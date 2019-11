Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 9. November 2019:

Köln will schnelle Entscheidung in der Causa Beierlorzer

Beim 1. FC Köln wurde am Sonnabendmttag nicht trainiert, sondern viel geredet. Bereits kurz vor Beginn der Karnevalssession am 11.11. ging es beim Bundesligisten hoch her - mal wieder. Trotz der vorzeitigen Trennung von Sportchef Armin Veh, die unmittelbar nach dem bitteren 1:2 (1:0) gegen Hoffenheim verkündet wurde, sah die Clubspitze weiteren Handlungsbedarf. Kurzerhand wurde die Übungseinheit durch eine Krisenrunde ersetzt. „Wir müssen jetzt bewerten, ob wir eine Veränderung auf der Trainerposition vornehmen müssen. Ich muss hören, was die Spieler und der Trainer sagen, fühlen und denken“, erläuterte Frank Aehlig.

Der Leiter der Lizenzspielerabteilung, der die sportliche Leistung von Veh übernommen hat, führte im Beisein von Finanzgeschäftsführer Alexander Wehrle dabei Regie. Kurz vor 10 Uhr wurde Kapitän Jonas Hector stellvertretend für das Team zur Trainer-Frage angehört. Nach weiteren Gesprächen will Aehlig dem Vorstand, der Geschäftsführung und den zuständigen Gremien eine „Handlungsempfehlung“ geben. „Wir werden zu einer Entscheidung kommen, nicht irgendwann, sondern zügig. Wir sollten das nicht hinziehen - egal welche Entscheidung wir treffen“, versprach Aehlig.

Deutschland testet im Bernabeu-Stadion gegen Spanien

Auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wartet zum Auftakt des EM-Jahres offenbar ein dicker Brocken. Laut übereinstimmender Medienberichte in Spanien kommt es im März im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid zum Aufeinandertreffen der Ex-Weltmeister. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich bislang noch nicht zu den beiden Gegnern für die Länderspiele im März geäußert. Bundestrainer Joachim Löw sagte allerdings zuletzt, dass es „sehr starke Gegner“ sein werden.

Zunächst muss der viermalige Weltmeister zum Abschluss der EM-Qualifikation in den Heimspielen gegen Weißrussland (16. November in Mönchengladbach) und Nordirland (19. November in Frankfurt/Main) sein Ticket für die EURO 2020 (12. Juni bis 12. Juli) lösen. Nach den Spielen im März würde es dann noch zwei Begegnungen in der unmittelbaren EM-Vorbereitung geben. Das Trainingslager vor dem Turnier findet im Fall der erfolgreichen Qualifikation im österreichischen Seefeld statt.

Topclubs sollen mehr in den Frauenfußball investieren

Siegfried Dietrich, Manager des Rekordmeisters 1. FFC Frankfurt und Vorsitzender des neuen DFB-Ausschusses für die Frauen-Bundesligen, hat die deutschen Spitzenclubs zu mehr Engagement im Frauenfußball aufgefordert. „Meine Devise ist, dass ein großer Fußballverein erst dann seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird, wenn er Männer-, Frauen- und Nachwuchsfußball für Jungen und Mädchen unter einem Dach anbietet“, sagte der 62-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag).

Auf die Frage, ob er glaube, dass ein Männerklassiker wie FC Bayern gegen Borussia Dortmund, der ebenso wie das Frauen-Länderspiel England gegen Deutschland an diesem Sonnabend stattfindet, ein Zugpferd der Frauen-Bundesliga werden müsse, antwortete Dietrich: „Auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass solche Spiele eine große Chance für den Frauenfußball in Deutschland wären. Ich würde sogar sagen: Solche Highlights könnten das Salz in der Suppe sein im Ligabetrieb.“

Derzeit haben acht der 18 Männer-Bundesligisten ein Frauenteam in den höchsten beiden Spielklassen. Der Frauen-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt will im Sommer 2020 mit Eintracht Frankfurt fusionieren.

Insgesamt müsse sich die mediale Präsenz erhöhen, betonte Dietrich. „Wir brauchen bessere TV-Sendezeiten und ein entsprechendes Marketing, um unsere Gesichter bekannter zu machen, gerne auch zusammen mit den männlichen Stars, wie das in England üblich ist“, sagte er in der „FAZ“ und sprach sich konkret für feste Sendezeiten in der Bundesliga oder eine mittelfristige Erweiterung der Liga aus. Aktuell spielen zwölf Mannschaften in der Frauen-Bundesliga.

Lewandowski fordert mehr von seinen Mitspielern

orjäger Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat vor dem Bundesliga-Gipfel am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund seine Mitspieler in die Pflicht genommen. „Eine Achse, die nur aus Neuer und Lewandowski besteht, ist zu wenig“, sagte Lewandowski in der "Süddeutschen Zeitung".

Der 31-Jährige erwartet, dass seine Teamkollegen mehr Verantwortung übernehmen. „In jedem Mannschaftsteil, in jeder Linie sollte es einen Anführer geben: Torwart, Abwehrspieler, einer aus dem Mittelfeld, einer aus der Offensive, das wäre perfekt. Es kann nicht ein Spieler alle führen, das ist zu viel, das ist unmöglich“, sagte der polnische Nationalspieler, der an den ersten zehn Spieltagen 14 Treffer erzielt hat.

Lewandowski forderte mehr „Kommandos“ auf dem Platz. „Die jungen Spieler sind natürlich noch etwas zurückhaltend, oder sie haben mit der Sprache ein Problem. Aber ich weiß, dass zwei, drei Monate in einem Land reichen, um Kommandos geben zu können. Das muss man auch erwarten können“, sagte Lewandowski.

Der Angreifer hat aber auch eine generelle Veränderung festgestellt. Früher seien die Spieler individueller gewesen, sie haben mehr von sich aus machen wollen. „Die neue Generation braucht mehr klare Ansagen, ich denke, das kommt aus den Akademien. Wenn du Vorgaben von Trainern von klein auf gewohnt bist, verlierst du die individuellen Sachen, das eigene Denken. Junge Spieler brauchen Führung. Wenn sie keine Aufgabe bekommen, vergessen sie manchmal, was sie machen sollen“, sagte Lewandowski und fügte an: „Das ist eine Generation, die schreibt viel SMS, die kommuniziert viel im Internet, sie telefoniert weniger. Das ist einfach eine andere Kultur.“

Er will diese Sätze aber nicht als Kollegenschelte verstanden wissen und nimmt sich auch selbst nicht raus: „Ich bin zwischen diesen Generationen.“