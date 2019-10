Der Fußball-Ticker am Freitag, den 18. Oktober 2019:

Frankfurter Ultras attackieren Uefa nach Fan-Auschluss

Clásico zwischen Barca und Real verschoben

Salut-Jubel in Kreisliga – Team verlässt Platz

Rekik: Besuch der Mauer-Gedenkstätte „sehr bewegend“

Südkorea fordert Strafe für Geisterspiel in Pjöngjang

Frankfurter Ultras attackieren Uefa

Die aktive Fanszene von Eintracht Frankfurt hat sich nach dem doppelten Zuschauer-Ausschluss in der Europa League uneinsichtig gezeigt und die Uefa scharf attackiert. „Jetzt ist es also soweit: Die korrupten Typen von der Uefa haben uns eine Auswärtssperre reingedrückt“, heißt es in einem von mehreren Fan-Gruppen unterzeichneten Statement: „Über diesen Haufen brauchen wir eigentlich keine weiteren Worte verlieren.“

Fans von Vitória Guimarães und Eintracht Frankfurt bewerfen sich mit Stühlen.

Foto: Octavio Passos / Getty Images

Die Eintracht-Anhänger verweisen unter anderem auf den Umstand, „dass in den letzten zwölf internationalen Partien seit dem Mailand-Spiel lediglich auswärts in Straßburg eine überschaubare Menge Pyrotechnik gezündet wurde“. Dies habe die Uefa allerdings außer Acht gelassen. Die Strafe treffe „nun jeden von uns“, kritisieren die Gruppierungen, „obwohl 99 Prozent davon sich nichts haben zuschulden kommen lassen. So ist das bei Kollektivstrafen, die wahllos verteilt werden“.

Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der Uefa hatte die ohnehin unter Beobachtung stehenden Hessen am Donnerstag für die Ausschreitungen ihrer Anhänger beim Europa-League-Duell bei Vitoria Guimaraes (1:0) bestraft und mit einem Zuschauer-Ausschluss für die beiden Europa-League-Gastspiele bei Standard Lüttich (7. November) und beim FC Arsenal (28. November) belegt. Der Verein kündigte bereits an, „die Erfolgsaussichten einer Berufung prüfen“.

Clásico zwischen Barca und Real verschoben

Der für den 26. Oktober angesetzte Clásico zwischen dem Titelverteidiger FC Barcelona und Rekordmeister Real Madrid wird verschoben. Dies teilte der spanische Fußballverband (RFEF) am Freitag mit. Die Hintergründe über die Verschiebung des Clásicos lesen Sie HIER.

Salut-Jubel in Kreisliga – Team verlässt Platz

Bei einem von der Polizei abgesicherten Kreisligaspiel zwischen einem kurdisch und einem türkisch geprägten Fußballverein ist es nach einem Salut-Jubel zum Spiel-Abbruch gekommen. Mindestens ein Spieler aus dem türkisch geprägten Team soll bei der Partie am Donnerstagabend nach dem dritten Treffer salutiert haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die gegnerische Mannschaft aus Grevenbroich verließ daraufhin das Feld. Zunächst hatte der „Express“ über die Details berichtet.

Danach liefen den Angaben nach Leute aus beiden Lagern auf den Platz. Die Polizisten bildeten demnach eine Polizeikette, um die Gruppen auf dem Spielfeld voneinander zu trennen. Nach Hinweisen auf mögliche Auseinandersetzungen kurz vor Beginn des Spiels, hatte die Polizei Kräfte zusammengezogen und war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Zu Straftaten kam es den Angaben nach nicht. Wer entschieden hatte, das Spiel abzubrechen, konnte die Polizei nicht sagen.

Türkische Nationalspieler hatten in den vergangenen Tagen wiederholt beim Torjubel einen militärischen Gruß gezeigt. Ihr politisches Bekenntnis zum Militäreinsatz türkischer Streitkräfte in Nordsyrien zur Bekämpfung der Kurdenmiliz YPG wird international kritisiert. Seitdem gibt es Nachahmer des Salut-Jubels im Amateurbereich.

Rekik: Besuch der Mauer-Gedenkstätte „sehr bewegend“

Herthas niederländischer Profi Karim Rekik hat ein Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer mit der Mannschaft von Hertha BSC jüngst beeindruckt. „Es war sehr bewegend“, sagte er in einem Interview der „Berliner Morgenpost“ (Freitag). Rekik war zum Zeitpunkt des Mauerfalls in Deutschland vor 30 Jahren noch nicht geboren, der Abwehrspieler ist 24 Jahre alt.

„Wenn du in Holland in der Schule etwas darüber lernst, ist das emotional viel weiter weg, als wenn du mit Menschen sprichst, die das alles durchgemacht haben und davon erzählen“, sagte Rekik. „Das öffnet die Augen. Wir machen uns ja heute eher keine Gedanken darüber, was es heißt, frei zu leben. Wir können uns ja frei bewegen und tun, was wir wollen“, betonte er.

Südkorea fordert Strafe für Geisterspiel in Pjöngjang

Südkoreas Fußballverband fordert eine Bestrafung Nordkoreas für die Austragung des Duells in der WM-Qualifikation unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein entsprechender Brief sei bereits beim asiatischen Dachverband eingereicht worden, bestätigte der südkoreanische Verband.

Am Dienstag trafen die Nationalmannschaften von Nord- und Südkorea in Pjöngjang bei einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2022 aufeinander. Die Partie wurde trotz wiederholter Versuche südkoreanischer Rundfunkanstalten weder live im Fernsehen übertragen, noch wurden Fans in das Kim Il Sung Stadion gelassen. Das Spiel vor leeren Zuschauerrängen endete 0:0.

Auch Ex-HSV-STar Heung-min Son klagte über das Verhalten der nordkoreanischen Spieler.

Foto: imago / ZUMA Press

Die Bemühungen um eine Direktübertragung waren nach Angaben südkoreanischer Sender gescheitert. Die nordkoreanische Seite habe keine Antwort auf entsprechende Anfragen gegeben. Auch südkoreanische Journalisten und Fans durften nicht einreisen.

Der Präsident der Fifa, Gianni Infantino, zeigte sich nach dem Besuch der Begegnung enttäuscht, dass keine Zuschauer im Stadion waren. „Darüber waren wir genauso überrascht wie über mehrere Fragen wegen der Liveübertragung und die Probleme mit Visa und dem Zutritt für ausländische Journalisten“, teilte Infantino mit.

Nach der Partie sagte der Teammanager der Südkoreaner, Choi Young-il, das Spiel sei von den Nordkoreanern „wie ein Krieg geführt“ worden. Die Spieler der Gastgeber stiegen demnach mit großer Härte ein und beschimpften zudem ihre Gegner mehrfach.