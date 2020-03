Corona: Längere Bundesligapause in Berlin – Appell von Hoeneß

Rettig fordert die Absage der EM. In Spanien hat sich derweil der erste Profi infiziert, die NBA hat ihren dritten Fall.

An diesen Anblick dürfte man sich vorläufig gewöhnen: Das Olympiastadion in Berlin bleibt bis mindestens zum 19. April leer.

Corona-Folgen für den Sport Längere Bundesligapause in Berlin – flammender Hoeneß-Appell

Die Auswirkungen des Coronavirus auf den Sport sind dramatisch. In den wichtigsten Ligen ruht weltweit der Ball, die Räder der Formel 1 stehen still und die Verbände reagieren mit immer mehr Wettkampfabsagen auf die Pandemie. Nur die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio zeigen sich weiter unbeirrt. Die Frage ist nur, wie lange noch? Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen:

Berlin stoppt Bundesliga bis 19. April

Schon vor der Krisensitzung der DFL am Montag ist eine längere Bundesliga-Zwangspause als bis zum 2. April offenbar unausweichlich. Zumindest in Berlin kann laut eines Senatsbeschlusses bis zum 19. April wegen des Coronavirus kein Fußball gespielt werden.

Wie die Behörde am Wochenende beschloss, wird der „Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios u. ä. untersagt“. Betroffen sind auch die Spiele von Hertha BSC und Union Berlin. Welche Konsequenzen die Regelung für den Trainingsbetrieb der Clubs hat, ist noch unklar.

Ausnahmen gelten bis zum 19. April vorerst nur für Kaderathleten, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten oder Sport mit Tieren, sofern dieser dem Wohl der Tiere dient.

Hoeneß ruft im "Doppelpass" an

Uli Hoeneß hat im Lichte der Coronakrise vor überhöhten Erwartungen an die DFL-Mitgliederversammlung am Montag gewarnt. „Die Sitzung ist richtig, aber man kann da doch fast nichts beschließen, wo man nicht weiß, wie viele Fälle es diese oder nächste Woche gibt“, sagte der Ehrenpräsident von Bayern München während einer Telefonschalte im Sport1-"Doppelpass". „Wir müssen erst mal der Realität ins Auge sehen und vier Wochen lang alles auf null stellen.“

Selfies sind erst einmal Tabu: Uli Hoeneß appelliert an die Solidarität innerhalb der Gesellschaft.

Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Erst wenn die Infektionszahlen sinken würden, könne man darüber nachdenken, wann die Bundesliga zum Spielbetrieb zurückkehre, dieser ließ sich ohnehin innerhalb eine Woche organisieren. „Es kann sein, dass erst im Oktober wieder gespielt wird, das weiß doch keiner“, sagte Hoeneß. Bis dahin sei Geduld gefragt, man müsse „wieder lernen, Monopoly und Mensch-ärger-dich-nicht zu spielen.“

Andere Prognosen hält der langjährige Patron des FC Bayern für unseriös, diese seien „Schaumschlägerei“ oder „Scharlatanerie“, zudem mache eine EM im Sommer unter den gegebenen Umständen „überhaupt keinen Sinn. Ich halte es für richtig, dass der nationale Wettbewerb und die Champions League Priorität haben“, sagte Hoeneß.

Hoeneß mit flammendem Corona-Appell

Hoeneß wies darauf hin, dass für eine solche Ausnahmesituation „kein Handbuch und kein schlauer Professor“ existiere: „Wir sollten die Probleme des Fußballs wichtig nehmen, aber es gibt auch andere Menschen auf der Welt. Die Gesellschaft muss einigermaßen gesund aus der Krise herauskommen.“

Überdies sprach sich der frühere Bayern-Präsident und -Manager für eine Solidaritätswelle aus – nicht nur im Sport. „Die Großen müssen den Kleinen helfen, die Deutschen müssen den Italienern helfen und so weiter. Das ist eine einmalige Chance, sich in ganz Europa zu solidarisieren“, sagte Hoeneß, der die deutsche Politik für ihr Handeln lobte, die Verantwortlichen wie Gesundheitsminister Jens Spahn machten „ein sensationellen Job.“

Rettig fordert eine Absage der EM

Für den früheren DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig ist angesichts der Coronavirus-Krise eine Absage der Fußball-EM „zwingend“. „Es kann keine EM gespielt werden. Das wäre für mich unverständlich. Die EM muss gekippt werden, verschoben werden, was auch immer“, sagte Rettig im ZDF-„Sportstudio“. Es könne nicht sein, dass wegen nachrangigen Wettbewerbe das Brot- und Buttergeschäft in den nationalen Ligen nicht durchgeführt werden kann.

Und weiter: „Das wäre für mich ein Treppenwitz. Wir können nicht die Existenzgrundlage oder das Schwungrad des Fußballs riskieren, nur weil wir einen nachgelagerten Wettbewerb spielen wollen.“ St. Paulis ehemaliger Geschäftsführer hält eine Austragung der Bundesliga bis zum 16./17. Mai für „illusorisch“. Die Pause bis zum 2. April werde angesichts der steigenden Infektionszahlen kaum reichen.

Rettig: Diese DFL-Entscheidung war falsch

Dass die DFL lange Zeit den Spieltag am Wochenende ohne Publikum durchdrücken wollte, sei in der Nachbetrachtung eine falsche Entscheidung gewesen, sagte Rettig. „Man kann nicht die wirtschaftlichen Dinge über die Gesundheit stellen“, sagte Rettig, der aber Verständnis für die DFL-Verantwortlichen mit Blick auf die wirtschaftlichen Engpässe zeigte. „Die TV-Gelder werden in vier Tranchen gezahlt, die letzte davon im Mai. Die Vereine haben da einen Liquiditätsengpass im April. Das wird eine Nagelprobe.“

Andreas Rettig war bis September 2019 Geschäftsführer des FC St. Pauli.

Foto: Mark Sandten / HA

Rettig hält aber nichts davon, dass der Fußball nach staatlicher Hilfe ruft. „Wenn wir es nicht im deutschen Profifußball mit diesem Wachstumspotenzial und den Möglichkeiten schaffen. Wir sollten die Töpfe denen überlassen, die es notwendiger haben. Da muss sich der Fußball aus eigener Kraft helfen“, sagte er und forderte von den Spielern auf Teile ihrer Gehälter zu verzichten.

Dritter Coronavirus-Fall in der NBA

Die NBA hat ihren dritten Coronavirus-Fall. Es handelt sich dabei um einen Spieler der Detroit Pistons. Der namentlich nicht genannte Profi befindet sich bereits seit Mittwochnacht in Quarantäne. Medienberichten zufolge hat sich Flügelspieler Christian Wood (24) mit dem Coronavirus infiziert. Die Pistons haben den positiven Test an diesem Sonnabend erhalten.

Der Detroiter Spieler ist nach Center Rudy Gobert (27) und dessen Teamkollege Donovan Mitchell (23) von den Utah Jazz der dritte Coronavirus-Fall in der NBA. Die Liga hatte sich unmittelbar nach dem ersten positiven Test zu einer Pause von mindestens 30 Tagen entschieden.

Erster Spieler in Spanien mit Corona infiziert

Ezequiel Garay (r.) vom FC Valencia hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Foto: imago / Action Plus

Der argentinische Nationalspieler Ezequiel Garay vom FC Valencia ist als erster Spieler der Primera Division positiv auf die Lungenkrankheit Covid-19 getestet worden. Auch vier weitere Mitarbeiter des Clubs haben sich infiziert. Am Sonnabend waren zwei Mitglieder des Mitarbeiterstabes des Erstligisten Deportivo Alaves ebenfalls positiv getestet worden. Auch beim Geschäftsführer des Erstligisten CD Leganes, Martin Ortega, war das Coronavirus festgestellt worden.

Trainingsverbot für ganz Österreich

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat für das ganze Land eine Einstellung des Trainingsbetriebs angeordnet. Die drastische Maßnahme sei „in Abstimmung mit der Bundesliga und den Landesverbänden“ erfolgt, teilte der Verband mit. Die Ausbreitung des Coronavirus habe zu „dramatischen Entwicklungen“ geführt.

„Der Fußball ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit wir alle gemeinsam diese Krise meistern“, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner. „Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Bleiben Sie zu Hause, wenn es möglich ist!“ Österreich hatte am Donnerstag den gesamten Spielbetrieb „bis auf Weiteres“ eingestellt.

Verantwortliche halten an Olympia-Zeitplan fest

Im Umgang mit dem Coronavirus vollzieht das IOC weiter einen Eiertanz. „Wir arbeiten mit vollem Engagement auf den Erfolg der Olympischen Spiele mit der Eröffnungsfeier am 24. Juli hin“, betonte Präsident Thomas Bach, schränkte aber immerhin ein: „Wir werden dem Rat der Weltgesundheitsorganisation folgen.“ Vorerst ist nicht mal das Olympische Feuer besonders weit gekommen: Nur einen Tag nach der Entzündung im Heiligen Hain von Olympia musste der Fackellauf durch Griechenland wegen des Coronavirus komplett abgesagt werden.