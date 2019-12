Wie bei Jatta: Berichte über Identitätszweifel bei VfB-Profi

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 13. Dezember 2019:

Berichte über Zweifel an Identität von VfB-Profi

Die französische Sportzeitung „L'Equipe“ hat über Zweifel an der Identität von Stuttgarts Stürmer Silas Wamangituka berichtet. Demnach steht der Verdacht im Raum, der 20 Jahre alte Kongolese heiße eigentlich Silas Mvumpa Katompa. Der Vorwurf beruht auf E-Mails eines kongolesischen Club-Präsidenten an Wamangitukas Ex-Verein Paris FC und darin enthaltenen Forderungen. Aus Paris wechselte der Spieler nach einer Saison im Sommer für acht Millionen Euro nach Stuttgart.

Der Tabellendritte der Zweiten Liga wies die Anschuldigungen am Freitag entschieden zurück. „Dem VfB Stuttgart liegt nicht nur der Reisepass des Spielers vor, sondern auch die Spielerpässe der zuständigen Fußballverbände, die seine Karriere bis in das Jahr 2010 zurück vollständig abbilden. Wir sahen keinen Anlass und sehen weiterhin keinen Anlass an der Echtheit oder der Richtigkeit dieser Dokumente zu zweifeln“, teilte ein Club-Sprecher mit.

Ähnliche Gerüchte hatte es zu Saisonbeginn auch um HSV-Profi Bakery Jatta (21) gegeben. Seinerzeit berichtete die "Sport Bild", Jatta würde eigentlich Bakary Daffeh heißen und zwei Jahre älter sein. Da Jatta einen gültigen Reisepass besitzt, wurde der Fall letztlich zu den Akten gelegt.

Wie Gisdol mit Köln die Wende schaffen will

Markus Gisdols Anforderungsprofil an seine Profis liest sich wie ein Einmaleins im Abstiegskampf. „Leidenschaft, Wille und Einsatz“, fordert der Trainer des 1. FC Köln. Und das Ex-HSV-Coach Gisdol ausgerechnet in diesen Grundtugenden „Nachholbedarf“ ausgemacht hat, ist vor dem Derby gegen Bayer Leverkusen am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) durchaus alarmierend.

Ist Markus Gisdol nach drei Spielen als FC-Trainer schon verzweifelt?

Foto: dpa

Beim ans Tabellenende gestürzten Aufsteiger weht kurz vor Weihnachten also nicht von ungefähr ein eisiger Wind. Gisdol und der neue Sport-Geschäftsführer Horst Heldt nehmen das Team in die Pflicht: Unter der Woche wurde der eigentlich freie Tag gestrichen und stattdessen trainiert. „Wir müssen mit allen Mitteln versuchen, zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Dafür sind Veränderungen notwendig“, sagte Heldt. Gleichwohl sei es „wichtig, Optimismus zu verbreiten“, betonte er: „Und das tue ich. Wir dürfen nicht immer nur das Negative sehen.“

4,29 Millionen sehen Gladbachs Europa-Aus

Das späte Aus von Borussia Mönchengladbach in der Europa League haben am Donnerstagabend bis zu 4,29 Millionen Zuschauer bei RTL verfolgt. Im Schnitt sahen 3,47 Millionen die 1:2 (1:1)-Niederlage des Bundesliga-Spitzenreiters gegen Istanbul Basaksehir. Der Marktanteil der Live-Übertragung aus dem Borussia-Park lag bei 13,2 Prozent.

Leipzig verlängert mit Mintzlaff

RB Leipzig hat den Vertrag mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (44) vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Seit 2016 ist der frühere Leichtathlet Geschäftsführer beim Champions-League-Achtelfinalisten.

„Meine Vertragsverlängerung sehe ich als einen Beleg für die gute Arbeit, die wir hier bislang alle gemeinsam geleistet haben“, sagte Mintzlaff. Gleichzeitig stehe der Verein wegen der „hervorragenden Entwicklung vor neuen Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren zu meistern gilt“.