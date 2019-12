Borussia Mönchengladbach trauert um Hans-Jörg Criens

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 27. Dezember 2019:

Vidal vor Wechsel zu Inter Mailand

Der ehemalige Münchner Arturo Vidal steht nach einem Medienbericht vor einem Wechsel vom FC Barcelona zu Inter Mailand. Der chilenische Nationalspieler hat sich laut der Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" mit dem italienischen Tabellenführer geeinigt, dort soll der 32-Jährige einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Laut "Gazzetta" müssen sich die beiden Vereine allerdings noch verständigen. Die Lombarden bieten angeblich zwölf Millionen Euro, die Katalanen fordern 20 Millionen. Im Gespräch sei auch eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Zuletzt hatte Vidal öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt. „Wenn ich im Dezember oder am Ende der Saison nicht merke, dass ich hier gebraucht werde, dann sollte ich eine Entscheidung treffen und eine andere Möglichkeit finden“, hatte Vidal Ende November erklärt. In dieser Saison war Vidal beim Team um Lionel Messi meist Teilzeitarbeiter. In der Liga kam er nur in zwei Partien über 90 Minuten zum Einsatz.

Leipzig vor Verpflichtung von PSG-Talent

RB Leipzig steht offenbar vor der Verpflichtung des französischen Abwehrtalents Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain. Nach einem Bericht der der Zeitung „Le Parisien“ will der Herbstmeister der Bundesliga den 17 Jahre alten Innenverteidiger von Sommer 2020 an unter Vertrag nehmen. Kouassi, der im Dezember drei Profi-Einsätze im Team von Thomas Tuchel bestritten hat, kann ablösefrei wechseln.

Kouassi wäre nach Christopher Nkunku und dem derzeit nach Monaco verliehenen Jean-Kévin Augustin der dritte ehemalige PSG-Profi in Leipzig. Eine Verpflichtung ist sinnvoll, da Dayot Upamecano Leipzig im Sommer wahrscheinlich verlassen wird. Der Verteidiger hat eine festgeschriebene Ablösesumme von angeblich 80 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Sommer hatte der FC Arsenal 60 Millionen Euro geboten, war jedoch damit erfolglos.

Berater: Hertha BSC mit Xhaka einig

Der Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka hat nach Angaben seines Beraters den FC Arsenal um die Freigabe für einen Wechsel zu Hertha BSC gebeten. „Wir sind uns mit Hertha einig“, zitierten die „Bild“ und die Schweizer Boulevardzeitung „Blick“ den Manager des 27 Jahre alten Profis am Freitag. „Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln“, sagte José Noguera dem „Blick“. Arsenal sei über alle Schritte informiert.

Nach Informationen beider Blätter geht es noch um die Ablösesumme. Nach „Blick“-Informationen hat der Berliner Bundesligist rund 25 Millionen Euro geboten und das Angebot schriftlich hinterlegt.

Xhaka war im Sommer 2012 vom FC Basel zu den Gladbachern gekommen. Bei der Borussia hatte er bis zum Sommer 2016 gespielt, ehe der Mittelfeldspieler nach London zu den Gunners wechselte.

Wolfsburgs Ex-Profi Karimow stirbt mit 33 Jahren

Im Alter von nur 33 Jahren ist der ehemalige Bundesliga-Profi Sergej Karimow gestorben. Dies teilte sein Ex-Club VfL Wolfsburg mit, ohne eine Todesursache zu nennen. Zwischen 2007 und 2009 kam der gebürtige Kasache bei den Niedersachsen zu fünf Bundesligaeinsätzen ohne Torerfolg.

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Sergej Karimow, der im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist, und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden.



Ruhe in Frieden, Sergej. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Rjm9ElI3G6 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 26, 2019

BVB-Supertalent Moukoko (15) darf bei Profis trainieren

Supertalent Youssoufa Moukoko darf ab dem kommenden Jahr im Profikader des Bundesligisten Borussia Dortmund trainieren. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist von Januar an der dafür erforderliche Versicherungsschutz für den erst 15 Jahre alten Ausnahmespieler gewährleistet.

Der in Kamerun geborene Stürmer lebt seit 2014 in Deutschland, seit 2016 trägt er das Trikot von Borussia Dortmund, zuvor spielte er für den FC St. Pauli. Sein Ausbildungsvertrag bei den Westfalen läuft bis 2022, von August 2021 an könnte Moukoko bei den Profis in Pflichtspielen eingesetzt werden.

Mönchengladbach trauert um früheren Stürmerstar Criens

Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Nürnberg trauern um ihren früheren Stürmerstar Hans-Jörg Criens. Der dritterfolgreichste Bundesliga-Torschütze der Borussen (94 Treffer in 290 Spielen) starb nach Angaben des „Clubs“ im Alter von 59 Jahren. Todesursache ist Medienberichten zufolge ein Herzinfarkt gewesen.

Criens erwarb sich in seiner Erstliga-Laufbahn von 1982 bis 1995 zunächst in Mönchengladbach durch Treffer nach Einwechslungen einen Ruf als „Edel-Joker“. Zu den größten Erfolgen des gebürtigen Neussers im Gladbacher Trikot gehörten die Teilnahmen an den DFB-Pokal-Endspielen 1984 und 1992 sowie der dritte Platz in der Bundesliga-Saison 1983/84.

1987 bestritt Criens, der seine Karriere 1995 nach zwei Jahren in Nürnberg beendete, ein Spiel für die deutsche Olympia-Mannschaft. Mehr Tore für Mönchengladbach als „der Lange“ erzielten nur Jupp Heynckes (195 Treffer) und Herbert Laumen (97).

Ibrahimovic vor Rückkehr zum AC Mailand

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic steht offenbar vor der Rückkehr zum italienischen Renommierclub AC Mailand. Angaben mehrerer italienischer Medien zufolge soll der 38-Jährige bis zum Wochenende einen Vertrag bis Saisonende mit einer erfolgsorientierten Option zur Verlängerung bis 2021 unterschreiben.

Ibrahimovic, der im vergangenen Monat seinen Abschied vom US-Club Los Angeles Galaxy verkündet hatte, war 2012 von den "Rossoneri" zum französischen Spitzenverein Paris Saint-Germain gewechselt. Mit dem exzentrischen Stürmerstar hatten die Lombarden ein Jahr zuvor ihren bislang letzten Meistertitel in der Serie A gefeiert.

Für sein zunächst auf sechs Monate befristetes Comeback bei Milan, das kurz vor Ende der Hinrunde auf Platz elf im grauen Mittelmaß versunken ist, soll Ibrahimovic angeblich drei Millionen Euro kassieren. Seine Weiterverpflichtung sei von der Anzahl seiner Einsätze und Tore abhängig.

Argentiniens neuer Präsident Fernández empfängt Maradona

Der neue argentinische Präsident Alberto Fernández hat die Fußballlegende Diego Maradona im Regierungspalast Casa Rosada in Buenos Aires empfangen. Auf einem Video war zu sehen, wie sich die beiden Männer herzlich umarmten. Maradona schenkte dem Staatschef einen Fußball und ein Trikot mit Autogramm, wie das Präsidialamt am Donnerstag mitteilte. Danach zeigte sich der Weltmeister von 1986 auf dem Balkon des Präsidentenpalastes und küsste eine Miniatur-Replik des WM-Pokals. „Olé, olé, olé, olé – Diego, Diego“ riefen seine Fans auf der Plaza de Mayo im Zentrum der Hauptstadt.

Maradona wird von vielen Argentiniern als einer der besten Fußballer aller Zeiten verehrt. Seit Mitte September trainiert er den argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata. Seine Rückkehr nach Argentinien hatte bei seinen Fans für Begeisterung gesorgt. Zuvor hatte er den mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa trainiert und dort beachtliche Erfolge erzielt.