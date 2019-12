Bedienen sich Klopp und der BVB bei RB Salzburg?

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 12. Dezember 2019:

Salzburgs Minamino zu Klopps FC Liverpool?

Teammanager Jürgen Klopp will offenbar den japanischen Nationalspieler Takumi Minamino von RB Salzburg zu Champions-League-Sieger FC Liverpool holen. "Ich kann bestätigen, dass es Gespräche mit Liverpool gibt. Es ist eine Ehre, welche Vereine sich für unsere Spieler interessieren", sagte RB-Sportdirektor Christoph Freund am Donnerstag und damit zwei Tage nach dem 0:2 gegen die "Reds".

Salzburgs Takumi Minamino war von Liverpool im Rückspiel der Champions-League-Gruppenphase nur schwer in den Griff zu bekommen.

Foto: Imago/GEPA pictures

Englischen Medienberichten zufolge könnte der 24 Jahre alte Außenstürmer bereits im Winter auf die Insel wechseln. Freund wollte dies zumindest nicht ausschließen. Minamino soll in seinem bis 2021 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 8,6 Millionen Euro haben. Salzburg hatte ihn im Januar 2015 für 800.000 Euro von Cerezo Osaka geholt.

BVB soll sich schon mit Haaland getroffen haben

Borussia Dortmund treibt seine Bemühungen um eine Verpflichtung von Stürmer Erling Haaland offenbar voran. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten und des Lokalradios 91.2 soll der von mehreren europäischen Clubs umworbene 19 Jahre alte Torjäger von RB Salzburg am Mittwoch mit einer Chartermaschine auf dem Dortmunder Flughafen gelandet und von einem BVB-Mitarbeiter abgeholt worden sein.

Schon der internationale Abschieds-Applaus? Erling Haaland (l.) und Minamino nach dem Aus gegen Liverpool.

Foto: Imago/GEPA pictures

Demnach führte der Bundesligist nur einen Tag nach dem Aus der Salzburger in der Champions League gegen den FC Liverpool (0:2) Gespräche mit dem Norweger, der als eines der größten Sturmtalente Europas gilt. Damit verdichten sich die Gerüchte, dass es bereits im Winter einen Wechsel geben könnte.

Der 1,94 Meter große Angreifer steht beim österreichischen Spitzenclub zwar bis Juni 2023 unter Vertrag, soll aber wegen einer angeblichen Ausstiegsklausel im Vertrag für 20 Millionen Euro zu haben sein. "Wir kommentieren keine Transfergerüchte und diskutieren auch keine Namen von Spielern anderer Clubs in der Öffentlichkeit“, kommentierte der BVB am Donnerstag.

Gleichwohl würde Haaland, dem im bisherigen Saisonverlauf 28 Treffer in 22 Pflichtspielen gelangen, in das Anforderungsprofil der Borussia passen. So hatte es Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst als Fehler bezeichnet, im vergangenen Sommer keinen echten Mittelstürmer als mögliche Alternative für den verletzungsanfälligen Paco Alcácer verpflichtet zu haben. Ein körperlich robuster Spieler wie Haaland könnte das Angriffsspiel der Dortmunder beleben.

Baut Kohfeldt für Werder-Pleite bei Bayern vor?

Für Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist der FC Bayern München trotz Platz sieben weiterhin die Nummer eins. "Sie sind aktuell die stärkste Mannschaft Deutschlands“, sagte der Trainer der Hanseaten vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) in München. "Dass sie die Spiele gegen Leverkusen (1:2) und in Mönchengladbach (1:2) nicht gewonnen haben, ist ein Treppenwitz."

Zu gerne würden die kriselnden Bremer auch in München etwas mitnehmen. Doch die Bilanz des Tabellen-14. könnte schlimmer nicht sein. Werder verlor 17 Liga-Spiele nacheinander gegen die Bayern – kein Bundesligist hatte jemals eine solche Negativserie. Dazu kommen noch drei Niederlagen im DFB-Pokal.

"Das spielt am Samstag keine Rolle“, entgegnete Kohfeldt, der weiterhin um den Einsatz des angeschlagenen Leonardo Bittencourt bangen muss. Ob der Offensivspieler auflaufen kann, wird sich laut Werder-Coach erst kurzfristig entscheiden.

St. Pauli übergibt Rote Klimakarten an Merkel

Ewald Lienen, Technischer Direktor des FC St. Pauli, hat mit der Elterninitiative "Parents for Future" mehr als 100.000 Rote Klimakarten an das Kanzleramt in Berlin übergeben. Auf den Karten haben Bürgerinnen und Bürger Botschaften für mehr Klimaschutz verfasst, teilte der Hamburger Zweitligist am Donnerstag über Twitter mit.

Der politisch schon lange aktive Lienen wandte sich direkt an Kanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ich schäme mich, dass unsere Generation nicht eher gehandelt hat. Frau Bundeskanzlerin: Handeln Sie bitte, Deutschland muss Klimaweltmeister werden", sagte der 66-jährige Ex-Profi und frühere Bundesliga-Trainer.

Auch DFB-Gegner Portugal testet gegen Spanien

Der deutsche EM-Gruppengegner Portugal bereitet sich wie das DFB-Team mit einem Länderspiel in Spanien auf die Endrunde im kommenden Jahr vor. Wie der portugiesische Verband am Donnerstag bekannt gab, bestreitet der Titelverteidiger am 5. Juni im neu errichteten Wanda Metropolitano in Madrid das iberische Duell mit dem Weltmeister von 2010. Sechs Wochen zuvor am 26. März tritt auch die deutsche Nationalmannschaft in der Hauptstadt gegen "La Roja" an, die Spielstätte steht noch nicht fest.

Portugal ist am 20. Juni der zweite deutsche Gegner bei der paneuropäischen Europameisterschaft. Als weiterer Gegner in Gruppe F steht bisher Weltmeister Frankreich (16. Juni) fest. Der dritte Gegner, auf den Deutschland am 24. Juni trifft, wird erst in den Play-offs der Nations League Ende März ausgespielt. Ungarn, Island, Bulgarien, Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder der Kosovo kommen infrage. Alle Spiele der deutschen Gruppe finden in der Münchner Allianz Arena statt.

Mainz will es gegen den BVB wie Prag machen

Trainer Achim Beierlorzer vom FSV Mainz 05 will sich im Punktspiel am Sonnabend gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) am Auftritt von Slavia Prag in der Champions League beim BVB orientieren.

"Das haben wir gesehen – und wir wollen unsere Möglichkeiten nutzen“, sagte Beierlorzer am Donnerstag mit Blick auf die zahlreichen Chancen der Tschechen beim 1:2 (1:1) am Dienstag: "Ich war sehr aufmerksam beim Beobachten."

Heidel nach Schlaganfall: "Fitter als zuvor"

Dem früheren Bundesliga-Manager Christian Heidel geht es nach seinem im August erlittenen Schlaganfall nach eigenen Angaben „bestens“. Dies sagte der 56 Jahre alte Mainzer in einem Interview der Allgemeinen Zeitung. "Ich fühle mich fitter als davor.“ Der Vorfall ereignete sich in Heidels Türkei-Urlaub.

Christian Heidel war bis zum Frühjahr Manager des FC Schalke 04.

Foto: Imago/DeFodi

„Ich hatte Riesenglück, mehr Glück als Verstand und dazu gute Ärzte“, sagte der einstige Sportchef des FSV Mainz 05 und des FC Schalke 04. „Aber ausprobieren möchte ich das nicht noch mal.“ Er wolle sich noch Zeit lassen, bis er in der Öffentlichkeit ausführlicher darüber spreche.

Nach Angaben der Zeitung überlegt Heidel, an Weihnachten einen Ausflug nach England zu machen, um am 26. Dezember das Spitzenspiel Leicester City gegen FC Liverpool zu sehen. Mit Reds-Trainer Jürgen Klopp ist Heidel seit der gemeinsamen Zeit in Mainz befreundet. „Die drei besten Trainer der Welt der Gegenwart heißen Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Pep Guardiola – sie prägen den Fußball in Europa“, sagte Heidel.

„Kloppo ist das Gesamtpaket eines idealen Trainers. Da passt alles: ein Supertyp, eine alles überstrahlende Aura, ein Weltklassetrainer. Und wenn er nun auch noch Englischer Meister wird, hat er alles, was man sich von ihm erhofft hat, in Rekordzeit erreicht.“ Klopp gewann mit Liverpool bereits die Champions League, jetzt soll die erste Meisterschaft seit 30 Jahren her. Tuchel (Paris Saint-Germain) entwickelte sich einst ebenfalls in Mainz zum Spitzentrainer.