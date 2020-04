Coronakrise: Polizeigewerkschaft warnt vor Bundesliga-Geisterspielen

Sport in der Coronakrise Polizeigewerkschaft warnt vor Geisterspielen in Bundesliga

Hamburg. Der Fußball meint es offenbar ernst: Trotz der Coronavirus-Pandemie soll der Bundesliga-Ball vom 9. Mai an wieder rollen. Am Donnerstag wollen die Vereine darüber entscheiden. Details aus dem Konzept sind inzwischen bekannt. Doch es gibt Widerstand gegen die Pläne. Unterdessen verlängert sich die Liste ausgefallener Sportveranstaltungen weiter.

Die Entwicklungen am Mittwoch, den 22. April 2020:

Corona: Polizeigewerkschaft gegen Geisterspiele

Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) zweifelt am Sinn einer Bundesliga-Fortsetzung während der Corona-Krise. „Auch ohne Seuche ist Fußball sehr personalintensiv für die Polizei“, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Jörg Radek der Deutschen Presse-Agentur.

Würde die Saison jetzt mit Geisterspielen fortgesetzt, bestehe die Gefahr, dass Fans sich trotz Kontaktverbot vor den Stadien versammeln, um ihre Mannschaften zu unterstützen. „Fußballspiele würden dann für die Polizei einen noch höheren Personalaufwand bedeuten“, sagte Radek. Es bestünde eine erhöhte Ansteckungsgefahr.

Bundesligaplan: Bei Geisterspielen 300 Menschen im Stadion

Maximal circa 300 Menschen auf dem Stadiongelände, strikte Einteilung in Zonen, Fragebögen zur Risikominimierung – so sieht offenbar das Konzept der Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga aus. "Der Spiegel" veröffentlichte am Dienstagabend auf seiner Webseite einen entsprechenden Entwurf mit Stand 15. April, die endgültige Fassung werde erst später erstellt, ergänzte das Nachrichtenmagazin.

In dem 41-seitigen Dokument sind höchst detaillierte Pläne vorzufinden, wie in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein Geisterspiel mit möglichst niedrigem Infektionsrisiko ablaufen soll. Die Task Force um Tim Meyer, den Vorsitzenden der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), legte in dem Entwurf etwa fest, dass maximal circa 300 Menschen gleichzeitig im Stadion sein dürfen.

Die Arenen werden in die drei Zonen „Innenraum“, „Tribüne“ und „Stadionaußengelände“ aufgeteilt, in jeder Zone dürfen sich laut dem Papier gleichzeitig maximal circa 100 Personen befinden. Für eine dynamische Bedarfsplanung wurde der Spieltag in verschiedene Zeitfenster unterteilt, Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten müssten frühzeitig vor Ankunft der Teams im Stadion abgeschlossen sein.

Bayern-Star Müller zu Corona-Quarantäne bereit

Rio-Weltmeister Thomas Müller würde für eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga alle Restriktionen auf sich nehmen. „Solange die Regeln mit den Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind, werden wir Profis spielen. Wenn es sein muss, auch in Quarantäne. Es ist völlig klar, dass der Fußball sich nahezu allen Regeln unterwerfen würde, die nötig sind, um zu spielen“, sagte Bayern Münchens Stürmer der Zeitschrift "Sport-Bild".

Müller denkt dabei nicht nur an sich. „Es ist ja nicht so, dass wir in der Freizeit zum Spaß Fußball spielen. Man darf nicht vergessen: Es ist nicht nur unser Job, es hängen am ganzen Fußballgeschäft auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran“, sagte der 30-Jährige.

Die Saison in der Bundesliga und der Champions League ist wegen der Corona-Pandemie derzeit unterbrochen. Die Bundesliga soll ab dem 9. Mai fortgesetzt werden, für die Champions League fällt die Entscheidung am kommenden Freitag.

Coronakrise: Ibrahimovic darf in Schweden bleiben

Schwedens Fußball-Altstar Zlatan Ibrahimovic darf weiter in seiner Heimat beim Erstligisten Hammarby IF trainieren. Sein italienischer Arbeitgeber AC Mailand erteilte ihm eine Sondergenehmigung, im Gegensatz zu den anderen ausländischen Spielern nicht nach Mailand zurückkehren zu müssen. In Schweden habe der Stürmer bessere Trainingsbedingungen als derzeit in Italien, argumentierte der Club laut "Gazzetta dello Sport".

Milan-Chef Ivan Gazidis hat Ibrahimovic immer noch kein Angebot für eine Verlängerung seines bis Ende Juni laufenden Vertrags vorgelegt, berichtete das Blatt weiter. Solange nicht klar sei, ob und wann die italienische Serie A wieder aufgenommen werden kann, soll es keine Entscheidung darüber geben, hieß es.

Ibrahimovic hatte Italien wegen der Coronakrise bereits im März verlassen. Schweden hat mit vergleichsweise lockeren Regelungen auf die Pandemie reagiert. Der 38-Jährige, der bereits von 2010 bis 2012 für Milan gespielt und mit den Rossoneri einen seiner vier italienischen Titel gewonnen hatte, soll enttäuscht sein, dass sich der Klub von Sportchef Zvonimir Boban getrennt hat, der Ibrahimovic nach Mailand zurückgeholt hatte.

Kein Frauen-Handballmeister: Rauball sieht Diskriminierung

Während sich die Handballer des THW Kiel mit dem Titel über die abgebrochene Saison hinwegtrösten können, ist in der Frauen-Bundesliga wegen der Meisterfrage ein heftiger Streit entfacht. Klubpräsident Reinhard Rauball sieht „Anzeichen einer Diskriminierung“, weil die Handballerinnen von Borussia Dortmund trotz Tabellenführung nicht auch zum Meister gekürt wurden.

„Ich habe kein Verständnis dafür. Der Sport wird mit Füßen getreten“, sagte Rauball den Ruhrnachrichten: „Bei den Männern wird der Spitzenreiter zum Meister ausgerufen, bei den Frauen aber nicht. Das hat Anzeichen einer Diskriminierung, denn es gibt keine sportlichen Argumente für diese Entscheidung.“

Diese Aussagen kommen beim Rivalen SG BBM Bietigheim, mit nur einem Punkt Rückstand Tabellenzweiter, gar nicht gut an. „Gerade in diesen Zeiten ist ein bisschen mehr Demut angesagt. Wie man in diesem Zusammenhang von Diskriminierung sprechen kann, ist mir völlig unverständlich“, sagte Bietigheims Geschäftsführer Torsten Nick dem SID: „Als Funktionär sollte man eine Verbandsentscheidung akzeptieren.“

Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass zum Zeitpunkt des Abbruchs „noch fast ein Drittel der Saison zu spielen war“ und auch das direkte Duell zwischen Bietigheim und Dortmund noch ausgestanden hatte.

THW-Kiel-Manager Szilagyi: Nächste Saison schwieriger

Nach dem Saisonabbruch wegen der Coronakrise steht die Handball-Bundesliga nach Meinung von THW-Kiel-Geschäftsführer Viktor Szilagyi noch in diesem Jahr vor der nächsten großen Herausforderung. „Die nächste Saison ist deutlich schwieriger zu gestalten. Alles, was vor vier bis fünf Wochen Planungsstand war, zählt heute nicht mehr“, sagte der Manager des neuen deutschen Meisters am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

„Wir planen mit dem September als Saisonstart – in allen möglichen Szenarien“, betonte der 41-Jährige. „Ob das auch so wirklich stattfinden kann, wissen wir nicht. Genauso nicht, ob Zuschauer zugelassen werden, teilweise oder auch nicht“, erklärte Szilagyi. Die Bundesregierung habe einschließlich August Großveranstaltungen - auch im Sport - verboten.

Die Handball-Bundesliga hatte Tabellenführer THW Kiel am Dienstag zum Meister gekürt und den Norddeutschen den 21. nationalen Titel in der Vereinsgeschichte beschert.

Bochum verkauft 8481 Corona-Sondertrikots

Der Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat mit dem Verkauf von 8481 schwarzen Sondertrikots mit dem Aufdruck „Bochumer Gemeinschaft“ mehrere Hunderttausend Euro eingenommen. „Back in Black“, lautet das Motto der Aktion, die speziellen Trikots sollen von den VfL-Profis beim nächstmöglichen Heimspiel getragen werden. Der Online-Verkauf der Leibchen startete am vergangen Freitag und endete am Dienstagabend um 18.48 Uhr. Die Uhrzeit symbolisiert das Gründungsjahr des durch die Corona-Pandemie finanziell zusätzlich gebeutelten Traditionsvereins aus dem Revier.

„Wir sind absolut überwältigt, stolz und dankbar für die großartige Unterstützung unserer Fans“, sagte Bochums Marketingchef Christoph Wortmann. „Wir werden wie angekündigt neben den Spielertrikots vom kommenden Heimspiel sowie dem Exemplar Nummer 1848 auch noch zusätzlich die Nummern 4630 (einst die Bochumer Postleitzahl) und 8481 (gespiegeltes Gründungsjahr) versteigern und den Erlös sozialen Zwecken der Bochumer Gemeinschaft zuführen.“ Welchen Institutionen der Erlös zu Gute kommt, will der Club später bekannt geben. Die VfL-Profis hatten die fehlende Stückzahl der verkauften Trikots auf 8481 aufgestockt.

Sars-CoV-2-Fall bei Japans Olympiamachern

Ein Mitarbeiter des japanischen Organisationskomitees für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr ist positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit. Der Mann in seinen 30ern ist am Hauptsitz des Komitees in Tokio beschäftigt und befinde sich jetzt zu Hause in Quarantäne. Man habe herausgefunden, wer mit dem Patienten engen Kontakt hatte. Die Betroffenen würden ab sofort zu Hause bleiben. Das Stockwerk, auf dem der Mann gearbeitet habe, werde abgesperrt und desinfiziert.

Seit die Regierung am 7. April für Tokio und sechs andere Provinzen den Notstand ausgerufen hatte, arbeiten die Mitarbeiter der Olympia-Organisatoren prinzipiell von zu Hause aus. Der inzwischen für das ganze Land geltende Notstand bedeutet jedoch keinen Shutdown. Japan zählt inzwischen mehr als 12 200 Infektionsfälle und 296 Tote.

Corona-Langeweile: Schulz schickt Hausmeister heim

Der frühere Profiboxer Axel Schulz klagt in der Coronakrise über Langeweile. „Ich habe Sachen gemacht, die vorher mein Hausmeister machen musste. Jetzt schicke ich manchmal meinen Hausmeister nach Hause, setze mich auf den Rasentraktor und mähe das ganze Ding durch“, sagte der 51-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Am Mittwoch (22. April) jährt sich der berühmte WM-Kampf von Schulz gegen den legendären US-Amerikaner George Foreman zum 25. Mal - trotz der umstrittenen Niederlage nach Punkten in Las Vegas veränderte sich das Leben des Deutschen mit einem Schlag. „Ich habe damals 500.000 Mark bekommen, George Foreman um die zehn Millionen Dollar“, erinnert sich der gebürtige Bad Saarower, der sich gern an den „gigantischen“ Empfang in Deutschland erinnert: „So fühlen sich Fußballer nach einem Meistertitel.“

Die Bindung zu Foreman, der sich gegen einen Rückkampf erfolgreich weigerte, ist geblieben: „Früher haben wir uns öfters gesehen. Zum 25-Jährigen war geplant, rüber zu fliegen und in den USA mit ihm Interviews zu geben. Leider ist Corona dazwischengekommen.“

Riders Tour sagt wegen Corona Saison ab

Die wichtigste nationale Springsport-Serie findet in der Saison 2020/21 nicht statt. Wegen der Coronapandemie sagten die Organisatoren am Dienstag die Riders Tour ab, nachdem sämtliche Großveranstaltungen und damit auch Reitturniere bis zum 31. August untersagt wurden.

„Es ist richtig, die Gesundheit aller Menschen ist so weit zu schützen wie möglich“, sagte Tourchef Paul Schockemöhle. Für die Saison 2021/22 seien erneut Etappen in Hagen a.T.W., Redefin, Hamburg, Münster und Paderborn sowie das Finale in Neumünster geplant. „In der Hoffnung, dass Sportveranstaltungen dann wieder in gewohnter Weise durchgeführt werden können“, sagte Schockemöhle.

Wegen der Coronakrise waren in dieser Saison bereits die Turniere in Hagen a.T.W., das Pferdefestival Redefin und das „Turnier der Sieger“ in Münster abgesagt worden. Das Deutsche Spring- und Dressurderby im Mai in Hamburg wurde auf einen noch nicht bestimmten Termin verschoben.

CHIO Aachen fällt Coronapandemie zum Opfer

Der CHIO in Aachen 2020 ist wegen der Coronakrise definitiv abgesagt worden. Das teilten die Organisatoren des Reitsport-Weltfestes mit. Zunächst hatte es geheißen, das größte Reitturnier der Welt werde auf einen späteren Zeitpunkt in 2020 verschoben.

„Die Gesundheit der Menschen steht über allem“, sagte Frank Kemperman, Vorstandsvorsitzender des austragenden Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV). Seit den 1920er-Jahren gibt es internationale Reitturniere in Aachen, unterbrochen nur während des Zweiten Weltkriegs von 1940 bis 1945.

Doch völlig verzichten müssen die Fans des CHIO auf ihr Turnier nicht. „Wir werden einen virtuellen CHIO Aachen 2020 organisieren“, sagte Geschäftsführer Michael Mronz. Auf der Webseite und in den sozialen Medien werde es die legendäre CHIO Aachen-Atmosphäre zumindest digital geben. In den nächsten Tagen stellen die Organisatoren das Projekt detaillierter vor.