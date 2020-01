Lüneburg bringt wieder Spitzen-Volleyball nach Hamburg

Hamburg. Bundesliga-Volleyball in Hamburg ist selten geworden, seit die Damen des VT Aurubis nach der Saison 2015/16 die Lizenz zurückgaben. Im März 2017 schlugen dann erstmals die Männer der SVG Lüneburg zu den Playoffs in der CU Arena in HH-Neugraben auf.

In der laufenden Saison ist die Mannschaft von Chefcoach Stefan Hübner schon in der Bundesliga-Hauptrunde in der Hansestadt zu sehen. Ab 1. Februar finden noch vier Heimspiele von Lüneburg in der CU Arena statt: Die Gegner heißen Herrsching (1. Februar), Berlin (8. Februar), Düren (29. Februar) und Haching (21. März).