Gelächter über Eintracht-Lobrede auf Andreas Möller

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 26. Januar 2020:

Eintracht-Boss wegen Möller verlacht

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat den früheren Welt- und Europameister Andreas Möller energisch und emotional gegen verbale Attacken von Anhängern verteidigt. "Du bist beliebt und du machst das gut“, sagte Fischer über den neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

In den Applaus mischten sich bei der Mitgliederversammlung am Sonntag auch Raunen und Gelächter. Vor der Wolfgang-Steubing-Halle waren wieder Plakate mit dem Gesicht von Möller und der großen Aufschrift "Persona non grata“ ("unerwünschte Person“) zu lesen.

Bei den vergangenen Heimspielen machten die Eintracht-Ultras gegen Ex-Spieler Andreas Möller mobil.

Foto: Imago/Jan Hübner

Vor allem die Ultras hatten sich lautstark gegen eine Einstellung von Möller als Nachwuchschef aufgelehnt. "Ein Andreas Möller ist in dieser Zeit, in der er hier war, ein sympathischer Arbeitskollege. Du wirst keinen Mitarbeiter finden, der irgendein Haar in der Suppe finden würde. Hochakzeptiert, hochengagiert und dynamisch“, lobte Fischer. Wem das nicht gefalle, der solle zum Präsident kommen. "Ich habe offene Türen, offene Ohren und ein offenes Herz.“

Der 63 Jahre alte Funktionär rief dazu auf, Möller nach seiner Leistung und seinem Auftreten zu bewerten und nicht nach der Vergangenheit. "Das passt überhaupt nicht in diesen Verein, mit dieser Willkommenkultur“, sagte Fischer. Lautstark rief er die knapp 600 stimmberechtigten Mitglieder im Riederwald auf: "Wir grenzen niemanden aus!“

Überfall auf Fans von Viktoria Köln

Fans des Drittligisten FC Viktoria Köln sind in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten angegriffen und verprügelt worden. Sie seien nach der Rückreise aus Chemnitz, wo am Sonnabend ein 2:2 erzielt worden war, am Kölner Sportpark Höhenberg aus ihrem Bus gestiegen und unvermittelt von zehn bis 20 teils Vermummten attackiert worden. Diese schlugen sie und bewarfen sie nach Polizeiangaben mit Flaschen.

Dabei soll es nach Angaben von Zeugen "Fortuna"-Rufe gegeben haben. Ein "Viktoria"-Fan erlitt demnach eine schwere Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Bus wurde beschädigt. Die Angreifer flüchteten. Nach ihnen wurde auch am Sonntag noch gefahndet, sagte ein Polizei-Sprecher. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Klinsmann dementiert Tousart-Vollzug

Trotz der Wechselankündigung durch Olympique Lyon hat Jürgen Klinsmann weiterhin nicht die Verpflichtung von Lucas Tousart bei Hertha BSC bestätigt. „Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern“, sagte der Coach der Berliner am Sonntag. „Wir bestätigen noch gar nichts, weil noch nichts unterschrieben ist.“ Französischen Medien zufolge soll der 22-Jährige erst im Sommer nach Berlin kommen.

Rudi Garcia, Tousarts Trainer bei Olympique Lyon, hatte am Freitag zumindest bereits den baldigen Abgang des 22-Jährigen erklärt. Demnach werde der Spieler aber in der Rückrunde noch für den Club aus der französischen Ligue 1 auflaufen. „Es ist eine sehr gute Neuigkeit, dass Lucas Tousart bleibt“, zitierte Lyon seinen Trainer auf Twitter. „Er sollte für die zweite Saisonhälfte an uns ausgeliehen werden.“

Die französische Sport-Tageszeitung „L'Équipe“ hatte zuvor berichtet, dass Hertha und Lyon dabei seien, sich über einen Transfer von Tousart zu einigen. Die Ablösesumme solle demnach um 24 Millionen Euro ohne Boni betragen.

„Wir bewegen uns auf dem Markt“, sagte Klinsmann grundsätzlich. „Dass wir uns überhaupt in Regionen bewegen dürfen und uns umschauen, wer bei Champions-League-Teams alles spielt, ist für uns eine Riesensache.“ Bislang haben die Berliner im Winter Santiago Ascacibar vom Zweitligsten VfB Stuttgart geholt.

Schmadtke nimmt Glasner in die Pflicht

Nach dem Fehlstart in die Rückrunde hat Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke beim VfL Wolfsburg einen sportlichen Neustart und ein taktisches Umdenken gefordert. "Wir müssen anfangen, neue Wege zu gehen. Wir spielen vorne konstant mit drei Spitzen. Und mein Eindruck ist, dass uns das nicht dabei hilft, um Torchancen zu kreieren“, sagte der 55 Jahre alte Manager am Sonntag in im "Doppelpass" von Sport1.

Schmadtke nahm damit den Wolfsburger Trainer Oliver Glasner in die Pflicht, ohne ihn grundsätzlich infrage zu stellen. "Es geht nicht um den Trainer. Sondern darum, wie wir diese Situation bewältigen können. Die haben wir gemeinschaftlich zu lösen“, sagte er. „Der Weg, den wir gerade bestreiten, ist, glaube ich, schwierig. Der wird nicht dazu führen, den Knoten zu lösen. Wir müssen uns eher resetten.“

Die Wolfsburger blieben in den ersten neun Bundesliga-Spielen dieser Saison ungeschlagen, haben aber von den vergangenen zehn Partien sieben verloren. Das 1:2 gegen Hertha BSC war am Sonnabend die zweite Niederlage im zweiten Rückrunden-Spiel. „Wir haben gedacht: Wir sind weiter, als wir tatsächlich waren“, sagte Schmadtke.

Dresden tätigt den nächsten Transfer

Dynamo Dresden hat seinen fünften Winterneuzugang verpflichtet. Der Tabellenletzte gab am Sonntag die Leihe von Ondrej Petrak vom 1. FC Nürnberg bis zum Saisonende bekannt. Im Anschluss besitzt Dresden für den Defensiv-Allrounder eine Kaufoption. „Ich sehe bei Dynamo Dresden die Chance, endlich wieder auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagte Petrak. In der Hinrunde kam der Tscheche nur auf drei Einsätze.

Zuvor hatte Dynamo Petraks Landsmann Josef Husbauer (Slavia Prag), Marco Terrazzino (SC Freiburg), Patrick Schmidt (Heidenheim) und Godsway Donyoh (FC Nordsjaelland) jeweils auf Leihbasis verpflichtet. Dresden startet am Mittwoch gegen den Karlsruher SC in die zweite Saisonhälfte.

Podolski erläutert sein FC-Engagement

Ex-Weltmeister Lukas Podolski hält sich zur vereinbarten Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln weiterhin bedeckt. „Es geht darum, dass wir den Verein nach vorne bringen“, sagte der 34-Jährige in einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und dem Express zu den Inhalten der geplanten Kooperation mit seinem Ex-Verein: „Das Potenzial des Clubs ist riesig, aber es sind in den letzten 20 Jahren Fehler gemacht worden. Man muss das Potenzial besser nutzen.“

Podolski, der nach Ablauf seines Vertrages beim japanischen Pokalsieger Vissel Kobe beim türkischen Erstligisten Antalyaspor angeheuert hat und sein Debüt für Anfang Februar plant, nannte für die Entwicklung von Plänen für die Zusammenarbeit mit den Rheinländern keinen Zeitrahmen: „Wir haben gesprochen, das Treffen war gut, und jetzt nehmen sich beide Seiten Zeit, die Partnerschaft mit Leben zu füllen“, erläuterte der 130-malige Nationalspieler die vereinbarte Vorgehensweise.

Australien qualifiziert sich für Olympia

Australien hat sich den dritten Startplatz aus Asien für das olympische Fußball-Turnier gesichert. Die U23 gewann bei der Asien-Meisterschaft in Thailand das Spiel um Platz drei gegen Usbekistan 1:0 und qualifizierte sich damit neben den beiden Finalisten Südkorea und Saudi-Arabien für die Sommerspiele in Tokio. Japan ist als Gastgeber ohnehin vertreten.

Bei den Olympischen Spielen treten im Juli und August insgesamt 16 Nationen mit einer U23-Auswahl an. Deutschland hatte sich bereits im vergangenen Jahr durch den Finaleinzug der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz bei der U21-EM in Italien und San Marino qualifiziert. Die Spieler müssen für eine Olympia-Teilnahme 1997 oder später geboren sein. Dazu dürfen drei ältere Spieler nominiert werden.