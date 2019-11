Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 13. November 2019:

Holt der FC Bayern Guardiola zurück?

Pep Guardiola soll als neuer Bayern-Trainer für die kommende Saison im Gespräch sein.

Foto: Reuters/Carl Recine

Plant der FC Bayern eine spektakuläre Rückholaktion von Trainer Pep Guardiola? Der vertraglich bis 2021 an Manchester City gebundene Star-Coach genießt höchstes Ansehen bei den Münchnern. „Er ist ein fantastischer Trainer“, sagt Aufsichtsrat Edmund Stoiber der "Sport Bild".

Nach dem Ende der Amtszeit von Niko Kovac hat Hansi Flick „bis auf Weiteres“ die Verantwortung des Starensembles übertragen bekommen. Die Bosse zeigten sich mit der Arbeit des langjährigen Assistenten von Joachim Löw sehr zufrieden.

Zuletzt war vor allem über Erik ten Hag (Ajax Amsterdam/Vertag bis 2022) und Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain/2021) als zukünftige Kandidaten für den Trainerposten beim FC Bayern spekuliert worden. Die „Sport Bild“ schrieb, dass auch der Name Guardiola gefallen sei.

Kölner Bosse verhandeln mit Dardai

Der frühere Hertha-Trainer Pal Dardai soll der Wunschkandidat für den vakanten Trainerposten beim 1. FC Köln sein. Der "Berliner Kurier" berichtet, dass der derzeitige Kölner Interims-Sportchef Frank Aehlig zusammen mit Geschäftsführer Alexander Wehrle bereits in Berlin gewesen sei, um mit Dardai sowie der Hertha-Geschäftsführung zu verhandeln.

Wird Pal Dardai neuer Trainer in Köln?

Foto: dpa

Der Rekordspieler der Berliner hatte sein Amt zum Ende der vergangenen Saison abgeben müssen – eigentlich sollte er im kommenden Jahr wieder als Nachwuchstrainer bei seinem langjährigen Club einsteigen.

Schon nach der Entlassung von Ex-Trainer Markus Anfang im April dieses Jahres wurde Dardai als neuer FC-Coach gehandelt. Letztlich entschieden sich die Club-Bosse aber für Achim Beierlorzer, der nun beurlaubt wurde.

DFB-Training: Verletzter Stark bleibt im Hotel

Mit 21 Spielern seines Kaders hat Bundestrainer Joachim Löw die Vorbereitung auf die letzten beiden Spiele in der EM-Qualifikation fortgesetzt. Lediglich Niklas Stark fehlte bei der Übungseinheit der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch in Düsseldorf. Der Berliner Innenverteidiger absolvierte nach seinem Nasenbeinbruch Kraft- und Koordinationsübungen im Hotel. Ob Stark am Sonnabend (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Weißrussland seine Länderspielpremiere geben kann, ist weiterhin offen.

Jonathan Tah und Suat Serdar absolvierten am Mittwoch wegen leichter muskulärer Probleme ein Lauftraining auf dem Rasen der Arena von Fortuna Düsseldorf. Ein möglicher Einsatz des Duos steht derzeit aber nicht infrage, wie der DFB mitteilte. Nieselregen und niedrige Temperaturen beeinflussten das Training nicht, da das Dach der Arena geschlossen war.

David Villa kündigt seinen Rücktritt an

Der spanische Welt- und Europameister David Villa hat seinen Rücktritt als Profi angekündigt. Ende Januar will der 37-Jährige seine erfolgreiche Karriere zum Saisonende der japanischen J-League bei Vissel Kobe beenden. „Nach 19 Jahren als Profi habe ich beschlossen, zum Ende der Saison mit dem Fußball aufzuhören“, teilte der Teamkollege von Lukas Podolski am Mittwoch via Instagram mit. „Ich danke allen Teams, Trainern und Mannschaftskollegen, die dazu beigetragen haben, dass ich so eine traumhafte Karriere erleben durfte“, schreibt Villa.

Der frühere Torjäger des FC Barcelona, der mit Spanien 2008 Europameister wurde und zwei Jahre später den WM-Titel gewann, hatte bereits am Dienstag angekündigt, zusammen mit weiteren Investoren einen Fußball-Club in New York gründen zu wollen. Demnach wird der Queensboro FC ab 2021 in der USL Championship auflaufen. „Ich bin stolz, Teil dieses Projekts zu sein. Profifußball in die vielfältige Gemeinschaft von Queens zu bringen, ist eine aufregende und einzigartige Gelegenheit“, sagte Villa.

Dann würde Nagelsmann Werner zu Wechsel raten

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann würde Nationalstürmer Timo Werner gegebenenfalls zu einem Wechsel raten. „Ich habe schon vielen Spielern geraten, die Eheringe mit dem aktuellen Club abzuziehen und mit einem Verein neu anzustecken“, sagte der 32-Jährige der "Sport Bild". „Das würde ich bei Timo Werner auch so machen, sollte er sich noch deutlich schneller weiterentwickeln als wir mit RB Leipzig.“

Werner hatte vor der laufenden Saison seinen Vertrag in Leipzig bis 2023 verlängert, obwohl lange über einen Transfer spekuliert worden war. Vor allem der FC Bayern stand damals hoch im Kurs. Mittlerweile überzeugt Werner für RB wieder auf ganzer Linie und kommt auf bislang 15 Tore in 17 Pflichtspielen. „Timo hat sich im Kombinationsspiel verbessert. Er hatte oft am linken Flügel geparkt und Umschaltmomente kreiert“, so Nagelsmann: „Jetzt bewegt er sich zwischen den Räumen und ist schwerer auszurechnen.“

Derby-Held Gikiewicz erhält Angebot von Sicherheitsfirma

Union-Torhüter Rafal Gikiewicz ist nach seinem beherzten Eingreifen beim Bundesliga-Derby gegen Hertha BSC auch in anderen Branchen gefragt. „Eine polnische Sicherheitsfirma hat mir einen Werbevertrag angeboten“, sagte der Torhüter der polnischen Nationalmannschaft der „Sport Bild“. Gikiewicz hatte sich nach dem 1:0-Erfolg seines Teams den Ultras auf dem Feld entgegen gestellt und mit einigen Teamkollegen einen Platzsturm verhindert.

Bemerkenswert: Torhüter Gikiewicz weist Unioner Ultras zurecht und schickt sie zurück in ihren Block.

Foto: Thomas F. Starke/2019 Getty Images

Für Gikiewicz war das Einschreiten „mehr ein Impuls“, der 32-Jährige ist von Derbys in seinem Heimatland ganz andere Sachen gewohnt. „Das ist deutlich schlimmer als in Deutschland. Das ist krank.“

Ob Gikiewicz das Angebot annimmt, blieb zunächst unklar. Eine spätere Karriere in diesem Bereich schließt er aber aus. Der Torhüter hat sich auf den Kauf von Wohnungen spezialisiert. „Damit möchte ich dafür sorgen, dass meine Kinder später keine finanziellen Schwierigkeiten bekommen“, sagte der Familienvater.