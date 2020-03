Virologe Drosten: Keine vollen Stadien bis Frühjahr 2021

Mit der Fußball-EM ist bereits die erste Großveranstaltung in diesem Jahr dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hält hingegen immer noch an den Olympischen Spielen in Tokio, die am 24. Juli beginnen sollen, fest. Und genau das prangern immer mehr Verbände und Athleten an. Die Stimmen, dass das größte Sportereignis der Welt abgesagt oder zumindest verschoben wird, werden immer lauter. Fast täglich wird an die Vernunft von IOC-Präsident Thomas Bach appelliert. Doch auch abseits des Themas Olympia hält die Corona-Krise den Sport in Atem.

Die wichtigsten Entwicklungen am Sonntag:

Renommierte Virologen rechnen angesichts der Coronavirus-Krise nicht mehr mit einem regulären Sportbetrieb mit Zuschauern in diesem Jahr. Er glaube „überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig“, sagte der Berliner Virologe Christian Drosten von der Charité dem Nachrichtenmagazin „Stern“. „Das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten.“

Zuvor hatte auch Virologe Alexander Kekulé den Sportfans wenig Hoffnung auf einen Sommer mit Olympischen Spielen oder Fußballspielen vor vollen Rängen gemacht. „Ich halte das für ausgeschlossen, dass wir in Tokio dieses Jahr die Olympischen Spiele austragen können“, sagte der Experte der ARD-„Sportschau“. Die „ganz große Welle“ an Infizierten stehe Japan noch bevor, und Olympische Spiele mit mehr als 10.000 Athleten und vielen Tausend Fans seien unverantwortlich. „Es gibt für Viren quasi kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung“, betonte Professor Kekulé.

Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale geht zudem davon aus, dass es in diesem Jahr in Deutschland keine Fußballspiele mehr mit Zuschauern geben wird. „Großveranstaltungen, bei denen man 60 000 Menschen in einem Stadion zusammenbringt, die sehe ich tatsächlich in diesem Jahr auch nicht“, sagte Kekulé. Ähnlich hatte sich schon sein Kollege Jonas Schmidt-Chanasit geäußert, der damit rechnet, dass in diesem Jahr überhaupt nicht mehr Fußball gespielt werde.

Gar so drastisch sieht es Kekulé nicht. „Wenn ich jetzt Berater des Fußballs wäre, dann würde ich sagen, im September irgendwann könnte es sich bessern, aber vorher höchstwahrscheinlich nicht.“ Die Deutsche Fußball Liga hat zunächst bis zum 2. April die Spiele ausgesetzt.

Die Saison in der Basketball-Bundesliga ruht wegen des Coronavirus momentan. Eine Entscheidung, ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, fällt nach Abendblatt-Information am Mittwoch. Dann werden sich in Frankfurt erneut die Vertreter der 17 Clubs sowie die Ligaleitung treffen. Derzeit deutet alles daraufhin, dass die Spielzeit 2019/20 - analog zur Deutschen Eishockey Liga - vorzeitig abgebrochen wird. Die Hamburg Towers sind derzeit Tabellenletzter in der BBL. Wie eine mögliche Abstiegsregelung aussehen könnte, ist unklar. Denkbar ist, dass es keinen Absteiger gibt und die Liga zur neuen Saison aufgestockt wird.

Ex-HSV-Profi Babbel kritisiert Spielbetrieb in A-League

Markus Babbel nennt die Situation in der australischen Fußball-Profiliga A-League, die den Spielbetrieb trotz Coronakrise aufrechterhält, „bizarr“. „Der Fußball will die Saison unbedingt zu Ende spielen“, sagte der ehemalige Trainer der Western Sydney Wanderers bei "Sky Sport News HD". Dafür habe das neuseeländische Team Wellington Phoenix eigens nach Australien übersiedeln müssen, berichtete Babbel kopfschüttelnd.

Markus Babbel hat kein Verständnis dafür, dass die australische Liga den Spielbetrieb aufrechterhält

Die reguläre Saison der A-League mit elf Clubs soll am 26. April enden, danach steht bis Mitte Mai die Finalrunde an. Derzeit wird ohne Fans in den Stadien gespielt. „Ich bin gespannt, ob der Fußball auch die Bremse reinhaut“, sagte Babbel angesichts der Tatsache, dass die Spielzeit im enorm beliebten Aussie Rules Football wegen der Coronakrise unterbrochen wurde.

Der 47-Jährige war im Januar bei den Wanderers entlassen worden. „Es war geplant, Anfang Mai zurückzufliegen, aber die Airline, mit der ich fliegen wollte, fliegt Deutschland nicht mehr an“, sagte er: „Es wird spannend, ob ich zurückkomme, aber es gibt Schlimmeres, als in Sydney bleiben zu müssen.“

Dort sei die Lage noch nicht so ernst wie in Europa, viele Australier gingen mit der Krise sehr locker um, berichtete Babbel. Die vonseiten der Regierung ausgesprochenen Beschränkungen würden oft nicht befolgt. „Da müssten sie sich was überlegen, härtere Strafen aussprechen“, sagte Babbel.

Ex-St.-Pauli-Profi Halstenberg will auf Geld verzichten

Marcel Halstenberg von RB Leipzig unterstützt in der Corona-Krise eine Hilfsaktion von Kollegen - und wäre auch zu weiteren Schritten bereit. „Klar, würde ich auf mein Gehalt verzichten, um Mitarbeiter des Vereins zu unterstützen, wenn es zu so einer heftigen Krise kommt“, sagte der Verteidiger am Wochenenede bei „bild.de“. Da er momentan wenig Kontakt zu seinen Mitspielern habe, sei darüber jedoch noch nicht konkret gesprochen worden.

Marcel Halstenberg zeigt sich solidarisch mit den Mitarbeitern von RB Leipzig. Zudem sorgt sich der Ex-St.-Pauli-Profi um seinen Vater, der Risikopatient ist.

Foto: witters

Der RB-Profi sagte, er werde die Hilfsaktion von Leon Goretzka und Joshua Kimmich #WeKickCorona mit einer Spende unterstützen. Nach Kimmichs Anfrage habe er umgehend zugesagt, um den Menschen zu helfen, „die es härter trifft als uns“, sagte er. „Besonders in schwierigen Zeiten müssen wir uns unterstützen und zusammenhalten!“, schrieb Halstenberg bei Instagram am Samstag. Auch sein Mitspieler Lukas Klostermann unterstützt die Aktion.

Der ehemalige Profi des FC St. Pauli sorgt sich in der Krise nach eigener Aussage vor allem um seine Familie: „Ich habe Angst um meine Familienangehörigen, weil mein Vater auch schwer krank ist“, sagte er. „Da möchte ich vermeiden, dass er dieses Virus bekommt.“ Er verbringe viel Zeit mit seiner Tochter und seiner Frau und gehe nur noch für das Wichtigste nach draußen.

Nationalspieler Kroos wird zum Fitnesstrainer

Nationalspieler Toni Kroos will seine Fans in Zeiten der Coronakrise mit einer besonderen Aktion dazu bewegen, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Der 30-Jährige vom spanischen Rekordmeister Real Madrid kündigte auf Instagram an, ab sofort täglich eine Übung zu präsentieren, die jeder in der eigenen Wohnung nachmachen kann und soll. Als Motivation stellte Kroos Preise in Aussicht, die jeden Tag an einen Teilnehmer der #TonisHomeChallenge gehen sollen.

„Es gibt immer noch einige Unverbesserliche, die glauben, es sind Ferien, die rausgehen, sich treffen. Das verlängert diese ganze Situation nur und ist obendrein extrem gefährlich für alle, die zu den Risikogruppen gehören. Deshalb lasst es bitte und bleibt zu Hause“, appellierte Kroos in dem Video.

Nach einem positiven Coronatest in der Basketball-Abteilung der Madrilenen hatten die Königlichen auch ihre gesamte Fußballmannschaft, darunter auch Kroos, Anfang vergangener Woche unter Quarantäne gestellt.

Mancini glaubt an Fortsetzung der Serie A

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini glaubt, dass die derzeit unterbrochene Serie-A-Meisterschaft im Mai fortgesetzt werden könnte. „Nach all dem, was geschehen ist, werden die Spieler noch mehr Enthusiasmus haben“, sagte der Ex-Nationalspieler in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport".

Rekordmeister Juventus Turin sei „weiterhin der Favorit, doch der Kampf ist offen. Lazio und Inter Mailand sind noch im Rennen. Da die Situation so außerordentlich ist, sind Prognosen unmöglich. Wenn die Meisterschaft wieder aufgenommen wird, bedeutet es, dass wir wieder zu einem normalen Leben gefunden haben“, betonte Mancini.

Auf die Verschiebung der Europameisterschaft um ein Jahr auf 2021 reagiert der Fußballlehrer gelassen. „Wir haben alle wegen dieser Verschiebung verloren. Doch wir haben die Möglichkeit, einen wichtigen Spieler wie den verletzten Stürmer Nicolo Zaniolo einzusetzen“, sagte der 55-Jährige.

Den viermaligen Weltmeister Deutschland zählt Mancini zum Favoritenkreis. „Ich rechne im kommenden Jahr mit einer EM auf höchstem Niveau und von größter Qualität. Deutschland, die Niederlanden und Spanien werden bis nächstes Jahr ihren Kader erneuert haben. Wir werden versuchen, dieses großartige Turnier zu gewinnen“, äußerte Mancini.

Schalke 04 legt wegen Corona alle Planungen auf Eis

Der FC Schalke 04 hat seine konkreten Personalplanungen wegen der durch das Coronavirus verursachten Spielpause gestoppt. „Bei uns gibt es einen Einstellungs- und Investitionsstopp“, sagte Sportchef Jochen Schneider in einer Umfrage von "Sport1": „Auch Transfergespräche sind vorerst auf Eis gelegt. Es geht jetzt um andere Dinge. Wir müssen Prioritäten setzen.“

Der Fußball werde im Sommer „einen gänzlich anderen Transfermarkt vorfinden“, sagte der 49-Jährige: „Wir wissen noch gar nicht, wann der beginnen wird, weil wir vielleicht noch den Juli brauchen, um die Saison zu beenden.“

Auch beim Nachbarn Borussia Dortmund ist man derzeit bei Gesprächen über die Zukunft vorsichtig. „Es geht momentan vor allem darum, die aktuelle Situation zu meistern als perspektivisch zu arbeiten“, sagte Sportdirektor Michael Zorc: „Wir befinden uns in einer Situation, die es so noch nie gegeben hat im Profi-Fußball.“

Auch sein Kollege von Markus Krösche von RB Leipzig arbeitet derzeit eher perspektivisch. „Ich beschäftige mich mit Alternativen für die nächsten zwei Jahre und schaue mir Ligen an, auf denen ich zuletzt vielleicht nicht so sehr den Fokus hatte“, sagte Krösche: „Zurzeit sind aber keine konkreten Deals möglich.“

Olympische Spiele: Athletenvereinigung fordert Verschiebung

Die internationale Athletenvereinigung „Global Athlete“ hat das Internationale Olympische Komitee angesichts der Coronavirus-Pandemie zur Verschiebung der Sommerspiele in Tokio aufgefordert. „Wenn sich die Welt zusammenschließt, um die Verbreitung des Covid-19-Virus zu begrenzen, muss das IOC das Gleiche tun“, hieß es in einer Mitteilung der Organisation vom Sonntag. Dutzenden von Athleten hätten sich bereits gegen eine Austragung der Tokio-Spiele wie vorgesehen vom 24. Juli bis 9. August ausgesprochen.

Das IOC habe immer wieder gesagt, es stehe im ständigen Austausch mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und halte an der Position fest, dass es für eine Entscheidungen noch zu früh sei. „Die Athleten wollen Teil einer Lösung sein, um sicherzustellen, dass die Spiele ein Erfolg werden“, hieß es in der Erklärung weiter. „Unter den gegenwärtigen globalen Beschränkungen, die öffentliche Versammlungen einschränken sowie Trainingseinrichtungen und Grenzen schließen, haben die Athleten nicht die Möglichkeit, sich angemessen auf diese Spiele vorzubereiten. Ihre Gesundheit und Sicherheit müssen an erster Stelle stehen.“

Fußballprofi Fellaini hat sich in China angesteckt

Der frühere belgische Fußball-Nationalspieler Marouane Fellaini ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Klub Shandong Luneng am Sonntag mit. Der 32 Jahre alte Ex-Spieler von Manchester United ist der erste bekannte Fall in der chinesischen Super League. Fellaini habe kein Fieber und fühle sich gut, teilte der Club mit. Er stehe aber unter Beobachtung. China war über mehrere Wochen das am schlimmsten betroffene Land der Pandemie, seit einigen Tagen vermelden die Behörden aber einen deutlichen Rückgang der Infektionsfälle. Shandongs Ligarivale FC Wuhan war sogar aus Spanien nach China zurückgekehrt. Die Liga kündigte an, den eigentlich für Ende Februar vorgesehenen und verschobenen Ligastart für Anfang Mai anzusetzen.

Unterdessen stecken sich immer mehr Fußballprofis an. Der argentinische Star Paulo Dybala ist positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das bestätigte der 26-Jährige vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin in den sozialen Netzwerken. Auch seine Freundin Oriana Sabatini hat sich mit dem Virus infiziert. „Glücklicherweise geht es uns bestens“, schrieb Dybala, der sich zudem für die zahlreichen Nachrichten bei seinen Fans bedankte. Dybala ist damit der dritte Juve-Profi nach Abwehrspieler Daniele Rugani und Weltmeister Blaise Matuidi, der positiv getestet worden ist.

Zu den Infizierten gehören außerdem Paolo Maldini (51), der langjährige Star-Verteidiger des AC Mailand, und dessen 18-jähriger Sohn Daniel. Beiden gehe es gut, sie seien in häuslicher Quarantäne.