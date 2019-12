Putin wittert politische Motivation für Doping-Sperre

Moskau. Russlands Staatspräsident Wladimir Putin hat die verhängte Vierjahressperre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen sein Land wegen manipulierter Doping-Daten als „politisch motiviert“ bezeichnet. Die Sperre „widerspreche“, so Putin, der Olympischen Charta.

„Dem russischen Olympischen Komitee ist nichts vorzuwerfen. Und wenn diesem Komitee kein Vorwurf gemacht wird, sollte das Land an Wettbewerben unter seiner eigenen Flagge teilnehmen“, erklärte Putin am späten Montagabend am Rande des Ukraine-Gipfels in Paris.

Russland hat drei Wochen Zeit für Einspruch

Russland darf nach dem am Montag verkündeten WADA-Beschluss als Nation unter anderem nicht an den beiden kommenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 und Peking 2022 sowie der Fußball-WM in Katar 2022 teilnehmen. Die Sanktionen umfassen einen ganzen Strafenkatalog, russische Sportler dürfen aber bei sportlichen Großereignissen unter bestimmten Voraussetzungen als „neutrale Athleten“ starten.

Russland hat 21 Tage Zeit, Einspruch gegen das WADA-Urteil einzulegen. Dann würde der Internationale Sportgerichtshof CAS eine Entscheidung fällen.

Ähnlich wie Putin hatte sich zuvor bereits Premierminister Dimitri Medwedew geäußert und von einer „Fortsetzung der bereits chronisch gewordenen antirussischen Hysterie“ gesprochen. Gleichzeitig hatte Medwedew eingeräumt, dass es in Russland „erhebliche“ Probleme mit Doping gebe: „Es ist unmöglich, dies zu leugnen.“

NADA-Chef befürchtet juristisches Nachspiel

Lars Mortsiefer, Vorstand der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA), rechnet unterdessen mit einem juristischen Nachspiel vor dem CAS. „Ich gehe davon aus, dass irgendein Protagonist des organisierten Sports das Rechtsmittel sucht, um vor Gericht eine Lösung zu finden“, sagte Mortsiefer dem SID: „Es ist sicher für die Öffentlichkeit und vor allem für die betroffenen Athleten der denkbar schlechteste Weg, es auf langwierige, komplexe und undurchsichtige juristische Verfahren ankommen zu lassen.“

Mortsiefer glaubt nicht an ein schnelles Ende der seit mehr als fünf Jahren andauernden Affäre. „Ein Schlussstrich wird weder juristisch noch politisch schnell möglich sein“, betonte er: „Selbst wenn die RUSADA mit gutem Beispiel vorangeht und das Urteil akzeptiert, können noch betroffene internationale Verbände und weitere Parteien Rechtsmittel einlegen. Dann wird es sehr unübersichtlich und unklar.“

Die Sanktionen bezeichnete die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann als „ausgewogen“. „Es war ein massiver Betrug über viele Jahre. Wenn man sieht, wie die Labordaten noch Anfang des Jahres manipuliert wurden – das ist schon harter Tobak“, sagte sie: „Jetzt müssen wir die 21 Tage abwarten, ob die RUSADA der Entscheidung zustimmt oder nicht und ob der Fall vor dem CAS verhandelt wird. Ich hoffe, dass es zügig geht. Es besteht die Möglichkeit eines Neubeginns.“