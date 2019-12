Amazon streamt künftig Spiele der Champions League

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 10. Dezember 2019:

Champions League künftig auch live bei Amazon

Der Online-Riese Amazon hat einen Teil der Live-Rechte für die Champions League erworben und steigt damit auch in Deutschland in den Markt der Fußball-Übertragungen ein. Eine entsprechende Meldung des Branchendienstes DWDL bestätigte der Konzern am Dienstag. Ab der Saison 2021/22 bietet Amazon Live-Streams zu den Topspielen der Königsklasse am Dienstagabend an.

Die Champions League wird ab der Saison 2021/22 dienstags live bei Amazon gestreamt.

„Wir freuen uns auf die Uefa Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt“, sagte Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport Europa: „Wir sind begeistert, unseren Kunden ab 2021 die Topspiele am Dienstag zeigen zu können.“ Wer die weiteren Rechte an der Champions League in Deutschland erhält, ist noch nicht bekannt.

Damit weitet Amazon sein Engagement im Bereich der Sport-Übertragungen weiter aus. Seit 2017 besaß Amazon in Deutschland bereits die Rechte für Audio-Livestreams von Spielen der Fußball-Bundesliga. In Großbritannien hatte der Konzern zuletzt bereits unter anderem einzelne Partien der Premiere League und die US Open gezeigt. Dazu erwarb das Unternehmen weitere Rechte für Übertragungen von Tennisturnieren.

Polizeikosten: Werder will noch nicht zahlen

Werder Bremen plant, im Streit um die Beteiligung an Polizeikosten vorerst keine Rechnungen zu bezahlen. "Wir können nicht akzeptieren, 100 Prozent dieser Kosten zu übernehmen. Diesbezüglich sind wir uns bei Werder einig“, sagte Aufsichtsratschef Marco Bode im "Welt"-Interview. „Ich gehe erst einmal davon aus, dass wir keine Rechnungen bezahlen, wenn sie bei uns eintreffen.“ Ob dies „zu einem Rechtsstreit führt oder – wie von uns favorisiert – Kompromisse gefunden werden können, ist offen“.

Bremen ist bislang das einzige Bundesland, dass der DFL die Kosten für zusätzliche Polizeimaßnahmen bei Hochsicherheitsspielen in Rechnung stellt. Die 36 Vereine der beiden deutschen Profiligen hatten in der vergangenen Woche entschieden, dass diese Kosten allein auf Werder Bremen umgelegt werden sollen. Bislang geht es um 1,17 Millionen Euro.

„Ich habe erst einmal die Hoffnung, dass es nicht zu einem Rechtsstreit kommt und die Sache juristisch geklärt werden muss“, sagte Bode. „Aber selbst wenn, heißt es ja nicht, dass man dann nicht mehr miteinander redet oder Werder ausgegrenzt wird. Das wollen wir nicht, denn wir sind Teil der Liga.“ Der Club sei der Meinung, „dass die Verantwortung, was diese Kosten betrifft, nicht allein bei uns liegen kann. Wenn das Land Bremen oder der Senat die DFL verklagt, geht es nicht, dass wir alles bezahlen. A kann ja nicht B verklagen, und C zahlt.“

Ein Verzicht auf Gästefans zur Kostensenkung der Polizei-Einsätze ist laut Bode kein Thema. „Das ist völlig ausgeschlossen“, sagte er. „Wir wollen Gästefans und damit eine tolle Atmosphäre bei uns haben.“

Rassismus-Eklat bei Hertha gegen Leipzig

Hertha BSC hat „rassistische Anfeindungen“ gegen seinen Nachwuchsspieler Jessic Ngankam bestätigt und „aufs Schärfste“ verurteilt. Im Regionalligaspiel zwischen der Berliner Reserve und Lok Leipzig (1:2) war der 19-jährige Ngankam laut eines MDR-Berichts von Leipziger Fans sowie einem gegnerischen Spieler beleidigt worden.

Jessic Ngankam durfte auch schon mit den Profis von Hertha BSC trainieren.

„An dieser Stelle möchten wir eines deutlich machen: Hertha BSC verurteilt jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung! Das machen wir als Verein stets deutlich und dafür setzen wir uns in und mit zahlreichen Aktionen ein“, twitterten die Berliner am Montagabend, drei Tage nach dem Vorfall. „Als Verein stehen wir hinter Jessic“, hieß es weiter. Der Vorfall sei im Spielbericht vermerkt sowie ein Ermittlungsverfahren beim Fußballverband eingeleitet worden.

Auch Ngankam selbst hatte sich zu dem Vorfall bereits geäußert. „Natürlich wird man geschult, nicht so emotional zu reagieren. Es trifft einen aber trotzdem. Beleidigungen sind leider Alltag im Fußball, das kann ich einstecken. Aber rassistische Beleidigungen sind ein No-Go. Das Wort “Affe' hat auf dem Platz nichts zu suchen", hatte der Stürmer dem MDR gesagt.

Lok Leipzig hatte mit einer Stellungnahme auf der Vereinshomepage reagiert. „Rassismus hat bei uns keinen Platz und das wissen alle“, hieß es dort: „Falls es aber immer noch Menschen geben sollte, die sich als blau-gelbe Anhänger bezeichnen und das nicht kapiert haben, muss ihnen klar sein, dass Probstheida (Stadtteil von Leipzig, d.Red) keine Heimat für sie ist.“

