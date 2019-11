Belgien ohne Punktverlust - Wales 2020 dabei

Brüssel. Der Weltranglistenerste Belgien hat sich ohne Punktverlust für die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Der WM-Dritte von 2018 gewann auch sein zehntes Qualifikationsspiel der Gruppe I.

Gegen Zypern siegte die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez nach Rückstand mit 6:1 (4:1). Neben den Roten Teufeln blieb nur Italien in Gruppe J ohne Punktverlust, wobei Belgien mit 40:3 Toren das um vier Treffer bessere Torverhältnis hat.

Indes hat sich Wales das letzte Direkt-Ticket für die Endrunde gesichert. Der Halbfinalist von 2016 gewann gegen Ungarn durch zwei Treffer von Aaron Ramsey mit 2:0 (1:0).

Weil sich Mitausrichter Ungarn nicht direkt für die Endrunde qualifiziert hat, steht auch fest, dass Deutschland alle drei Vorrundenspiele in München bestreiten wird. Ungarn kann sich allerdings noch über die Playoffs für die Endrunde qualifizieren und würde dann in die deutsche Gruppe gelost werden, weil Budapest in Gruppe F Gastgeberstadt ist.

Der walisische Trainer Ryan Giggs konnte erneut auf seinen Kapitän und Superstar Gareth Bale setzen, der bei seinem Klub Real Madrid seit der vorigen Länderspielpause im Oktober verletzt gefehlt hatte. Für die Nationalmannschaft lief Bale bereits beim 2:0-Sieg in Aserbaidschan am Samstag 60 Minuten lang auf. Gegen Ungarn spielte der Stürmer, der den Führungstreffer vorbereitet, sogar 88 Minuten.