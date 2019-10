Doha. Niklas Kaul (21/Mainz) ist der neue König der Athleten. Der U-23-Europameister gewann bei der Leichtathletik-WM in Doha nach einem starken zweiten Tag mit persönlichen Bestleistungen im Stabhochsprung (5,00 m), Diskus- (49,20 m) und Speerwerfen (79,05 m/Weltrekord im Zehnkampf) den Zehnkampf mit 8691 Punkten – als jüngster Athlet aller Zeiten.

Als bisher letzter Deutsche hatte Torsten Voss (Güstrow) 1987 in Rom den Titel in dieser Disziplin gewonnen. Mit seinen in diesem Jahr erzielten 8572 Punkten war Kaul als Nummer zwei der Welt nach Katar gereist, nach seinem bekannt schwächeren ersten Tag lag er an elfter Stelle. Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich) schied wegen einer Achillessehnenverletzung beim Stabhochsprung aus. Der bis dato bestplatzierte Deutsche, Kai Kazmirek (Neuwied/WM-Dritter 2017), blieb über die 110 Meter Hürden ohne Punkte und musste seine Hoffnungen auf eine vordere Platzierung begraben.

Kugelstoßen

Christina Schwanitz hat gut zwei Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge Bronze erkämpft, ihre dritte WM-Medaille nach Silber in Moskau (2013) und Gold in Peking (2015). Mit 19,17 Meter im fünften Versuch schaffte die 33 Jahre alte Vizeeuropameisterin Platz drei. „Dieses Bronze ist mein ganz persönliches Gold. Ich möchte allen Danke sagen, die uns unterstützt haben“, sagte Schwanitz in der ARD und kämpfte dabei gegen die Tränen. Gold ging an Titelverteidigerin Gong Lijiao (China/19,55) vor der Jamaikanerin Danniel Thomas-Dodd (19,47).

Hammerwurf

Pawel Fajdek (Polen) wurde zum vierten Mal in Folge Hammerwurf-Weltmeister. Der 30-Jährige siegte mit 80,50 m vor dem Franzosen Quentin Bigot (78,19), Bence Halasz aus Ungarn (78,18) und Wojciech Nowicki (Polen/77,69). Es gab zweimal Bronze, weil die 78,18 Meter des Ungarn Halasz nach Videobeweis später ungültig waren.

Diskuswerfen

Die deutschen Diskuswerferinnen Kristin Pudenz (Potsdam), Nadine Müller (Halle/Saale) und Claudine Vita (Neubrandenburg) sind geschlossen ins Finale an diesem Freitag (20 Uhr) eingezogen. Ihnen werden Außenseiterchancen eingeräumt.

5000 Meter

Konstanze Klosterhalfen versuchte, ihre Nerven im Griff zu behalten, und es gelang. Als Zweite ihres Vorlaufs (15:01,57 Minuten) qualifizierte sich die 22-Jährige locker für das Finale über 5000 Meter am Sonnabend (20.25 Uhr/ARD). Der Ruhe war ein Wirbelsturm abseits der Bahn vorausgegangen mit der Nachricht, dass Alberto Salazar, Cheftrainer des Nike Oregon Projects, von der nationalen Anti-Doping-Agentur Usada für vier Jahre gesperrt wurde. Auch Klosterhalfen ist seit April Teil des Teams. „Natürlich sind das schockierende Nachrichten“, sagte sie nach ihrem Lauf, „wir haben das im Team besprochen: Uns betrifft es nicht. Das lag weit vor unserer Zeit.“ Ein Abschied aus dem Elite-Team, das bei dieser WM mit Sifan Hassan (Äthiopien/10.000 Meter) und Donovan Brazier (USA/800 Meter) zwei Weltmeister stellt, kommt für sie bislang nicht infrage.

Speerwerfen

Titelverteidiger Johannes Vetter wird fünf Tage nach dem WM-Finale (Sonntag, 18.55 Uhr) operiert. Das bestätigte Bundestrainer Boris Obergföll: „Ein Spezialist hat im unteren Sprunggelenk des Stemmfußes einen freien Gelenkkörper festgestellt. Das ist ein kleiner Eingriff, der wird in Frankfurt durchgeführt.“ Bei der Qualifikation am Sonnabend (15.30 Uhr) sind auch Olympiasieger Thomas Röhler, Meister Andreas Hofmann und Julian Weber dabei. „Ich würde gern alle drei Medaillen mitnehmen, aber das wird schwierig“, sagte Bundestrainer Alexander Stolpe.

Sprintstaffel

Die deutschen Sprinterinnen gehen trotz der bescheidenen Ergebnisse in den Einzelwettbewerben voller Optimismus in die 4 x 100-Meter-Staffel. Vor dem Vorlauf an diesem Freitag (19.40 Uhr) trainierte Gina Gina Lückenkemper (Berlin) nach Rückenschmerzen wieder unter voller Belastung. Tatjana Pinto (Paderborn) klagte über muskuläre Probleme. Sie wird im Vorlauf von Jennifer Montag (Leverkusen) oder Lisa Nippgen (Mannheim) ersetzt, soll im möglichen Finale aber eingesetzt werden.