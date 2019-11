Nach Anruf in die Talkrunde

Nach Anruf in die Talkrunde Empörter Hoeneß-Anruf beim TV-Talk - "Abteilung Attacke"

Uli Hoeneß wurde live in die Talkrunde "Doppelpass" geschaltet. F.

Uli Hoeneß ist in wenigen Tagen nicht mehr Präsident des FC Bayern. Gänzlich ruhig dürfte es danach aber nicht um ihn werden - im Gegenteil. Bereits am Sonntag sorgte er mit einem Live-Anruf in einer Talk-Sendung für Aufsehen. Solche Aktionen könnten sich wiederholen.