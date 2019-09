Dortmund. Marc-André ter Stegen rettete dem FC Barcelona zum Champions-League-Auftakt gegen Borussia Dortmund einen Punkt und hielt unter anderem einen Elfmeter von Marco Reus. Die Gäste konnten sich vor allem bei dem deutschen Nationaltorhüter bedanken, dass ihnen eine Auftaktniederlage in der schweren Gruppe F mit den weiteren Gegnern Inter Mailand und Slavia Prag erspart blieb. Barça-Trainer Ernesto Valverde tat dies dann auch in der Pressekonferenz.

Ter Stegen selbst gab sich bescheiden. „Ich glaube, dass es in Ordnung geht, so wie es gelaufen ist. Ich versuche, auf meinem besten Stand zu sein und wenn es gelingt, der Mannschaft zu helfen, dann umso besser“ sagte der DFB-Nationalkeeper dem Sender Sky.

Anders als am Tag zuvor verzichtete der ehemalige Gladbacher jedoch auf weitere Erklärungen über seine für ihn unbefriedigende Stellung in der Nationalmannschaft, in der er sich weiter mit einem Platz hinter Stammkeeper Manuel Neuer begnügen muss. Das übernahmen die spanischen Medien für ihn.

Die Schlagzeilen aus der spanischen Presse:

Spanische Pressestimmen zum Spiel Dortmund – FC Barcelona Sport "Der deutsche Torwart hat in seinem Land gezeigt, dass es dort keinen besseren Torhüter gibt. Was für ein Händchen! Was für eine Eleganz! (…) Die gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke im Angesicht der wahren deutschen Wand: Marc-André ter Stegen." 1 von 5

AS "Ter Stegen war eine Mauer. Riesenpartie des Keepers der Blaugrana, der die Niederlage verhindert hat. (...) Der Torhüter war der große Retter des einen Punktes für Barça, mit dem das Team mehr als zufrieden sein muss, weil Valverdes Mannschaft bei ihrem europäischen Debüt Blut und Wasser geschwitzt hat." 2 von 5

Mundo Deportivo "Ter Stegen musste schon bei seiner ersten Parade Weltklasse zeigen, um Deutschland daran zu erinnern, wer der Beste ist. Hummels unterstrich, dass er immer noch Weltklasseleistungen bringen kann. Alcácer schaffte es nicht, sich an Barça zu rächen" 3 von 5

Marca "Die Aussagen des Barcelona-Keepers waren in seinem Land fatal. Neuer, der große Nutznießer der unflexiblen Haltung von Joachim Löw, reagierte hart auf Marc-André und warf ihm vor, er richte sich mit seinen Worten gegen das Team. (…) Ter Stegen hat nun erneut geantwortet, aber dieses Mal da, wo er es am besten kann: auf dem Feld. Seine Paraden waren entscheidend. Er muss Stammtorhüter in Deutschland sein. Es ist die Nostalgie, die momentan für Manuel Neuer spricht." 4 von 5

El Mundo "Ter Stegen, der eiserne Torhüter von Barcelona." 5 von 5

Will Neuer 2020 zurücktreten?

Möglicherweise ist der Weg zur Nummer eins für ter Stegen (27) bald frei. Wie die Zeitschrift "Sport-Bild" berichtet, erwägt Manuel Neuer einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach der Europameisterschaft 2020. Wie das Blatt schrieb, beschäftige sich der Profi des FC Bayern "ernsthaft" mit einem Ende seiner Karriere in der DFB-Auswahl. Zitiert wurde Neuer dabei nicht.

Zuletzt hatte der Weltmeister von 2014 Anfang September bei einer Nationalmannschafts-Pressekonferenz gesagt, dass er sich nur auf die aktuelle Saison und die EM 2020 konzentrieren wolle. "Ich denke nicht über den Sommer hinaus", sagte Neuer. Der ehrgeizige Schlussmann wird im kommenden Jahr 34 Jahre alt. Sein Ziel dürfte sein, die internationale Laufbahn als Stammspieler zu beenden wie seine ehemaligen Teamkollegen Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger.