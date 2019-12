Differenzen mit BVB-Trainer Favre? Hummels redet Klartext

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 4. Dezember 2019:

Differenzen mit Favre? Hummels redet Klartext

Mats Hummels hat Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis mit BVB-Trainer Lucien Favre zurückgewiesen. „Es gibt keine Differenzen mit ihm. Das ist Quatsch. Wir haben eine sehr gute Basis und reden viel, tauschen uns oft aus“, sagte der 30 Jahre alte Abwehrchef von Dortmund der „Sport Bild“. „Ich bin von seinen Ideen angetan. Es wundert mich sehr, wenn man mir meine Worte als Kritik am Trainer auslegt. So denke ich überhaupt nicht.“

Hummels hatte mit seinen Äußerungen („Wir tun uns im 4-1-4-1 leichter zu pressen“) zur Taktik nach dem 3:3 gegen Paderborn für Gesprächsstoff gesorgt. Er bekräftigte das jetzt: „Wenn wir pressen müssen und pressen wollen, ist meine Meinung, dass wir uns in diesem System (4-1-4-1) leichter tun. Ich habe das Gefühl, dass der Trainer gegen Paderborn den gleichen Eindruck hatte, sonst hätte er nicht darauf umgestellt.“ Favre setzt sonst auf ein 4-2-3-1-System.

Khedira lässt sich am Knie operieren

Wegen anhaltender Knie-Probleme unterzieht sich Rio-Weltmeister Sami Khedira (32) einer Operation. Der Eingriff laut der "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch in Augsburg vorgenommen werden. Voraussichtlich wird der Mittelfeldspieler einen Monat ausfallen, sein Comeback soll am 5. Januar 2020 gegen Cagliari Calcio erfolgen. Khedira hat sich in dieser Saison einen Stammplatz im Starensemble von Trainer Maurizio Sarri erkämpft.

ManCity siegt ohne Gündogan

Manchester City ist zumindest für 24 Stunden auf Platz zwei der Premier League zurückgekehrt. Ohne den Gelb-gesperrten Ilkay Gündogan siegte die Elf von Pep Guardiola zum Auftakt des 15. Spieltags beim FC Burnley 4:1 (1:0) und zog mit 33 Zählern am punktgleichen Leicester City vorbei. Leicester empfängt am Mittwoch (20.30 Uhr) den FC Watford. Spitzenreiter FC Liverpool (40) erwartet ebenfalls Mittwoch (21.15) den FC Everton zum Merseyside-Derby.

Der Brasilianer Gabriel Jesus (24.) brachte die Gäste mit einem wunderschönen Schlenzer in Führung und legte nach der Pause mit seinem fünften Saisontor (50.) auch das 2:0 nach. Rodri (71.) und Riyad Mahrez (87.) sorgten für klare Verhältnisse, Robbe Brady (89.) gelang Ergebniskosmetik.

Bordeaux-Ultras stürmen Platz

Bordeaux-Ultras bei ihrem Platzsturm.

Foto: imago / PanoramiC

Ultras aus dem Umfeld von Girondins Bordeaux haben beim 6:0-Sieg ihrer Mannschaft am Dienstag gegen Olympique Nimes den Platz gestürmt und im ersten Abschnitt für eine 25-minütige Unterbrechung gesorgt. Sie verschärften damit den Konflikt mit den amerikanischen Besitzern des Vereins, die nach Ansicht einiger Anhänger zu sehr auf Kommerz setzen. Bordeaux kletterte auf Rang drei. Marseille festigte durch einen 2:0-Sieg beim Tabellenfünften SCO Angers den zweiten Platz hinter Meister Paris Saint-Germain.