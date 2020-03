Bundesliga berät über Einstellung des Spielbetriebs

Hamburg. Das Coronavirus hat den Sport weltweit erfasst. Immer mehr Profis und Offizielle sind mit dem neuartigen Sars-CoV-2 infiziert oder bereits an Covid-19 erkrankt. Der Fußball in Europa steht vor einer Generalabsage, die Formel 1 hat ihren Saisonstart schon verschoben.

Die wichtigsten Entwicklungen am Freitag im Überblick:

Coronavirus: Bundesliga berät über Absage

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) entscheidet am Freitag über eine sofortige Einstellung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga wegen der grassierenden Corona-Pandemie. Wie die „Rheinische Post“ aus Vereinskreisen erfuhr, beraten Ligaverband und Vereine über eine Absage.

Damit würde schon der aktuelle Spieltag, der ohnehin komplett ohne Fans im Stadion stattfinden sollte, ausfallen. Eine Entscheidung soll demnach am Freitagnachmittag fallen. Den 26. Spieltag sollen eigentlich am Freitagabend (20.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn eröffnen.

Coronavirus: Formel-1-Sportchef Brawn will abgesagte Rennen nachholen

Nach Ansicht von Formel-1-Sportchef Ross Brawn ist der Saisonauftakt in der Königsklasse des Motorsports wegen der Coronavirus-Krise nur schwer absehbar. „Wir haben Pläne, die Saison wieder aufzubauen, und wir versuchen, so viele der verlorenen Rennen wie wir nur können unterzubringen“, erklärte der frühere Technikchef bei Michael Schumachers Ferrari-Team.

Brawn war auch maßgeblich in die Absage des Australien-Rennens am Sonntag involviert. Zuvor war schon der Große Preis von China am 19. April verschoben worden.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus und der Beschränkung für Massenveranstaltungen auch in Europa erscheint sogar erst der Grand Prix in Aserbaidschan am 7. Juni in Baku als möglicher Saisonstart. Die Menschen müssten nun „einige Toleranz“ zeigen, was den Aufbau dieser Formel-1-Saison betreffe.

Coronavirus: Arsenal in Quarantäne – auch Chelsea-Profi infiziert

Chelseas Mittelfeldspieler Callum Hudson-Odoi ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Foto: GLYN KIRK / AFP

Prominente Coronafälle im englischen Fußball: Nach Teammanager Mikel Arteta (37) vom Premier-League-Club FC Arsenal ist auch Nationalspieler Callum Hudson-Odoi (19) vom Lokalrivalen FC Chelsea sind positiv auf das neue Virus Sars-Cov-2 getestet worden. Das gaben die beiden Londoner Clubs bekannt.

Bei Arsenal werde nun der gesamte Trainerstab und der Profikader um die 2014er-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi sowie Torwart Bernd Leno in Quarantäne gebracht. Das Gleiche gelte beim Stadtrivalen Chelsea, für den unter anderem der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger aktiv ist. Teile der Trainingszentren werden vorübergehend geschlossen und sollen desinfiziert werden.

Arsenal erklärte weiterhin, die geplanten kommenden Spiele nicht auszutragen. Am Sonnabend hätte der Club eigentlich bei Brighton and Hove Albion spielen sollen, die Partie wurde mittlerweile verschoben. Auch Hudson-Odoi gehe es trotz der Erkrankung „gut“, teilte Chelsea mit, er freue sich, so bald wie möglich auf den Trainingsplatz zurückkehren zu können.

Manchester-City-Profi zur Sicherheit in Quarantäne

Manchester City teilte mit, dass sich ein Profi des Teams von Pep Guardiola in Quarantäne befindet, nachdem ein Mitglied seiner Familie Symptome aufwies. City nannte den Namen des Spielers nicht, englische Medien berichten, dass es sich um den Franzosen Benjamin Mendy handeln soll.

Die Premier League kündigte umgehend ein Notfall-Treffen mit allen Clubs an, das am Freitag stattfinden soll. Dabei soll es um die Ansetzungen an den kommenden Spieltagen gehen.

Coronavirus: Berliner Halbmarathon mit 34.000 Teilnehmern abgesagt

Der Berliner Halbmarathon findet aufgrund der Ausweitung der Coronavirus-Krise am 5. April nicht statt. Über diesen Schritt informierten die Veranstalter auf ihrer Homepage. „Wir sind, wie alle Beteiligten, enttäuscht über die Absage – aber dennoch sehr verständnisvoll“, hieß es. Am ersten April-Wochenende stand die 40. Jubiläums-Veranstaltung des Laufevents mit rund 34 000 Teilnehmern auf den Straßen der Hauptstadt auf dem Programm. Der Lauf über 21,095 Kilometer gehört zu den größten Halbmarathons der Welt und war auch 2020 genau wie bereits in den Vorjahren seit Wochen ausgebucht.

„Gemeinsam mit Sportlern aus über 100 Nationen wollten wir als der veranstaltende SCC Berlin ein Lauf-Fest auf den Straßen Berlins feiern“, hieß es in einer Mitteilung. Ob das Event zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden kann und in welcher Form die Teilnehmer entschädigt werden, ist derzeit noch offen. „Die Aufarbeitung dieser äußerst komplexen Situation mit zahlreichen Fragestellungen und die Prüfung weiterer Optionen, bei der eine große Anzahl Beteiligter involviert ist, wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, hieß es.

Der für Ende April geplante Hamburg-Marathon war bereits am Mitttwoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Olympia-Absage? Japans Ministerpräsident kontert Trump

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zu einer Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio abgelehnt. Trotz der Coronavirus-Pandemie seien die Vorbereitungen für die Sommerspiele in Japans Hauptstadt weiter im Plan, sagte Abe einem Sprecher zufolge Trump in einem Telefonat am Freitag. Trump hatte zuvor in einer Medienrunde im Weißen Haus zu den Olympischen Spielen gesagt: „Vielleicht, aber das ist nur meine Meinung, verschieben sie sie um ein Jahr. Vielleicht ist das auch nicht möglich.“

Die Sommerspiele sollen vom 24. Juli bis zum 9. August stattfinden. Abe habe dem US-Präsidenten in dem Gespräch von den Bemühungen Japans berichtet, Olympia wie geplant zu veranstalten, teilte ein Sprecher mit. Beide Regierungschefs hätten dafür eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Nach den Sommerspielen sollen am 25. August die Paralympics in Tokio beginnen. Zuletzt waren weltweit Sportveranstaltungen aufgrund der Ausbreitung von Sars-CoV-2 abgesagt oder verschoben worden.

Japans Olympiaministerin Seiko Hashimoto bekräftigte, weder das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch die Organisatoren in Tokio würden eine Absage oder Verschiebung der Sommerspiele in Betracht ziehen.

Golf: Players Championship nach einer Runde abgebrochen

Die US-PGA-Tour der Profigolfer hat die Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach der Auftaktrunde abgebrochen. „Mit Bedauern kündigen wir die Absage der Players Championship an“, sagte ein Sprecher der Tour. Den Spielern wurde der Abbruch mit einer sich „rapide verändernden Situation“ erklärt.

Auch die US-Turniere in den kommenden drei Wochen wurden abgesagt, das US-Masters in Augusta soll ab dem 8. April allerdings wie geplant stattfinden. Zunächst waren die Organisatoren davon ausgegangen, die Turniere ohne Zuschauer abhalten zu können. „Wir haben alles getan, um unseren Spielern ein sicheres Umfeld zu ermöglichen, damit wir das Turnier fortsetzen können. Aber an diesem Punkt - weil die Situation sich so schnell ändert - ist es richtig, unseren Spielern und Fans eine Pause zu gönnen“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Am Donnerstag hatte bereits die US-Tour der Profigolferinnen die kommenden drei Veranstaltungen abgesagt. Die Turniere sollen in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Nach positiven Corona-Tests: NBA macht "mindestens 30 Tage" Pause

Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie will die NBA mindestens einen Monat pausieren. Diesen Zeitraum nannte der Chef der stärksten Basketball-Liga der Welt, Adam Silver. Die Pause werde „wahrscheinlich mindestens 30 Tage dauern“, kündigte er am Freitag in einem Brief an die Fans an. Dies entspricht in etwa dem Rest der regulären Saison, die bis zum 15. April angesetzt ist. Ab dem 18. April stünden normalerweise die Playoffs an, die Finalspiele sollten am 4. Juni beginnen.

Die NBA hatte sich nach einem positiven Covid-19-Test bei Utahs Center Rudy Gobert für eine Unterbrechung der Saison entschieden. Neben Gobert wurde auch sein Jazz-Teamkollege Donovan Mitchell positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Coronavirus-Krise: Curling-WM abgesagt

Auch die ab Sonnabend in Prince George (Kanada) geplanten Curling-Weltmeisterschaften sind am Donnerstag wegen der Folgen des Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Weltverband mit. Der Ausfall der Titelkämpfe wird auch Auswirkungen auf das Qualifikationsprozedere für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking haben.

Eine Entscheidung über die WM der Männer, die vom 28. März bis 5. April in Glasgow stattfinden sollen, wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, hieß es vom Weltverband.

Coronavirus: Spiele der Copa Libertadores ausgesetzt

Südamerikas Fußballverband Conmebol hat wegen des neuen Coronavirus die anstehenden Spiele der Copa Libertadores verschoben. Der brasilianische Klassiker zwischen Grêmio und Internacional Porto Alegre und mehrere andere Partien am Donnerstag sollten jedoch noch stattfinden.

Die Conmebol gab die zunächst vorübergehende Unterbrechung zwischen dem 15. und 21. März auf Twitter bekannt. Die Justierung des Turnierkalenders werde in den kommenden Wochen vorgenommen, hieß es in der Erklärung.

Coronavirus: Volleyball-Bundesligasaison endet vorzeitig

Die Berlin Volleys können ihren Meistertitel in diesem Jahr nicht verteidigen. „Die Volleyball Bundesliga (VBL) reagiert auf die sich rasant verändernde Situation rund um die Vorkehrungen zur Eindämmung des Coronavirus“, heißt es in einer Erklärung vom Donnerstagabend. Nach intensivem Austausch mit allen Bundesligisten traf der VBL-Vorstand die Entscheidung, die Spielzeit der 1. Bundesliga der Frauen und Männer mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Ursprünglich sollte die Hauptrunde noch mit Geisterspielen ohne Zuschauer abgeschlossen werden.

Damit wird es in der Saison 2019/20 erstmals in der Bundesliga-Historie keine Meister geben. Zudem muss kein Team aus der 1. Liga absteigen. Über die Vergabe der Startplätze im Europapokal soll nun gemeinsam mit dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) entscheiden werden. „Durch den sofortigen Abbruch werden zusätzliche Reisen und damit verbundene erhöhte Risiken der Ansteckung im Sinne der Gesundheit der Spielerinnen und Spieler vermieden“, erklärte die Volleyball-Bundesliga.

Gislason-Debüt fällt aus: Handballländerspiel abgesagt

Das Debüt von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist kurzfristig geplatzt. Das für Freitagabend angesetzte Länderspiel zwischen der DHB-Auswahl und der Niederlande in Magdeburg wurde wegen der Coronakrise abgesagt. Zuvor hatte der niederländische Verband auf Anweisung des Ministeriums für Gesundheit und Umwelt den gesamten Spielbetrieb und damit auch die Aktivitäten der Nationalmannschaft ausgesetzt.

Ursprünglich hätte die Partie vor leeren Rängen stattfinden sollen. Doch daraus wird nun nichts. Für den Nachfolger des nach der EM gefeuerten Christian Prokop wäre die Partie ein wichtiger Prüfstein vor dem anstehenden Olympia-Qualifikationsturnier (17. bis 19. April) in Berlin gewesen – wenn es denn stattfindet.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen