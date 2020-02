Hertha BSC: Jürgen Klinsmann verkündet Rücktritt auf eigene Faust

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 11. Februar 2020:

Jürgen Klinsmann erklärt Hertha-Rücktritt

Jürgen Klinsmann ist offenbar nach nicht einmal drei Monaten als Trainer von Hertha BSC zurückgetreten. Am Dienstag wurde auf der verifizierten Facebook-Seite des 55-Jährigen eine entsprechende persönliche Erklärung gepostet. Klinsmanns Berater Roland Eitel bestätigte kurz darauf den Schritt seines Klienten.

Als Cheftrainer benötige er "das Vertrauen der handelnden Personen", heißt es in der Stellungnahme. "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden."

Jürgen Klinsmann will bei Hertha BSC offenbar nur noch im Aufsichtsrat agieren.

Foto: Imago/Contrast

Deshalb sei er "nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen." Laut Bild-Zeitung soll sich Klinsmann bereits bei den Spielern verabschiedet haben.

Der ehemalige Bundestrainer hatte Hertha am 27. November überraschend als Trainer übernommen und mit einem Punkteschnitt von 1,20 zumindest ein Stück weiter weg vom Relegationsplatz geführt. Nach der 1:3-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Mainz 05 war die Kritik an Klinsmann allerdings wieder lauter geworden.

Werder-Strohhalm: Ab ins Trainingslager?

Um den Zusammenhalt im Abstiegskampf zu stärken denkt Werder Bremen vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonnabend über ein Kurz-Trainingslager nach.

Findet sich rechtzeitig ein passendes Hotel mit Trainingsmöglichkeiten, könnte sich der Bremer Tross bereits ab Mitte der Woche zurückziehen, um sich voll konzentriert auf die Partie beim Tabellenzweiten vorzubereiten.

Trainer Florian Kohfeldt und Geschäftsführer Frank Baumann hatten bereits nach dem ernüchternden 0:2 gegen den 1. FC Union Berlin am Sonnabend angekündigt, dass sie die Spieler nun verstärkt in die Pflicht nehmen wollen.

Kohfeldt hatte nach der siebten Heimniederlage der Saison und dem Abrutschen auf den 17. Tabellenplatz beklagt, die Profis würden sich nicht genug mit den bevorstehenden Aufgaben beschäftigen.

Wolfsburg: Schmadtke stärkt Trainer Glasner

Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke hat Trainer Oliver Glasner trotz der zuletzt dürftigen Auftritte des VfL den Rücken gestärkt. "Es gibt bei uns keine Trainerdiskussion“, sagte der 55-Jährige dem Sportbuzzer.

"Wir müssen gemeinschaftlich versuchen, dieser Mannschaft eine Identität, ein Profil und Performance-Möglichkeiten zu geben, damit sie wieder Spiele gewinnen kann.“

Die ambitionierten Wolfsburger haben aus den bisherigen vier Partien nach der Winterpause nur vier Punkte geholt und stehen in der Fußball-Bundesliga auf Rang zehn. Der Rückstand auf die anvisierten Europapokalplätze beträgt sieben Punkte.

Die letzten Auftritte vor Weihnachten hatten noch vielversprechend ausgesehen. "Es sieht ein wenig danach aus, als ob wir es uns zu gemütlich angerichtet haben“, sagte Schmadtke.

Er habe im Trainingslager bewusst darauf hingewiesen, "dass 28 Punkte in der Rückrunde nicht für Europa reichen werden, sondern dass wir in der Rückrunde ein richtiges Brett hinlegen müssen, um erneut international spielen zu können. Ich habe das gesagt, damit sich eben keiner ausruht, sondern weiß, was es bedeutet, was wir vorhaben. Aber das scheint nicht angekommen zu sein.“ Ihr nächstes Spiel bestreiten die Niedersachsen am Sonnabend bei 1899 Hoffenheim.

DFB-Pokal: Drei von vier Spielen im Free-TV

Das Topspiel des Viertelfinals im DFB-Pokal zwischen Schalke 04 und Rekordsieger Bayern München sowie das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen werden live in der ARD übertragen. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Die Partie in Gelsenkirchen findet am 3. März um 20.45 Uhr statt, in Frankfurt erfolgt 24 Stunden später am 4. März der Anstoß.

Die dritte im Free-TV übertragene Partie wird das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin am 4. März um 18.30 Uhr sein. Dieses Duell zeigt Sport1 live.

Die vierte Partie zwischen dem Regionalligisten 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf wird wie auch alle anderen Spiele vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Aufgrund des Umbaus des Ludwigsparkstadions in Saarbrücken weichen die Saarländer wie in den Runden zuvor ins Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen aus.

Die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal Dienstag, 3. März 2020 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf (18.30/Sky) Schalke 04 - Bayern München (20.45/ARD und Sky) 1 von 2

Mittwoch, 4. März 2020 Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin (18.30/Sport1 und Sky) Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (20.45/ARD und Sky) 2 von 2

Pele soll unter Depressionen leiden

Das brasilianische Fußballidol Pele leidet nach Angaben seines Sohnes unter Depressionen und verlässt kaum noch das Haus. Der 79-Jährige sei "ziemlich zerbrechlich, was seine Mobilität angeht", und dies habe ihn in eine "Art Depression" versetzt, berichtete der Sohn Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento in einem am Montag auf der Website Globoesporte.com veröffentlichten Interview.

Pele, hier im vergangenen November, gilt als einer der besten Fußballer der Geschichte.

Foto: Imago/Agencia EFE

"Er hat sich einer Hüfttransplantation unterzogen und die Rehabilitation ist nicht ideal verlaufen", berichtete Edinho. Seither sei Pele auf eine Gehhilfe angewiesen. Er empfinde deshalb "Scham“ und wolle nicht hinausgehen, sagte der Sohn. Sein Vater lebe inzwischen "sehr zurückgezogen“.

Pelés Gesundheit gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Zeitweise saß er auch im Rollstuhl. Im vergangenen Jahr wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

Lesen Sie auch:

Der einstige Stürmer mit dem bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. Als einziger Spieler gewann Pele drei Fußball-Weltmeisterschaften (1958, 1962 und 1970).

"Er ist der König, er war schon immer eine so imposante Figur, und heute kann er nicht mehr richtig gehen", erzählte Peles Sohn in dem aktuellen Interview.

Freund: Favres BVB-Philosophie ist deplatziert

Sportvorstand Rouven Schröder vom FSV Mainz 05 hat Borussia Dortmund dazu geraten, nicht alle Trainer mit Jürgen Klopp zu vergleichen. "Ich glaube, dass da Jürgen Klopp immer noch eine Rolle spielt, der den Verein über all die Jahre verzaubert hat. Er war die perfekte Lösung, aber die wird es in der Form nicht mehr geben“, sagte Schröder in der Sendung "100% Bundesliga – Fußball bei Nitro".

Der 44-Jährige bezeichnete den in der Kritik stehenden Lucien Favre als "sehr, sehr guten Trainer“. Im Gegensatz zu Klopp sei der Schweizer aber "ein ganz anderer, eigener Trainer, ein ganz anderer Charakter“.

Der ehemalige BVB-Profi Steffen Freund bezweifelt aber, ob Favres Philosophie zum achtmaligen deutschen Meister passt. "Lucien Favre ist nicht der Trainer, der unbedingt offensiv Fußball zelebrieren möchte, sondern eigentlich aus einer defensiven Kompaktheit schnelles Umschaltspiel umsetzt. Aber in Dortmund geht das nicht“, sagte Freund. Für Favre sei es daher schwer, "das Gesamtpaket unter einen Hut zu bringen“.

Nach dem Pokal-Aus bei Werder Bremen (2:3) und der Niederlage bei Bayer Leverkusen (3:4) steht Favre wie schon teilweise in der Hinrunde unter Druck. Der BVB bekommt seine Abwehrschwäche nicht in den Griff. Schröder macht dafür allerdings die Profis verantwortlich: "Ich denke, dass jetzt auch die Spieler in der Situation sind, diesen tollen Verein nach vorne zu bringen. Sie haben eine unglaublich hohe Qualität, und sie werden es auch zeigen."

Spielt Kölns Jakobs bald für den Senegal?

Ismail Jakobs vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat offenbar Chancen auf eine baldige Berufung in die Nationalmannschaft Senegals. Das berichten der Express und der Kölner Stadt-Anzeiger am Dienstag. Demnach bemühe sich der Verband mit Auswahltrainer Aliou Cisse um den 20-Jährigen, Jakobs selbst soll bereits sein Interesse bekundet haben, für das Heimatland seines Vaters aufzulaufen.

In der Mannschaft um Stürmerstar Sadio Mane vom FC Liverpool rechne er sich bessere Chancen aus als beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der gebürtige Kölner ist vor allem auf der linken Außenbahn einsetzbar, im November gab er sein Bundesligadebüt beim FC. Seither stand Jakobs stets in der Startelf, wenn er fit war und erzielte in neun Einsätzen zwei Tore.

Leupolz hält Gehaltsanpassung für "utopisch"

Olympiasiegerin Melanie Leupolz hält es für "utopisch", dass Frauen im Fußball eines Tages in Sachen Bezahlung mit den Männern gleichziehen könnten. "Man muss einfach sehen, dass die Männer das Geld hereinbringen. Sie haben viel mehr Zuschauer, sorgen für Merchandising-Umsatz und Sponsoren. Da kann man nicht die gleiche Bezahlung verlangen“, sagte die Kapitänin von Bayern München dem Vereinsmagazin 51: "Man muss eher den Vergleich mit anderen Frauensportarten suchen – und da geht es uns gut."

Nationalspielerin Melanie Leupolz ist Spielführerin bei Bayern München.

Foto: Imago/Lackovic

Grundsätzlich, so die 25-Jährige, müsste sich der Frauenfußball in Deutschland zunächst darum kümmern, die Voraussetzungen zu verbessern. "In der Bundesliga gibt es nur zwei, drei Mannschaften, in denen hauptsächlich Profis spielen“, meinte sie: "Alle anderen Spielerinnen müssen nebenbei arbeiten. Das schadet dem sportlichen Niveau der Liga. Wenn man die Frauen-Bundesliga voranbringen möchte, muss man es schaffen, dass alle Spielerinnen den Sport professionell ausüben können. Dafür braucht es aber natürlich zusätzliche Einnahmen.“

Zuschauerboom in der Serie A

Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic beflügeln ganz offensichtlich Italiens Serie A: Noch nie seit der Saison 2004/05 waren die italienischen Stadien so gut gefüllt.

Der Zuschauerschnitt pro Spiel betrug seit Meisterschaftsbeginn 27.266, was einem Plus von 10,6 Prozent gegenüber der vergangenen Saison entspricht, als der Durchschnitt noch bei 24.652 Zuschauern pro Spiel gelegen hatte.

Ausverkauft war unter anderem das Giuseppe-Meazza-Stadion am Sonntag beim Mailänder Derby zwischen Inter und Milan (4:2). Die 70.440 Zuschauer sicherten Inter eine Einnahme in Höhe von fast fünf Millionen Euro. Das "Derby della Madonnina" bescherte außerdem dem TV-Sender Sky Sport eine Einschaltsquote von 4,2 Millionen Zusehern.

( HA/sid/dpa/afp )