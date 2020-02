Blue Devils suchen Talente für Football und Cheerleading

Hamburg. Der Super Bowl in der Nacht zum Montag sorgte auch in Deutschland für Rekord-Einschaltquoten. Im letzten Viertel der Partie im Hard Rock Stadium in Miami sahen noch bis zu 1,6 Millionen deutsche Footballfans zwischen 3 und 4 Uhr morgens zu, wie die Kansas City Chiefs einen 10:20-Rückstand gegen die San Francisco 49ers in einen 31:20-Sieg drehten.

Wer den US-amerikanischen Volkssport in Hamburg erlernen möchte, der hat an diesem Sonnabend eine gute Chance für den perfekten Einstieg. Die Hamburg Blue Devils suchen in ihren Tryouts in der Volksbank-Arena (Hellgrundweg) neue Mitstreiter. Von 10 Uhr an sind Jungs und Mädchen im Alter von 8 bis 13 Jahren gefragt, von 11.30 Uhr an Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Frauen ab 16 trainieren von 13 bis 14.30 Uhr, Männer ab 19 um 16 Uhr. Jungs und Mädchen ab 6 Jahren, die lieber im Cheerleading aktiv werden wollen, können dies zwischen 14.30 und 16 Uhr ausprobieren.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenturnschuhe. Die Teilnahme ist kostenlos.