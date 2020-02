Timo Werner zu Jürgen Klopp nach Liverpool?

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 12. Februar 2020:

Video-Protest: Dynamo-Anwalt blitzt beim DFB ab

Nach dem Einspruch von Dynamo Dresden gegen die Wertung der 2:3-Niederlage gegen Darmstadt 98 hat der Anwalt des Zweitligisten Stellung bezogen. Christian Quirling sieht bei der Aberkennung des 3:3 eine Fehlerkette.

"Ich vermute einen Regelverstoß des Video-Assistenten durch seinen Eingriff, der sich fortsetzt in einem Regelverstoß des Schiedsrichters, diese unverwertbaren Informationen zu gebrauchen“, sagte Quirling der Sächsischen Zeitung. Laut des Rechtsanwalts hätte der Video-Assistent nicht eingreifen dürfen, da keine strittige Situation vorlag.

Dresdens Angreifer Patrick Schmidt jubelte gegen Darmstadt vergeblich.

Foto: Imago/Steffen Kuttner

Dresden hatte am Montag Einspruch gegen die Wertung eingelegt, weil der Ausgleich von Patrick Schmidt in der 72. Minute nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt worden war. Um seine Argumente zu untermauern, wollte Quirling den Funkverkehr zwischen Schiedsrichter Michael Bacher und Videoschiedsrichter Florian Badstübner hören.

"Meinen Antrag, mir diese Audio-Aufzeichnung zuzusenden, hat der DFB abgelehnt mit der Begründung, es sei irrelevant, weil im Endeffekt nur der Schiedsrichter entscheide“, sagte Quirling. Zu den Erfolgsaussichten meinte der Anwalt, man gehe "nicht mit aussichtslosen Karten in den Prozess“.

BVB bangt um Can und Jung-Papa Hakimi

Borussia Dortmund bangt vor dem wegweisenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) um den Einsatz von Achraf Hakimi und Emre Can.

Hakimi fehlte am Mittwoch aus persönlichen Gründen. Der 21-Jährige befindet sich in Spanien bei seiner Lebensgefährtin, das Paar erwartet sein erstes Kind. Ob Hakimi am Freitag zum Einsatz kommt, soll kurzfristig entschieden werden. Can hingegen trainierte individuell.

Gegen die Eintracht definitiv nicht zur Verfügung stehen Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung), Julian Brandt (Außenbandanriss im Sprunggelenk) und Thomas Delaney (Aufbautraining nach Knieproblemen).

Timo Werner zu Jürgen Klopp nach Liverpool?

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben offenbar ihr Werben um den deutschen Nationalspieler Timo Werner intensiviert. Der Champions-League-Sieger habe sein Interesse bei dem Stürmer von RB Leipzig hinterlegt, wie die "Sport Bild" berichtet. Der 23 Jahre alte Werner kann sich demnach einen Wechsel in die Premier League grundsätzlich vorstellen.

Timo Werner könnte möglicherweise zu Liverpool und Jürgen Klopp wechseln.

Foto: ActionPictures

Werner hatte zuletzt dem "Kicker" gesagt, er halte einen Wechsel ins Ausland für denkbar und hatte dabei auch die Premier League gelobt. Der Torjäger hatte seinen Vertrag bei RB Leipzig erst im vergangenen August bis Juni 2023 verlängert. Zuvor war über einen möglichen Wechsel des Stürmers zum FC Bayern spekuliert worden, auch Liverpool und Atlético Madrid sollen zu den Interessenten gehört haben.

Auch Werners Teamkollege Dayot Upamecano kann sich nach Informationen der "Bild" einen Wechsel nach England vorstellen. RB-Sportdirektor Markus Krösche hält aber auch eine Vertragsverlängerung mit dem 21 Jahre alten Innenverteidiger weiter für möglich. "Ich denke auch, dass wir gegenseitig wissen, was wir aneinander haben – wie es mittelfristig weiter geht, wird die Zeit zeigen", sagte Krösche. Aufgrund einer Klausel kann Upamecano Leipzig im Sommer für 60 Millionen Euro ein Jahr vor Vertragsende verlassen.

Ailton hat Angst um Werder Bremen

Werder Bremens früherer Torjäger Ailton sorgt sich um den abstiegsbedrohten Bundesligisten. "Wenn ich die Tabelle sehe, habe ich Angst“, sagte der 46-Jährige der „Sport Bild“ (Mittwoch). "In den letzten vier Jahren hatten wir dreimal Abstiegskampf. Vielleicht ist das Glück irgendwann aufgebraucht.“ Werder liegt derzeit auf dem vorletzten Platz und hat vier Punkte Rückstand auf Rang 15, der die Rettung garantieren würde.

Ailton, der aktuell in den USA lebt, kündigte an, noch in diesem Jahr nach Bremen zurückzukehren. "Meine Frau Rosseli und ich wollen 2020 komplett zurückkehren. Deutschland ist mein Land!“ Der Brasilianer hatte zwischen 1998 und 2004 bei den Norddeutschen gespielt, war einmal Meister sowie zweimal DFB-Pokalsieger mit dem Club geworden und hatte sich 2004 die Torjägerkanone gesichert.

Boateng könnte sich DFB-Rückkehr vorstellen

Jerome Boateng ist offen für eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft, rechnet aber nicht mit einer Rückholaktion von Joachim Löw. "Ich glaube, dass sich der Bundestrainer sehr klar geäußert hat, dass er mit jungen Spielern zur EM fahren will. Das muss man respektieren, das ist seine Linie“, sagte Boateng im SID-Interview: "Aber man weiß nie im Fußball: Wenn es irgendwann eine Chance gibt, bin ich nicht abgeneigt.“

Bayern-Profi Boateng war von Löw vor rund einem Jahr wie Thomas Müller und Mats Hummels aussortiert worden. Böses Blut zwischen ihm und Löw gibt es deshalb aber „überhaupt nicht“, betonte der 31-Jährige. „Ich habe mich mit dem Bundestrainer ausgesprochen. Ich schätze ihn absolut als Mensch und Trainer. Wir hatten miteinander sehr viel Erfolg in der Nationalmannschaft, und ich habe mich als Spieler unter ihm weiterentwickelt. Deshalb ist da alles in Ordnung.“

Als deutschen EM-Abwehrchef nach dem Kreuzbandriss seines Klubkollegen Niklas Süle empfiehlt Boateng dem Bundestrainer Antonio Rüdiger. „Toni ist der Abwehrchef bei Chelsea, hat sich toll entwickelt, wird immer stärker. Ich glaube, er ist für Jogi ein ganz wichtiger Spieler, der diese Rolle ausfüllen kann“, sagte er.

Boateng hat sich in München nach schweren Monaten wieder einen Stammplatz erkämpft und überzeugt wieder mit Leistung. Als Schlüssel dafür sieht er neben Extraschichten vor allem Hansi Flick. Jeder Bayern-Profi sei „begeistert“ vom neuen Trainer, „von seiner Art, wie er mit den Spielern umgeht, wie er ihnen Vertrauen schenkt (...). Hansi ist da in erster Linie Mensch. Ich würde ihn in dieser Hinsicht mit Jogi Löw oder Jupp Heynckes vergleichen.“

Schürrle hatte Angst um seine Frau

Weltmeister André Schürrle hat die Geburt seiner neun Monate alten Tochter Kaia als dramatisch in Erinnerung. Seine Ehefrau Anna habe ihr erstes Kind per Hausgeburt zur Welt bringen wollen, berichtete der 29-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch.

Nachdem das Model 60 Stunden in den Wehen gelegen hatte, fuhr Schürrle sie doch in die Klinik. "Ich hatte Angst um Anna", sagte der mittlerweile bei Spartak Moskau in Russland spielende Fußballer.

Seine Frau und Tochter leben demnach jetzt in Berlin, weshalb er pendeln muss. "Jetzt ist es in Moskau extrem kalt – deshalb sind die beiden jetzt in Berlin, und ich versuche, ein Mal pro Woche zu kommen.“ Vor allem die Abschiede seien hart. "Für mich ist es eine schwere Situation“, sagte Schürrle.

Däbritz freut sich auf Jones bei "Let's Dance"

Nationalspielerin Sara Däbritz schaut mit Vorfreude auf die Teilnahme von Steffi Jones an der RTL-Show "Let's Dance" und traut der früheren Bundestrainerin dabei einiges zu.

Sara Däbritz (l.) und die damalige Bundestrainerin Steffi Jones bei der EM 2017.

Foto: Picture Alliance

"Ich finde es richtig gut, dass sie da mitmacht. Ich bin gespannt, wie weit sie kommt, und werde es, wann immer das in Paris möglich ist, im Fernsehen verfolgen“, sagte Däbritz der Deutschen Presse-Agentur: "Ich glaube aus der Erinnerung, dass sie ganz gut tanzen kann. Sie wird es wahrscheinlich sogar richtig gut können, sonst würde sie da nicht mitmachen. Steffi ist sehr ehrgeizig.“

Die 24 Jahre alte Däbritz spielt seit Beginn dieser Saison bei Paris Saint-Germain, fällt derzeit allerdings wegen eines Kreuzbandrisses aus. Jones (47) war von 2016 bis 2018 Bundestrainerin und nimmt ab dem 21. Februar an der 13. Staffel von "Let's Dance" teil.

Merkel und van Almsick in Hoffenheim-Doku

Die TSG Hoffenheim präsentiert in einem Dokumentarfilm seine umfassenden Aktivitäten in den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Das von Filmmacher Klaus Veltman produzierte halbstündige Werk "Der ökologische Bundesligist“ ist am Mittwoch um 19 Uhr erstmals auf der TSG-Homepage achtzehn99.de und auf den Social-Media-Kanälen der Kraichgauer zu sehen.

In der aufwändigen Produktion kommen neben Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner und Torhüter Oliver Baumann unter anderem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die frühere Schwimm-Weltmeisterin Franziska van Almsick zu Wort. "Wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, können wir so viel tun. Mich ärgert, dass alle die Welt retten wollen. Aber seinen eigenen Vorgarten zu retten, das wäre der erste Schritt, und da müssen wir anfangen“, sagte van Almsick.

„Das Ziel unseres Teams war es, das eher abstrakte Thema Nachhaltigkeit und Ökologie auch ohne die Leichtigkeit des Sports anschaulich darzustellen und eine Botschaft zu transportieren, die aber nicht belehrend, anmaßend oder gar missionarisch daherkommen soll“, erklärte TSG-Kommunikationsdirektor Christian Frommert.