Coronavirus: Gladbach gegen Köln wird ein Geisterspiel

Der deutsche Fußball und die Behörden tun sich schwer, eine einheitliche Linie im Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus zu finden. Dabei ist die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern offensiver abzusagen, eigentlich klar. Am heutigen Dienstag müssen Entscheidungen her. Das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln findet schon mal ohne Zuschauer statt. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen:

Gladbach gegen Köln wird ein Geisterspiel

Das Nachholderby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln wird am Mittwoch ohne Fans stattfinden. Grund dafür ist die rasante Entwicklung des Coronavirus. Die Stadt folgt damit den Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen, das der Forderung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nachkommen will, Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen.

Damit ist das erste Geisterspiel in der Bundesliga perfekt. Zuvor hatten nur Spiele der Zweiten Liga ohne Zuschauer stattgefunden. Das Rheinderby sollte ursprünglich am 9. Februar angepiffen werden, wurde aber wegen des Sturmtiefs „Sabine“ verschoben. „Wir bedauern es sehr, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist, folgen aber selbstverständlich den Vorgaben des Landes, das sich diese Entscheidung sicher nicht leicht gemacht hat“, sagte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU).

Um 13:00 Uhr gibt es die Pressekonferenz zu #BMGKOE. Geschäftsführer Stephan Schippers wird neben Sportdirektor Max Eberl und Cheftrainer Marco Rose auf dem Podium Platz nehmen und sich zur Austragung des Rhein-Derbys äußern. pic.twitter.com/625UqhcQXb — Borussia (@borussia) March 10, 2020

Gegen Basel: Bekommt Frankfurt zwei Heimspiele?

Nach der Absage des Europa-League-Rückspiels zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt in der Schweiz könnten die beiden Vereine nun auch zweimal in Frankfurt gegeneinander spielen. Dies nannte Eintracht-Sprecher Jan-Martin Strasheim ausdrücklich als Option. Wegen des Coronavirus' hatte die Kantonspolizei Basel-Stadt eine Austragung am 19. März in Basel verboten.

Für das Hinspiel an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) in der Frankfurter Arena rechnet die Eintracht derzeit nicht mit Einschränkungen. „Gegenwärtig gibt es seitens des Gesundheitsamts keinen Grund, das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen“, teilte Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann mit.

Coronavirus: Barça vs. Neapel ohne Publikum

Nach Paris gegen den BVB findet nun das nächste Achtelfinal-Rückspiel der Champions League vor leeren Rängen statt. Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel wird am Mittwoch nächster Woche im Camp Nou ohne Publikum ausgetragen werden. Das Hinspiel in Italien endete 1:1.

Neuseeland sagt Hockey-Spiele in Hamburg ab

Der Ausbruch des Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf die Heimspiele der deutschen Hockey-Nationalteams in Hamburg. Die für 28. und 29. März auf der Anlage des Uhlenhorster HC geplanten Pro-League-Duelle der Damen und Herren gegen Neuseeland können nicht stattfinden, nachdem der neuseeländische Verband am Montagabend die Europareisen seiner Teams absagte.

Ursprünglich war geplant, dass die deutschen Mannschaften je zweimal gegen die „Black Sticks“ antreten. Ob die Partien zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können, ist noch unklar. Die Spiele der Damen und Herren gegen Belgien am 26. März, ebenfalls auf der UHC-Anlage am Wesselblek, sind aktuell nicht gefährdet.

US-Ligen: Die Kabine bleibt zu

Die großen nordamerikanischen Sportligen haben erste weitreichende Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Epidemie beschlossen. In einem gemeinsamen Statement teilten die Eishockey-Profiliga NHL, die Basketball-Liga NBA, die Baseball-Profiliga MLB sowie die Fußball-Liga MLS mit, dass die Umkleideräume der Teams sowie die Clubhäuser ab sofort nur noch für Spieler und notwendiges Personal zugänglich sind. Diese Regelung gelte bis auf Weiteres.

Im US-Sport ist es normalerweise gängige Praxis, dass Journalisten in die Kabinen dürfen und dort Interviews mit den Spielern führen. Aufgrund der Ansteckungsgefahr sind Interviews ab sofort aber nur noch an „festgelegten Stellen außerhalb der Umkleidekabinen“ gestattet.

Coronavirus: 1. FC Köln stoppt Ticketverkauf

Im Zuge der anhaltenden Diskussion um mögliche Geisterspiele aufgrund des Coronavirus hat der 1. FC Köln den Ticketverkauf für alle kommenden Heimspiele gestoppt. Der für Dienstag geplante Mitgliedervorverkauf für die Partie gegen RB Leipzig (11. April) wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuvor hatten bereits weitere Vereine, wie auch der HSV, den Ticketverkauf wegen der Pandemie gestoppt.

Geisterspiele? HSV-Supporters-Chef kritisiert ausstehende Entscheidung:

#Geisterspiele: Entscheidet euch jetzt! @DFB @DFL_Official Zu Fußballspielen reisen nicht nur Leute aus der Region an. Da hängen schnell Kosten für Anreise, Hotel etc. dran. Je schneller Planungssicherheit herrscht, desto besser für alle beteiligten. — Timo (@MoinMoinTimo) March 10, 2020

Formel 1 will Quarantänestellen einrichten

Wegen des Coronavirus' will die Formel 1 auch Quarantänestellen einrichten. Diese würden von den Veranstaltern der jeweiligen Rennen für Verdachtsfälle geschaffen. Zu dem vorgestellten Maßnahmenkatalog gehören auch Expertenteams, die an Flughäfen, Transitzonen und Rennstrecken eingesetzt werden. Sie sollen unter anderem bei der Diagnose von Verdachtsfällen mithelfen.

Die Formel 1 veranstaltet am 15. März in Melbourne ihren Auftakt-Grand-Prix. Das Wochenende soll trotz der Krise durch das Coronavirus wie geplant mit Zuschauern stattfinden. Der für den 19. April geplante Grand Prix von China wurde schon verschoben. Die Formel 1 steht nach eigenen Angaben in „konstantem Austausch“ mit den Gesundheitsbehörden und versucht, „angemessene Schritte“ zu unternehmen, um „Risiken zu minimieren“.