"Leere im Kopf": Wie Laura Ludwig die Coronakrise managt

Und plötzlich Stopp. Kein Turnier, kein Training, kein Trainingsplan. Alles muss neu definiert werden, die Tage anders erfunden werden. Ob es mein persönliches Ziel dieses Jahres – die Olympische Spiele – noch geben wird? Ich weiss es nicht. Heute telefonieren wir uns mit unserem Team zusammen und entscheiden, was wir noch machen können und was wir davon machen werden. Und doch fühlt sich diese Pause unseres Gerennes auch als Zeichen an. Dass wir alle zusammengehören, dass es eine Erde ist und dass wir auch langsamer leben können. Vielleicht könnte dieses neue Leben sogar das bessere sein? Die ersten Tage nach der gefühlt gespenstischen Rückreise aus Brasilien - wenig Menschen auf den Flughäfen und gleichzeitig null Kontrollen und Information – waren angenehm anders. Entschleunigt. Als wollte das Universum zeigen: Schau mal, so geht es auch. Länger schlafen, in Ruhe frühstücken, die ganze Zeit mit Teo sein. In den Tag hineinleben, denn jede Planung kann schon Stunden später überholt sein. Gedanken machen, denn tausend Fragen schwirren durch den Kopf. Was, wie, wann? Im Kopf entsteht Plan A, B C, D. Und die Ungewissheit zermürbt gleichzeitig. Ich beobachte auch mit Neugierde und Freude, wieviel Positives gerade auf Social Media entsteht. Wie das, was vorher oft zur eitlen Selbstschau missbraucht wurde, einen neuen Zweck bekommt. Wie Menschen die Zeit nutzen um lange verschobene, lebensverändernde Entscheidungen zu treffen. Ich weiss aber natürlich, dass viele Menschen gerade keine Einnahmen haben und nicht jeder genug Rücklagen bilden konnte. Zu wissen, dass da draussen Tausende zappern, macht mir Angst. Ich habe jetzt noch nicht genug Einblick ins System. Hoffe aber, dass nicht nur den Grossen, sondern auch den vielen kleinen Betrieben geholfen wird, damit sie wieder auf die Beine kommen. #coronadeutschland #entschleunigung #stayhome #keinepläne #beachvolleyball #ludwigkozuch #adidas #comdirect #edeka #sanopoly Foto: @mirja_geh_photography