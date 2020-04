Coronavirus: Nationalspieler zeigt bei Instagram alle Tricks

Hakimi: Vertrag in Madrid verlängert?

Hamburg. Pech für Borussia Dortmund: Real Madrid soll laut "Marca" den Vertrag mit dem ausgeliehenen Achraf Hakimi vorzeitig bis 2023 verlängert haben. Hakimis Berater Alejandro Camano dementierte diese Gerüchte allerdings: „Der Vertrag bei Real Madrid ist immer noch der, den wir 2017 ausgehandelt haben und bis 2022 läuft“, betonte Camano. Hakimi ist seit der Saison 2018/19 an den BVB ausgeliehen. Die Leihe gilt bis Ende der aktuell unterbrochenen Spielzeit. Dortmund würde den 21-Jährigen gerne länger behalten.

Bundesliga: Verwirrung um Nachholspiele

Die Deutsche Fußball Liga hat betont, dass es noch keinen fertigen Spielplan für den Rest der Saison gibt. Der „Kicker“ hatte zuvor berichtet, dass Bundesliga und 2. Liga am ersten oder zweiten Mai-Wochenende Saison fortsetzen wollten, um die Spielzeit dann größtenteils ohne Englische Wochen bis zum 30. Juni abzuschließen.

Xavi und Neymar spenden siebenstellig

Barcelonas früherer Superstar Xavi Hernandez unterstützt ein Klinikum in seiner Heimat und spendet mit seiner Frau Nuria eine Million Euro an die Hospital CLINIC in Kataloniens Hauptstadt. „Nuria und ich wollen unseren Beitrag leisten im Kampf gegen den Coronavirus“, sagte der 40-Jährige in einer Videobotschaft.

Auch Brasiliens Superstar Neymar spendet laut Fernsehsender SBT rund eine Million Dollar, die dem Kinderhilfswerk Unicef und einem Solidaritätsfonds des brasilianischen Fernsehmoderators Luciano Huck zugutekommen sollen. Das Management des 28-Jährigen wollte die Aktion auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht kommentieren.

Neymar hatte sich zuletzt gegen den Verdacht wehren müssen, er halte sich nicht an die Regeln zur Selbstisolation. Grund für die Verdächtigungen waren zwei Fotos, die Neymar auf Instagram mit seinen über 136 Millionen Fans geteilt hatte. Darauf ist der Profi mit Freunden auf einem Beachvolleyballfeld zu sehen. In einer Stellungnahme seines Kommunikationsteams hieß es allerdings, er lebe in seinem Anwesen in Brasilien „völlig isoliert“ und lediglich mit jenen Menschen, die mit ihm aus Frankreich dorthin zurückgereist seien

Rüdiger mit Klopapier – Khedira am Klavier

Kochen, Klavierspielen – und etwas Kicken: Das sind die Haushaltsbeschäftigungen prominenter deutscher Profis im Ausland. Besonders sticht Toni Kroos mit seinem Instagram-Kanal hervor, auf dem er täglich Tricks zeigt.

Mesut Özil (FC Arsenal), der sonst gerne sein Zuhause und den begehbaren Kleiderschrank zeigt, hat mit seiner Frau Amine gerade ein Kind bekommen. Sein Kollege Ilkay Gündogan (Manchester City) sind derzeit Kaffee und Facetime „zwei notwendige Dinge“. Er sagte zuletzt im ZDF, es sei „nur fair“, wenn Liverpool und Jürgen Klopp den Premier-League-Titel zugesprochen bekämen, falls die Saison wegen des Coronavirus nicht zu Ende gespielt werden kann.

Antonio Rüdiger (FC Chelsea) postete ein Video, das ihn beim Jonglieren mit Klopapier zeigt. An der Challenge nahmen zahlreiche Fußballstars teil. Zudem unterstützt Antonio Rüdiger die von den Bundesliga-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich ins Leben gerufene Initiative „WeKickCorona“. „Gemeinsam müssen wir jetzt unseren härtesten Gegenspieler isolieren“, schrieb Rüdiger.

Using time for other things.. result of 2 days #StayAtHome pic.twitter.com/sD4gqISggo — Sami Khedira (@SamiKhedira) March 15, 2020

Sami Khedira (Juventus Turin) hatte nach seiner Knie-OP gerade erst wieder mit der Mannschaft trainiert. Die erneute fußballfreie Zeit nutzt der 32-Jährige offenbar, um sich selbst das Klavierspielen beizubringen. Ein Video bei Twitter zeigt Khedira an den Tasten. „Das Ergebnis von zwei Tagen“, schrieb er dazu.

Fabio Capello und die Deutschen...

Der ehemalige englische Nationaltrainer Fabio Capello ärgert sich noch immer über Englands nicht gegebenes Tor im Achtelfinale der WM 2010 gegen Deutschland. „Ich kann es nicht aus meinem Kopf bekommen. Es ist immer noch da, immer noch da“, sagte der italienische Coach dem „Guardian“ über den annullierten Treffer von Frank Lampard. Deutschland hatte in dem Moment 2:1 durch Miroslav Klose und Lukas Podolski geführt, später durch zwei Treffer von Thomas Müller 4:1 (2:1) gewonnen.

Bedroht die Berufsgenossenschaft die Existenz der Vereine?

Der Deutsche Fußball-Bund hat unwirsch auf eine Beitragserhöhung der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) reagiert. Schatzmeister Stephan Osnabrügge warnte vor drohenden massiven Auswirkungen in der jetzigen Phase der Corona-Krise vor allem für Vereine aus der 3. Liga sowie den Regionalligen und der Frauen-Bundesliga. Die VBG wies auf mögliche Entlastungen durch Stundungen und Ratenzahlungen sowie die frühzeitige Mitteilung der Erhöhung hin. „Macht die VBG ihre Ankündigung wahr, werden in den kommenden Tagen Beitragsbescheide verschickt, die bis zum 15. Mai zu zahlen sein werden. Die gesamte Beitragslast für beispielsweise die Clubs der 3. Liga wurde mit rund 11,75 Millionen Euro erwartet. Nun werden dies rund 13 Millionen Euro sein“, erklärte der DFB-Funktionär.

Clubs aus den Regionalligen fürchten das Aus. Die Unfallversicherung ist auch für die Vereine im professionellen Fußball eine gesetzliche Pflichtversicherung.