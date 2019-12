Bayern-Trainer Flick adelt Nachfolgekandidat Tuchel

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 6. Dezember 2019:

Flick adelt Nachfolgekandidat Tuchel

Hansi Flick bleibt nach weiteren Trainerspekulationen um den FC Bayern München entspannt und hat sich mit großer Hochachtung über Kollege Thomas Tuchel geäußert. „Wir warten ab, wie alles läuft. Ende des Jahres werden wir uns nach dem Spiel gegen Wolfsburg zusammensetzen und gucken, wie wir das analysieren. Und dann schauen wir weiter. Alles andere interessiert mich in dem Moment nicht“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters am Tag vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) bei Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach.

Angesprochen darauf, ob er sich eine Zusammenarbeit mit dem von ihm geschätzten Paris-Trainer Tuchel vorstellen könne, erklärte Flick: „Ich kann mir im Fußball vieles vorstellen und habe schon vieles in meiner Karriere gemacht. Aber das ändert nichts an unseren Vorgaben und unserer Abmachung, die wir getätigt haben“, sagte Flick. „Thomas ist einer der besten deutschen Trainer. Ich finde die Art und Weise, wie er Fußball spielt und interpretiert, sehr gut.“ Laut einem Bericht der „Bild“ ist der frühere Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino kein Kandidat beim FC Bayern.

Chelsea darf wieder auf Shoppingtour gehen

Erfolg für den FC Chelsea: Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Transfersperre für den sechsmaligen englischen Fußball-Meister reduziert. Somit können die Blues in der kommenden Transferperiode im Januar wieder Spieler verpflichten.

Der Weltverband Fifa hatte im vergangenen Februar Chelsea mit einer Transfersperre von einem Jahr und somit zwei Transferperioden belegt, da der Premier-League-Club aus London gegen Transfer-Regeln bei Jugendspielern verstoßen hatte. Laut der britischen Sun waren insgesamt 29 Nachwuchskicker des Klubs betroffen. Chelsea musste zudem 500.000 Euro Strafe zahlen. Ein Einspruch war von der Fifa abgewiesen worden, sodass Chelsea den Gang vor den CAS antrat.

Thuram träumt von der Nationalmannschaft

Marcus Thuram vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hofft auf einen Einsatz für Weltmeister Frankreich. „Die französische Nationalmannschaft ist für jeden französischen Spieler ein Traum und wäre eine Riesenehre für mich“, sagte der 22 Jahre alte Stürmer.

Marcus Thuram ist einer der Gründe, warum Borussia Mönchengladbach derzeit an der Tabellenspitze der Bundesliga steht. Nun will er auch für sein Land für Furore sorgen.

Foto: imago

Mit sechs Toren und vier Vorlagen hat Thuram maßgeblich zum Höhenflug des Bundesliga-Spitzenreiters beigetragen. Über die Meisterschaft wird bei den Fohlen vor dem Topspiel gegen Bayern München am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) zwar noch nicht gesprochen, es ist aber „kein Tabuwort“.

Die Bedeutung des Spiels gegen den deutschen Rekordmeister spielt Thuram herunter: „“Für uns ist es genauso ein Meisterschaftsspiel wie das Spiel gegen Freiburg oder gegen Paderborn. Wir wissen, dass wir gegen ein großartiges Team spielen, es gibt aber auch andere großartige Teams in der Liga. Wir wissen, dass es hart werden wird. Wir werden unser Bestes tun, um das Spiel zu gewinnen.„ Bei einem Sieg hätten die Fohlen ihren Vorsprung auf den FC Bayern auf sieben Punkte ausgebaut.

Hitzelsperger lobt Umgang mit Homosexualität im Profifußball

Fast sechs Jahre nach seinem Coming-out hält Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger den Umgang mit Homosexualität im Profifußball mittlerweile für besser. „Homosexualität ist zwar immer noch nicht enttabuisiert, aber dennoch stelle ich Verbesserungen fest“, sagte der Vorstandschef des Zweitligisten VfB Stuttgart im Interview des Magazins der Deutschen Fußball Liga (DFL). „Es war und ist möglich, im Profifußball einen Platz zu haben, auch wenn man nicht zum Mainstream zählt. Das hat mir auch auf meinem weiteren Berufsweg Selbstvertrauen gegeben.“

Der 37-Jährige hatte sich Anfang 2014 geoutet. Hitzlsperger ist seit Mitte Oktober Vorstandsvorsitzender des VfB.

Klopp verzichtet auf Ligapokalspiel

Teammanager Jürgen Klopp verzichtet zugunsten der Club-WM in Katar (11. bis 21. Dezember) auf das Viertelfinalspiel seines FC Liverpool im Ligapokal am 17. Dezember bei Aston Villa. „Wir haben keine andere Wahl“, sagte Klopp am Freitag. Der Grund: Seine Reds müssen keine 24 Stunden nach dem Cup-Duell im Halbfinale der Vereins-WM ran.

Klopp lässt sich in Birmingham von U23-Coach Neil Critchley vertreten. „Ich wäre sehr gerne dabei, um ehrlich zu sein, und wenn Sie so wollen, bin ich auch für dieses Spiel verantwortlich, obwohl ich nicht da bin“, sagte er. Auch all seine Stars werden im Pokal fehlen, sie begleiten ihren Chef zum millionenschweren Titelkampf in die Wüste.

„Wir mussten eine Lösung finden. Diese Lösung ist nicht perfekt, aber wir werden versuchen, sie so perfekt wie möglich zu machen“, sagte Klopp, der bei der Klub-WM den ersten Triumph für Liverpool anstrebt. Die Nachwuchskicker, die bei Aston Villa auflaufen sollen, werden „überhaupt keinen Druck haben“, sagte Klopp: „Sie sollen einfach nur um jeden Zentimeter kämpfen und Spaß haben.“