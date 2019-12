Final4: Kiel trifft auf Lemgo, Hannover auf Melsungen

Hamburg. Jonas Boldt favorisiert im Handball eher die Rhein-Neckar Löwen, „weil ich aus der Gegend komme“. Bei der vom HSV-Fußball-Sportvorstand exe­kutierten Ziehung zum Rewe Final4 am 4./5. April in der Hamburger Barclaycard Arena lag stattdessen deren Last-Second-Bezwinger im Viertelfinale, die TSV Hannover-Burgdorf, als rote Kugel im Lostopf.

Die „Recken“ treffen dank Boldt im Halbfinale auf die MT Melsungen, Titelverteidiger THW Kiel auf Bundesligakonkurrent TBV Lemgo-Lippe. Sky überträgt alle drei Spiele live, die ARD ein Halbfinale. 6000 der 13.200 Karten sind verkauft, 4800 Tickets gehen jetzt an die vier Vereine.

Die deutsche Pokalendrunde wird mindestens bis 2022 im Volkspark geworfen. Zwar hat die Handball-Bundesliga (HBL) die Option, in den nächsten drei Jahren einmalig an einen anderen Ort auszuweichen, doch der HBL-Geschäftsführer hält wenig von der Idee, das Final4 mal in einem Fußballstadion auszutragen.

„Da geht viel Atmosphäre verloren“, sagt Frank Bohmann. Dennoch ist die vor 17 Jahren eröffnete Arena als Austragungsort für sportliche Großereignisse nicht unumstritten. Die technischen (Videowürfel) und baulichen Gegebenheiten (Hospitality-Bereiche) sind in die Jahre gekommen, bisher gelang es dem Hallenbetreiber aber, den Veranstalterwünschen nachzukommen.

Sollen auch die nächsten großen in Deutschland ausgerichteten Handballturniere – Männer-EM 2024, möglicherweise auch die Frauen-WM 2025 und die Männer-WM 2027 – in Hamburg Station machen, bedarf es vermutlich einiger Investitionen in die Arena. Die Stadt Hamburg jedenfalls wird sich um Spiele dieser drei Titelkämpfe bewerben.