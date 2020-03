Gladbachs Bensebaini: Können es mit BVB und Bayern aufnehmen

Mönchengladbachs Ramy Bensebaini geht selbstbewusst in die entscheidende Saisonphase.

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbachs Linksverteidiger Ramy Bensebaini blickt dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Abend (18.30 Uhr/Sky) selbstbewusst entgegen.

"Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch gegen Mannschaften wie Bayern oder Dortmund zu gewinnen. Wir können es mit ihnen aufnehmen, auch wenn diese Clubs uns auf eine ganze Saison gesehen sicher noch sehr, sehr viel voraushaben", sagte der algerische Fußball-Profi in einem Interview des "Sportbuzzer".

Den zweiten Platz nach der Vorrunde habe Gladbach "ja nicht zufällig" innegehabt, sagte der 24-Jährige und ergänzte: "Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir Erster werden oder in die Champions League kommen wollen. Ich habe meine Ziele, möchte natürlich europäisch spielen. Ich halte jedoch mehr davon, immer das nächste Spiel zu gewinnen. So gewinnt man dann auch Titel." Mit einem Sieg könnten die Gladbacher den BVB in der Tabelle der Fußball-Bundesliga überholen.

Bensebaini war im Sommer von Stade Rennes nach Mönchengladbach gewechselt. Beim 2:1-Sieg gegen die Bayern am 7. Dezember erzielte er beide Treffer. "Ich hatte gar nicht die Zeit, alle Nachrichten, die ich bekommen habe, zu lesen. In dem Ausmaß habe ich das bislang nur nach unserem Sieg beim Afrikacup erlebt", erzählte Bensebaini.