Verstappen im ersten Training in Austin vor Vettel

Austin. Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat im ersten Training zum Großen Preis der USA die zweitschnellste Runde gedreht. Der Heppenheimer lag in seinem Ferrari am Freitag in Austin in 1:34,226 Minuten nur knapp hinter dem Niederländer Max Verstappen.

Platz drei im Bundesstaat Texas belegte Alexander Albon im zweiten Red Bull, während Vettels Teamkollege Charles Leclerc nach technischen Problemen nur Siebter wurde. Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im Mercedes nutzten die Einheit vor allem noch für die Tests und landeten so nur auf den Rängen acht und 17.

Die erste 90-minütige Session auf dem Circuit of the Americas hatte insgesamt noch recht wenig Aussagekraft. Die Temperaturen lagen bei nur knapp über zehn Grad, außerdem ließ Reifenhersteller Pirelli neue Pneus für die kommende Saison testen. Zusätzlich beschwerten sich die Fahrer über die ungewöhnlich welligen Bedingungen, die das Fahren merklich erschwerten. "Die Bodenwellen sind krank. Ich weiß nicht, ob man so sicher fahren kann", funkte Hamilton an seine Box.

Dem 34-Jährigen reicht am Sonntag (20.10 Uhr/RTL und Sky) schon ein achter Platz, um zum sechsten Mal Weltmeister zu werden. Drei Rennen vor dem Saisonende hat der Brite 363 Punkte auf seinem Konto. Dahinter folgen Bottas (289), Leclerc (236) und Vettel (230).