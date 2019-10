Klinsmann wird Nationaltrainer von Ecuador

Jürgen Klinsmann könnte es nach Südamerika ziehen.

Foto: imago / MIS

Der ehemalige deutsche Nationaltrainer und -Spieler Jürgen Klinsmann soll nach Angaben der Zeitung „El Universo“ Nationaltrainer von Ecuador werden. Das ecuadorianische Blatt beruft sich dabei auf eine Quelle im Fußball-Verband. Klinsmann arbeitet derzeit als Experte des TV-Senders RTL. Sein letzter Trainer-Job als US-Coach endete 2016. Klinsmann wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern, sagte sein Berater.

Nübel denkt über Auslands-Wechsel nach

Der begehrte Schalke-Torwart Alexander Nübel hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. „Natürlich zählen sportliche Faktoren dazu, am meisten aber persönliche und familiäre Dinge“, sagte der Keeper bei "Sport1". „Zu diesen Faktoren zählen aber auch Sachen wie das Ausland, bei denen man sagen könnte, man lernt etwas für sein Leben.“ Der Vertrag des 23-Jährigen in Gelsenkirchen läuft am Ende der Saison aus. Nübel sagte, er habe „alle Möglichkeiten im Moment und ich bin froh, dass ich keine Frist habe.“

Neuer vs. ter Stegen: Jetzt spricht Messi

Superstar Lionel Messi hat sich in die Debatte um die Nummer eins bei der deutschen Nationalmannschaft eingeschaltet und dabei offen gelassen, ob er seinen Clubkollegen Marc-André ter Stegen für besser hält als Bayern-Keeper Manuel Neuer. „Sie sind beide großartige Torhüter mit ähnlichen Charakteristiken. Sie sind sich sehr ähnlich“, sagte Messi. Er kenne ter Stegen gut und könne über ihn etwas sagen: „Aber ich sehe Neuer nicht im Training und normalerweise nicht seine Spiele.“

Ter Stegen, der bei den Katalanen seit langem mit herausragenden Leistungen glänzt, hatte sich unlängst über seinen Status als Nummer zwei in der deutschen Nationalmannschaft beklagt. Für Bundestrainer Joachim Löw ist Neuer aber die erste Wahl.

Lionel Messi will sich öffentlich nicht festlegen, ob er ter Stegen besser findet als Neuer.

Foto: Albert Gea / REUTERS

Für Messi, der zum sechsten Mal den „Goldenen Schuh“ bekam, haben ter Stegen und Neuer herausragende Fähigkeiten: „Sie lesen das Spiel sehr gut, sie könnten mit ihren Fähigkeiten am Ball wie Mittelfeldleute spielen und sie sind sehr reaktionsschnell zwischen den Pfosten.“

Rose: Schnelllebigkeit der Liga „makaber“

Gladbach-Trainer Marco Rose empfindet die Schnelllebigkeit in der Bundesliga als „manchmal makaber.“ Das beste Beispiel dafür sei Bayern-Coach Niko Kovac, sagte Rose. „In der vergangenen Saison hat er es sehr schwierig gehabt. Dann gewinnt er beide Titel, startet in diese Saison hervorragend (...). Und alle sagen: Er ist jetzt richtig angekommen. Aber dann kommt eine Heimniederlage gegen Hoffenheim und schon reden alle über mögliche Baustellen.“

Es sei mittlerweile normal, „dass in der Öffentlichkeit Dinge gesucht und Grundsatzthemen aufgemacht werden“, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, meinte Rose – auch wenn es gar keine grundsätzlichen Probleme gebe. Daher versucht der 43-Jährige, die Dinge gelassener zu sehen. „Man muss einfach für sich einen Weg finden, die Dinge richtig einzuordnen und in der Öffentlichkeit gut zu moderieren“, sagte der Coach.

Dass er mit seinem Team nach sieben Spieltagen die Tabelle anführt, sei eine schöne Sache – aber eben nicht mehr. „Wir werden hier in Gladbach dieses Jahr nicht um die Meisterschaft spielen“, stellte Rose klar, zudem sei Gladbach im Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund nicht der Favorit. Der BVB habe „einen herausragenden Kader, einen Top-Trainer und eine klare Spielidee“, sagte der Trainer: „Wir brauchen in Dortmund eine Top-Leistung, um dort bestehen zu können. Die trauen wir uns im Moment mit den Ergebnissen im Rücken zu.“