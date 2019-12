Ex-Bundesliga-Schiedsrichter übernimmt beim FCK

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 1. Dezember 2019:

Merk will 1. FC Kaiserslautern wieder nach oben führen

Der frühere Weltklasse-Schiedsrichter Markus Merk ist mit großer Mehrheit in den neuen Aufsichtsrat des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gewählt worden. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag verzeichnete Merk 1545 und damit die meisten Stimmen.Aus dem Team des 57-Jährigen erhielten auch Rainer Keßler, Martin Weimer und Jörg Wilhelm von den anwesenden Mitgliedern genügend Stimmen.

In den vergangenen Wochen war der gesamte Aufsichtsrat der Pfälzer aufgrund interner Querelen zurückgetreten. Weiteres Mitglied im Gremium des viermaligen deutschen Meisters ist Fritz Fuchs. Fuchs war nach den zahlreichen Rücktritten in der jüngeren Vergangenheit zuvor bereits nachgerückt und verzichtete trotz großen Drucks am Sonntag darauf, sein Amt niederzulegen.

Interessant wird sein, wie die Gespräche des neuen Aufsichtsrats mit dem potenziellen Investor Flavio Becca verlaufen werden. Angeblich liegt eine gewisse Skepsis vor. Der Luxemburger hatte seinen Einstieg beim FCK aufgrund der Unruhe verschoben, er wollte erst die Neubesetzung des Aufsichtsrats abwarten. Die Mitgliederversammlung hätte eigentlich viel früher stattfinden sollen. Ursprünglicher Termin war der 20. Oktober, wegen der Rücktritte der ehemaligen Aufsichtsräte wurde die Versammlung aber nochmals verschoben.

Wird Flick beim FC Bayern zur Dauerlösung?

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat erstmals eine Weiterbeschäftigung von Trainer Hansi Flick über Weihnachten hinaus angedeutet. „Es ist wichtig, dass wir in ihm einen Trainer haben, der gut zur Mannschaft passt. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch über den Winter hinaus mit ihm weitermachen“, sagte Rummenigge einen Tag nach dem 1:2 (1:2) des Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen.

Präsident Herbert Hainer setzt auf die Kompetenz der sportlichen Führung. „Es ist Aufgabe des Vorstandes, die Lage zu beurteilen und dann einen vernünftigen Vorschlag zu machen“, sagte Hainer beim Adventsbesuch des Fanklubs „Die Preußen“ in Ostbevern. Der 65-Jährige schob nach: „Es spielen viele Dinge mit: Wie wollen wir in der Zukunft spielen? Was sind Hansi Flicks Pläne? Dann werden wir sicher zu einer guten Entscheidung kommen.“

Rummenigge findet bei Flick nicht zuletzt an der klaren Strategie Gefallen. „Das Wichtigste ist der Matchplan, die Spielqualität - und die stimmt bei Hansi Flick“, ergänzte der Bayern-Boss am Sonntag: „Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Es ist viel Empathie zu spüren und auch eben ein klarer Matchplan.“

Entsprechend hakte Rummenigge die zweite Heimniederlage der Saison schnell ab: „Wir müssen unaufgeregt weitermachen. Wenn wir so spielen, werden wir die nächsten Spiele allesamt gewinnen.“

Am kommenden Sonnabend spielen die Bayern bei Borussia Mönchengladbach. Das Team müsse sich nur den „kleinen Vorwurf“ gefallen lassen, zu viele Chancen ausgelassen zu haben. „Das Tor war wie vernagelt. Wir hatten kein Glück, das muss man akzeptieren. Es ist wichtig, dass wir uns nicht zu sehr aus der Bahn werfen lassen“, sagte Rummenigge.

Unwetter in Frankreich bremst Tuchels Team aus

Wegen heftiger Regenfälle ist das Liga-Spiel zwischen AS Monaco und Paris Saint-Germain für Sonntagabend abgesagt worden. Die Partie, die um 21 Uhr Uhr hätte beginnen sollen, finde aufgrund einer Entscheidung der monegassischen Behörden nicht statt, teilte AS Monaco in einer Erklärung am Sonntag mit. Ein Ersatztermin stand demnach noch nicht fest. Die Wettbewerbskommission der französischen Profi-Liga Ligue 1 werde nach einem möglichen neuen Zeitpunkt suchen, hieß es in der Mitteilung.

Wegen starker Unwetter drohten am Sonntag im Südosten Frankreichs Hochwasser und Überschwemmungen. Mehrere Départements waren in erhöhter Alarmbereitschaft. Darunter auch das Département Alpes-Maritimes, das an den Stadtstaat an der Mittelmeerküste angrenzt.

Dresdens Trainer Fiel steht vor dem Aus

Trainer Cristian Fiel von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden drohen nach der 1:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen Holstein Kiel Konsequenzen. Die Sachsen kassierten in den letzten acht Ligaspielen sieben Niederlagen und sind Schlusslicht.

Am Sonntag war Fiel schon nicht mehr dabei, als die Mannschaft sich zum Auslaufen versammelte. Stattdessen soll es laut Bild mit Kaderplaner Kristian Walter und Sportchef Ralf Minge eine Krisensitzung gegeben haben.

Fiel selbst hatte nach der Niederlage gegen Kiel nicht mehr viel Selbstvertrauen ausgestrahlt. „Jedes Wort zu diesem Spiel wäre eins zu viel. So eine Leistung ist unentschuldbar, ein komplettes Versagen der Mannschaft“, sagte der frühere Profi und meinte über seine Zukunft: „Was jetzt passiert, muss man abwarten.“

Der 39-Jährige war von 2010 bis 2015 Profi-Kicker bei Dynamo und arbeitete im Anschluss als Jugendtrainer beim Traditionsklub. Nach einer Phase als Interimstrainer wurde er nach der Beurlaubung von Maik Walpurgis im Februar 2019 selbst Cheftrainer.