sechsstelligen Höhe“. Final beziffern konnte DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel die Summe im Interview der „Eishockey News“ (Dienstag) nicht. Fünf WM-Vorbereitungsspiele waren im April und Mai in Nürnberg, Heilbronn, Dresden, Crimmitschau und Mannheim geplant gewesen. Die Partien waren ebenso wie die WM im Mai in der Schweiz wegen der Coronavirus-Krise abgesagt worden.

Der Deutschland-Cup vom 7. bis 10. November in Krefeld stehe „nicht zur Diskussion“, sagte Schaidnagel. „Wir sind jetzt eineinhalb Jahre vor Olympia. Ich kann nicht Länderspielmaßnahmen kippen, die essenziell wichtig sind“, sagte der Sportdirektor. Eine gestörte Vorbereitung könnte ein schwaches Resultat bei Olympia zur Folge haben. „Ist das Abschneiden bei Olympia schlecht, reden wir über ganz andere Summen im nächsten Förderungszyklus. Das würde tiefgreifende Probleme zur Folge haben.“

Kein Olympia ohne stabile Corona-Lage

Den im Zuge der Coronakrise auf 2021 verschobenen Olympischen Spielen in Tokio droht ohne einen Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie die Absage. Dies bekräftigte OK-Chef Yoshiro Mori im Gespräch mit der japanischen Sportzeitung "Nikkan Sports". Gleiches hatte Mori bereits vergangenen Donnerstag nach einem Gespräch mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe erklärt.

Auf die Frage, ob die Sommerspiele erst 2022 stattfinden könnten, wenn das Coronavirus im kommenden Jahr weiterhin eine Gefahr darstelle, wiederholte Mori am Dienstag: „Nein. In diesem Fall würden die Spiele abgesagt.“ Sollte das Virus eingedämmt sein, „finden die Spiele im Sommer 2021 in Frieden statt. Die Menschheit setzt darauf“, sagte Mori.

Zweifel äußerte am Dienstag Yoshitake Yokokura als Chef des japanischen Ärzte-Berufsverbandes. Ohne einen Impfstoff sei es „äußerst schwierig“, das Sportfest zu veranstalten. Wegen der Coronakrise waren die für den 24. Juli bis 9. August 2020 geplanten Spiele auf den 23. Juli bis 8. August 2021 verschoben worden. Die Olympischen Spiele sind bislang nur während der Weltkriege ausgefallen. Mori sprach mit Blick auf das Coronavirus von einem „Kampf gegen einen unsichtbaren Feind.“

Corona: Saisonende in Schleswig-Holstein

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) hat die Saison 2019/20 beendet. Das hat das Präsidium des SHFV am Montagabend in einer Videokonferenz beschlossen. „Die Saison wird damit ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen. Die Regelung gilt für alle Alters- und Spielklassen im Bereich des SHFV und der Kreisfußballverbände“, teilte der Verband auf seiner Homepage mit. Über die Wertung der Saison sowie Auf- und Abstiege will das Präsidium in seiner nächsten Sitzung am 9. Mai entscheiden.

Der Beschluss zum Abbruch wurde mit 114 von 115 Stimmen gefasst. „Wir hatten zwar stets den Wunsch geäußert, dass wir eine Fortführung der Saison 2019/20 anstreben, aber unter Berücksichtigung der aktuellen Gesamtlage verschafft die Entscheidung, die Saison am 30. Juni auslaufen zu lassen, unseren Vereinen die bestmögliche Planungssicherheit“, sagte SHFV-Präsident Uwe Döring. Die Saison 2020/21 soll nach Möglichkeit am 1. September beginnen.

„Aus sportlicher Sicht tut uns und sicher auch unseren Vereinen, die in der laufenden Saison Ziele verfolgt haben, diese Entscheidung weh“, sagte die für den Spielbetrieb zuständige Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch: „Wir müssen aber akzeptieren, dass eine Fortsetzung der Saison zu einem aktuell noch nicht absehbaren Zeitpunkt mit zu großen Unsicherheiten verknüpft wäre. Wir wollen unsere Vereine nicht auf Dauer in einem Schwebezustand verharren lassen.“

Hertha-Trainer Labbadia: Corona keine Ausrede

Die Coronakrise soll für den neuen Trainer Bruno Labbadia beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC keine Ausrede sein. „Wir waren als einzige Mannschaft neben Eintracht Frankfurt 14 Tage in Quarantäne, die Mannschaft hatte zudem 14 Tage lang keinen Trainer. Das sind sehr ungewöhnliche Umstände. Aber es nützt ja nichts“, sagte Labbadia am Montagabend bei RTL Nitro.

Labbadia ist bei den Berlinern bereits der vierte Trainer der Saison nach Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri. Bei noch neun ausstehenden Spielen hat die Hertha sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.

Er habe sich eigentlich vorgenommen, „nicht mehr in den Abstiegskampf einzusteigen“, berichtete Labbadia. „Aber beide Seiten mussten handeln, dann habe ich es gemacht, weil ich jetzt wahrscheinlich mehr Zeit habe als im Sommer.“ Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga ruht. Möglicherweise wird die Saison Mitte Mai mit Spielen ohne Zuschauer fortgesetzt.

NFL verschenkt Super-Bowl-Tickets an Corona-Arzt

NFL-Boss Roger Goodell hat am Rande des Drafts einem Arzt und Fan der Baltimore Ravens zwei Tickets für den Super Bowl der kommenden Saison geschenkt. Die „Washington Post“ veröffentlichte am Montag (Ortszeit) eine Aufzeichnung des Videoanrufs. Goodell bedankte sich darin für die Arbeit von Hazim El-Haddad in der Coronakrise und schenkte ihm die Eintrittskarten für das NFL-Finale in Tampa.

Der Draft war wegen der Pandemie eine gänzlich untypische Veranstaltung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Statt einer großen Show waren alle Trainer, Manager und Spieler zu Hause und per Video, Handy und Internet miteinander verbunden. Goodell rief aus seinem Keller an.

Liverpool stoppt Anfield-Ausbau wegen Corona

Jürgen Klopp muss mindestens ein weiteres Jahr auf mehr Zuschauer im Stadion des FC Liverpool warten. Der Club des deutschen Trainers teilte am Montag mit, dass die Ausbauarbeiten an der Anfield Road wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben werden müssen. Frühester Termin für die Fertigstellung sei nun der Sommer 2023.

Ursprünglich hätten im Sommer 2022 mehr Sitzplätze für die Anhänger der Reds zur Verfügung stehen sollen. Aktuell fasst die Arena rund 54.000 Plätze.

Corona: Belgien vertagt Entscheidung über Saisonabbruch erneut

Die belgischen Fußball-Profiklubs haben die finale Entscheidung über ein vorzeitiges Saisonende aufgrund der Coronapandemie erneut vertagt. Die Abstimmung wurde auf den 4. Mai vertagt. Dies teilten die Vereine nach einer Mitgliederversammlung am Montag mit. Zuvor war die Abstimmung bereits zweimal verlegt worden.

Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs scheint unmöglich, da die belgische Regierung alle Massenveranstaltungen bis zum 31. August verboten hat und für ein Spiel selbst hinter verschlossenen Türen mindestens 400 Personen benötigt würden, teilte der Königliche Belgische Fußballverband (RBFA) mit.

Die Ligakommission hatte am 25. März vorgeschlagen, die Saison wegen der Coronakrise abzubrechen und den FC Brügge zum Meister zu erklären. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte die Liga kurz nach Bekanntwerden der Pläne kritisiert. „Das ist nicht der richtige Weg, Solidarität ist doch keine Einbahnstraße“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin im ZDF. Die Teilnahme belgischer Clubs am Europapokal 2020/2021 sei in Gefahr.

Los Angeles Lakers zahlen Coronahilfe zurück

Die Los Angeles Lakers haben 4,6 Millionen Dollar (4,2 Millionen Euro) US-Staatshilfen für Kleinunternehmen zurückgezahlt. Der weltweit beliebte Basketballclub, dessen Wert zuletzt mit 4,4 Milliarden Dollar (4 Milliarden Euro) angegeben wurde, erklärte am Montag, er sei zwar zum Bezug der Hilfszahlung berechtigt gewesen. Allerdings verzichte er angesichts der Not wirklicher Kleinunternehmer in der Coronakrise freiwillig.

Corona: Knappe Mehrheit der 3. Liga will weiterspielen

Die Fußballclubs der 3. Liga haben sich mit knapper Mehrheit für die mögliche Fortsetzung ihrer Saison ausgesprochen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagabend im Anschluss an eine Sitzung mit dem Ausschuss 3. Liga und den 20 Vereinen mit. In dieser votierten demnach zehn Clubs für eine Wiederaufnahme, acht stimmten für einen freiwilligen Abbruch. Zwei Vereine enthielten sich. Der Spielbetrieb bleibt vorerst aber über den 30. April hinaus und bis auf Weiteres ausgesetzt.

Es ging darum, „ein tatsächliches Meinungsbild in der 3. Liga“ einzuholen, sagte der für die dritthöchste Spielklasse zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth: „Das Ergebnis der Abfrage ist von allen zu respektieren und akzeptieren. Auch wenn das Bild nicht einheitlich ist, besteht eine mehrheitliche Meinung unter den Klubs, wie im Falle einer veränderten behördlichen Verfügungslage verfahren werden sollte.“

Coronakrise: Audi steigt aus DTM aus

Audi steigt überraschend nach der Saison 2020 aus der DTM aus. Das beschloss der Vorstand des Autobauers auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Coronavirus-Pandemie und teilte die Entscheidung am Montag mit. Audi richte das eigene Motorsport-Programm ganz neu aus und werde den Fokus künftig auf die vollelektrische Rennserie Formel E legen, hieß es in einer Mitteilung. Damit droht dem Deutschen Tourenwagen-Masters womöglich sogar das Aus. Neben Audi ist für diese Saison schon nur noch BMW als zweiter Hersteller bei der Rennserie dabei.

„Heute ist ein schwieriger Tag für den Motorsport in Deutschland und Europa. Ich bedaure die Entscheidung von Audi, sich 2021 aus der DTM zurückzuziehen, außerordentlich“, sagte Gerhard Berger, der Chef der DTM-Dachorganisation ITR. Die Zukunft der DTM werde sehr stark davon abhängen, wie Partner und Sponsoren auf diese Entscheidung reagierten. Der für Ende April im belgischen Zolder geplante Saisonauftakt war zuletzt wegen der anhaltenden Coronakrise auf den 11. und 12. Juli auf den Norisring vertagt worden.

