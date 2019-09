Champions League Leipzig will bei Benfica siegen - Orban: "Heißer Tanz"

Erwartet für RB Leipzig in Lissabon ein schweres Spiel: Willi Orban.

Die nächste Premiere für Julian Nagelsmann: Erstmals steht der 32-Jährige als Trainer von RB Leipzig in der Champions League an der Linie. Die Chancen auf einen Sieg in Lissabon stehen gut.