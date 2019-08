New York. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat für die am Montag beginnenden US Open eine lösbare Auftaktaufgabe zugeteilt bekommen.

Der Weltranglisten-Sechste bekommt es in New York zunächst mit dem Weltranglisten-40. Radu Albot aus der Republik Moldau zu tun. Das ergab die Auslosung in New York.

Angelique Kerber erwischte beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison dagegen eine unangenehme Erstrunden-Gegnerin. Die bis auf Platz 14 abgerutschte Kielerin trifft zum Auftakt auf Kristina Mladenovic. Die Französin hatte zwar auch schon bessere Zeiten, dennoch hätte es leichter für Kerber kommen können. Julia Görges, spielt in der ersten Runde gegen die Russin Natalja Wichljanzewa.

Kerber und Zverev reisen beide in schlechter Form nach New York. Zuletzt setzte es viele frühen Niederlagen, das deutsche Spitzenduo ist zudem auf der Suche nach neuen Trainern.

Insgesamt konnten die bislang zehn qualifizierten Deutschen mit der Auslosung zufrieden sein, blieben ihnen die ganz großen Kracher doch erspart. Bei den Herren spielt der zuletzt starke Jan-Lennard Struff zunächst gegen Casper Ruud aus Norwegen, Cedric-Marcel Stebe trifft auf den Serben Filip Krajinovic. Routinier Philipp Kohlschreiber misst sich mit dem Weltranglisten-26. Lucas Pouille aus Frankreich. Tobias Kamke und Dominik Koepfer können sich noch über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld sichern.

Bei den Damen sind neben Kerber und Görges bislang vier weiter Deutsche qualifiziert. Andrea Petkovic spielt in der ersten Runde gegen die Rumänin Mihaela Buzărnescu, Laura Siegemund trifft auf die Chinesin Zhang Shuai, Tatjana Maria spielt gegen die Estin Kaia Kanepi und Mona Barthel gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine. Anna-Lena Friedsam kann noch über die Qualifikation ins Hauptfeld rutschen. Das Topduell der ersten Runde bestreiten Serena Williams und Maria Scharapowa.